Von Andreas Morbach

Gelsenkirchen. Eine knappe halbe Stunde hatte die Schalker Anhängerschaft mächtig zu tun, um die leidenschaftlichen Fans aus Istanbul im Sangeswettstreit einigermaßen in Schach zu halten. Angesichts der Lautstärke, mit der die in Orange und Burgunderrot gekleideten Zuschauer ihr Team anfeuerten, drohte die Heimpartie der Königsblauen gegen Galatasaray zum Auswärtsspiel zu werden. Doch die S04-Gefolgschaft hielt beim Singen exzellent dagegen - und weil es für den Bundesliga-14. auch auf dem Rasen bestens lief, dröhnte Mitte der ersten Halbzeit erstmals der berühmte Eurofighter-Song aus dem Jahr 1997 aus der Nordkurve. Und als die Fußballmesse auf Schalke gelesen war, passte mit dem 2:0 auch das Resultat.

Mit dem Erfolg über den Tabellenzweiten der türkischen SüperLig bleibt die Mannschaft von Domenico Tedesco weiterhin ungeschlagen - und kam der Eintrittskarte für das Achtelfinale in der Champions League einen großen Schritt näher. Die Gelsenkirchener könnten sich in drei Wochen in Porto sogar eine Niederlage leisten, im Falle eines Heimsiegs im letzten Spiel gegen den Gruppenletzten Lokomotive Moskau am 11. Dezember wäre der Platz unter den Top 16 des Kontinents dennoch gesichert.

Nach dem sehr schwergängigen Saisonstart schöpfte S04 mit dem Sieg im Pokalduell mit Köln und dem 3:1 in der Liga gegen Hannover zuletzt einige Zuversicht. Und die nahmen die Blau-Weißen auch schnurstracks mit in die Partie - und gingen bereits nach vier Minuten in Führung. Amine Harit hatte den Ball in Richtung Gästetor getrieben, wo Istanbuls Schlussmann Fernando Muslera, offensichtlich noch nicht ganz auf der Höhe, plötzlich große Probleme mit der Kontrolle des Spielgeräts hatte. Aufmerksamer Nutznießer war Angreifer Guido Burgstaller, der aus spitzem Winkel mit links ins Tor traf.

Mark Uth trifft wieder

Die Gastgeber blieben gut im Spiel, in der Offensive bestätigten Breel Embolo und Mark Uth ihre neuerdings fruchtbare Zusammenarbeit. Nach Vorarbeit von Embolo verpasste Harit in der 21. Minute das 2:0 - noch größer war jedoch die Chance, die der ansonsten sehr auffällige Garry Rodriguez sieben Minuten später für Galatasaray vergab. Und auch Schalke kam in dem überaus temporeichen Duell vor der Pause noch zu einer exzellentem Doppelchance durch Sebastian Rudy und Burgstaller, die der uruguayische Keeper Muslera, diesmal hellwach, aber vereitelte.

Nach Wiederbeginn drängte Galatasaray weiter auf den Ausgleich, ließ nach einer knappen Stunde auf der linken Abwehrseite aber viel zu viel Platz für Daniel Caligiuri und Burgstaller - dessen Rückpass der freistehende Uth aus zwölf Metern zur Vorentscheidung nutzte.

In der letzten halben Stunde konnte sich Ralf Fährmann auf der Schalker Ersatzbank also etwas entspannen. Nach der Auslosung Ende August war dem Kapitän der Knappen, der nach seiner vor zweieinhalb Wochen erlittenen Adduktorenverletzung sofort das Achtelfinal-Aus gegen Galatasaray im März 2013 in den Kopf geschossen. "Dieses Mal wollen wir es besser machen", kündigte Fährmann im Spätsommer an. Und die Tedesco-Elf machte es besser als vor fünfeinhalb Jahren - nicht zuletzt dank Fährmanns Stellvertreter Alexander Nübel, der zum Beispiel beim Stand von 1:0 geistesgegenwärtig gegen den ihm entgegen stürmenden Henry Onyekuru reagierte und den Ausgleich verhinderte.

Letztlich blieb den Gästen vom Bosporus nach dem torlosen Remis vor zwei Wochen im Hinspiel auch im zweiten Duell mit den Gelsenkirchenern ein Tor versagt. Der prächtigen Stimmung ihrer Fans tat das allerdings überhaupt keinen Abbruch. Bis zum Ende erklangen die Gesänge aus der südöstlichen Ecke der ausverkaiuften Arena - und das Team von Fatih Terim kann sich für das nächste Frühjahr zumindest auf weitere internationale Spiele in der Europa League einstellen.

Schalke: Nübel - Stambouli, Salif Sane, Nastasic - Caligiuri, Rudy (76. Serdar), Schöpf - Harit (56. McKennie), Uth (63. Bentaleb) - Embolo, Burgstaller.

Galatasaray Istanbul: Muslera - Linnes (46. Ömer Bayram), Ozan Kabak, Serdar Aziz, Mariano - Belhanda, Donk, Ndiaye - Onyekuru, Sinan Gümüs (71. Mugdat Celik), Rodrigues (63. Selcuk Inan).

Schiedsrichter: Collum (Schottland)

Tore: 1:0 Burgstaller (4.), 2:0 Uth (57.)

Zuschauer: 54.740.( ausverkauft).