Von Claus Weber

Heidelberg. Eigentlich haben die Kurzbahn-Europameisterschaften von Mittwoch bis Sonntag im schottischen Glasgow für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) nur zweite Priorität. Im Jahr vor den Olympischen Sommerspielen sind die Planungen ganz auf Tokio ausgerichtet. Dennoch ist das DSV-Team mit 40 Sportlern so groß wie selten zuvor.

„Die Normen wurden so gestaltet, dass vor allem jüngere Schwimmer, die schon bei der Junioren-WM im Sommer dabei waren, starten können“, erklärt Heidelbergs Stützpunkttrainer Dr. Michael Spikermann. Die Jugend soll gefördert und gefordert werden.

Drei junge Talente aus Heidelberg hätten den Sprung zur EM auch mit den regulären Normen geschafft. Schließlich haben Isabel Gose (17) und Zoe Vogelmann (16) vom SV Nikar Heidelberg sowie Artem Selin (17), ein Aussiedler aus Russland, der in Ziegelhausen wohnt, bei den Jugend-Europameisterschaften im Sommer in Kasan zusammen acht Goldmedaillen abgeräumt.

Komplettiert wird das Aufgebot des Stützpunktes von dem aus Mannheim stammenden Philip Heintz und seiner Nikar-Kollegin Julia Hassler, die allerdings für ihr Heimatland Liechtenstein an den Start gehen wird.

Routinier Heintz (28) hat auf seiner Lieblingsstrecke 200 m Lagen am Samstag Chancen, wie schon 2013 und 2017 ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Allerdings hat die kurze Bahn nicht den höchsten Stellenwert, er bestreitet die EM nach einer langen Weltcup-Saison quasi aus dem Training heraus. „Glasgow ist der abschließende Wettkampf seines Vorbereitungsblocks“, sagt Spikermann, „wenn er es schafft, in den Bereich seiner persönlichen Bestleistung zu schwimmen, ist eine Medaille drin.“ Das gilt auch für die 100 m Lagen am Sonntag.

Julia Hassler startet über 200, 400 und 800 m Freistil. „Eine Prognose ist schwierig“, sagt Spikermann, „wenn sie ihre Bestzeit unterbietet, kann sie über die beiden langen Strecken unter die ersten Fünf kommen. Die 200 m sind für sie eine Nebenstrecke, da hat sie keine realistische Finalchance.“

Isabel Gose steht über 400 m Freistil auf Platz drei in der europäischen Bestenliste. Dank ihres vor 14 Tagen in Berlin erzielten deutschen Rekords. Kann sie die Leistung am Samstag wiederholen? Jedenfalls sind ihre Chancen über die lange Strecke besser als über 200 m Freistil. „Da ist das Feld ganz eng beisammen und die ersten beiden Plätze sind auch schon so gut wie vergeben“, sagt Spikermann, „der Finaleinzug wäre klasse.“ Über 800 m Freistil ist Gose qualifiziert, verzichtet aber.

Auch für Heidelbergs Eigengewächs Zoe Vogelmann ist nach dem starken Auftritt bei der DM vor 14 Tagen mit dem Sieg über 200 m Lagen ein Finalplatz beim EM-Debüt möglich. In Berlin hatte die Nikar-Schwimmerin gleich zwei deutsche Altersklassen-Rekorde unterboten.

Artem Selin startet am Freitag in Schottland als deutscher Meister (ebenfalls mit Altersklassenrekord) über 50 m Freistil. „Auf der kurzen Strecke ist es sehr, sehr eng“, sagt Spikermann, „ich traue ihm bei seinem ersten EM-Start dennoch das Halbfinale zu.“