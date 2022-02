Diese deutsche Rugby-Nationalmannschaft will am Samstag in Heidelberg gegen Belgien gewinnen, hintere Reihe v.l.n.r.: Teamarzt Dr. Pietro Contin (Heidelberg), Physiotherapeut Josh Harvey (Hamburg), Kapitän Jörn Schröder (Heidelberger RK), Oliver Paine (SC Neuenheim), Simon Michels (HRK), Hassan Rayan (SC 1880 Frankfurt), Tim Biniak (RG Heidelberg), Timo Vollenkemper (SCN), Philipp Nunheim (TSV Handschuhsheim), Anton Gleitze (Berliner RC), Felix Martel, Paul Schüle, Justin Renc (alle Handschuhsheim), Robert Lehmann (SCN), Louis Biniak (RGH), Niklas Hohl (München RFC), Nico Windemuth (Germania List), Leo Wolf (1880 Frankfurt), Tobias Bauer (Hannover 78), Felix Lammers (SCN), Assistenztrainer Lars Eckert (Heidelberg) und Nationaltrainer Mark Kuhlmann (Heilbronn); vordere Reihe v.l.n.r.: Antony Dickinson (Handschuhsheim), Falk Fleisch (HRK), Jens Listmann (1880 Frankfurt), Philip Gleitze (BRC), Nicolas Rinklin, Leonard Becker (beide SCN), Edoardo Stella (1880 Frankfurt), Maximilian Kopp (Hannover 78), Alexander Biskupek (SCN), Lukas Deichmann (1880 Frankfurt), Zinzan Hees (RK Heusenstamm), Jan Piosik (Hannover 78) und Tyrell Williams (Handschuhsheim). Foto: F&S

Heidelberg. (CPB) Der Rugbysport in Heidelberg feiert an diesem Samstag ein Jubiläum. Nachdem im März 1956 mit Deutschland gegen Italien (3:12) zum ersten Mal ein Länderspiel in der süddeutschen Hochburg stattgefunden hatte, ist der Rugby-Verband Baden-Württemberg (RBW) im Fritz-Grunebaum-Sportpark Ausrichter des 50. Länderspiels auf Heidelberger Boden. Deutschland gegen Belgien in der Europameisterschafts-Division 2, die Schwarzen Adler des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) als 30. der Weltrangliste gegen die Schwarzen Teufel, die im Weltranking den 27. Platz belegen.

Zwei Mal waren die Belgier bisher zu EM-Spielen in der Kurpfalz zu Gast. Im April 1999 gewann Deutschland mit 27:17, im November 2006 sogar mit 32:13. Doch diesmal sind die Gäste "die klaren Favoriten". Das sagt der deutsche Nationaltrainer Mark Kuhlmann (Heilbronn) und nennt dafür mehrere plausible Gründe: Belgien ist 2021 aus der EM-Division 1 abgestiegen und will dringend wieder hoch. Belgien hat eine erfahrene und eingespielte Fünfzehn mit vielen Profis, die in den französischen Vereinen Cognac, Macon und Niort in der Fédérale 1 unter Vertrag stehen oder in Lombez-Samatan, Marmande und Massy nach oben streben. Und in Belgien gibt es keine Winterpause; alle Akteure hatten in den letzten Wochen harte Spielpraxis. Dennoch ist Kuhlmann nicht bange: "Wir haben eine gute, junge, motivierte Mannschaft und wollen tüchtig dagegenhalten."

Allerdings müssen der Cheftrainer und seine beiden Assistenten Kehoma Brenner und Lars Eckert (Heidelberg) ein wenig experimentieren, nachdem sich die beiden erfahrensten Spieler – Sturmführer Timo Vollenkemper (31) vom SC Neuenheim und Spielmacher Raynor Parkinson (33) vom deutschen Meister SC Frankfurt 1880 – abgemeldet haben. Vollenkemper hat nach einem Trainingsunfall einen bösen Fuß, Parkinson hängt wegen der Pandemie in seiner Heimat Südafrika fest. Der Stürmer Tyrell Williams vom TSV Handschuhsheim und Verbindungshalb Maximilian Kopp von Hannover 78 wurden nachnominiert. Kapitän ist der 29-jährige Jörn Schröder vom Heidelberger Ruderklub.

Der Länderspieltag beginnt um 11.30 Uhr mit der Öffnung der Tageskasse, an der – Stand gestern Abend – noch 100 Sitzplatz- und 250 Stehplatztickets zu erhalten sind. Von den Behörden wurden maximal 1000 Besucher (500 + 500) zugelassen, für die ausnahmslos die 2G plus-Regel gilt. Geboosterte Fans benötigen keinen tagesaktuellen Coronavirustest. Direkt neben dem Eingang kann man sich kostenfrei testen lassen.

Um 12.15 Uhr beginnt das Vorprogramm der Nachwuchs-Auswahlmannschaften von Niedersachsen und Baden-Württemberg. Die U 16-Teams spielen auf dem Kunstrasen des HRK und die U 18-Mannschaften auf dem Nebenplatz im Stadion. Zuschauer, die mit dem Pkw anreisen, haben auf dem kleinen Messplatz am Kirchheimer Weg und Harbigweg kostenfreie Parkmöglichkeiten. Zufahrt zum Stadion haben ausschließlich die Mannschaften und berechtigte Zulieferer und Anwohner. Aufgrund der Pandemie gelten auch von Seiten des Europäischen Rugby-Verbandes besondere Vorschriften: So gibt es keine Medienkonferenz und kein Teamdinner.