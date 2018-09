Heidelberg. (momo) Der Heidelberger Ruderklub hat trotz großer Umstellungen einen Fehlstart in die Rugby-Bundesliga vermieden. Gegen den RK Heusenstamm setzte sich der deutsche Meister mit 26:3 durch und zeigte dabei vor allem defensiv eine starke Leistung. Der TSV Handschuhsheim gewann ein Testspiel in Frankreich und will in der nächsten Woche ebenfalls gegen Heusenstamm punkten. In der zweiten Liga setzte der Sportclub Neuenheim einen Hallo-Wach-Ruf an den Rest der Liga. Der Heidelberger Turnverein unterlag dem RC Studentenstadt München mit 7:29.

Mit nur zwei verbliebenen Akteuren, die im 2018-er Endspiel in der Startformation gestanden hatten, begann der Heidelberger RK die Spielzeit gegen die "Füchse" aus Heusenstamm. Einer davon war Steffen Liebig, dem in der zwölften Minute die ersten Punkte per Straftritt gelangen. Heusenstamms Pascal Schuster glich ebenfalls mit dem Fuß aus, danach bissen sich die Hessen ein ums andere Mal die Zähne an der Ruderklub-Defensive aus. Trotz eines Plus an Ballbesitz, was Fehlern des HRK geschuldet war, gelang dem RK Heusenstamm wenig. Die Abwehr der "Zebras" war eine Klasse für sich, ebenso zeigte sich die Heimmannschaft eiskalt in der Chancenverwertung.

Hintergrund Bundesliga, Heidelberger RK - RK Heusenstamm 26:3 (15:3), HRK: J. Malaizier - L. Malaizier, Lammers, S. Liebig, Reincke - M. Liebig, Neureuther - Ovchinnikov, Schliwa, Ulka - Aydin, Michels - Zeiler, Barber, Schröder. Schiedsrichter: Pertenais (Berlin); Zuschauer: 200; Punkte: 3:0 (12.) Straftritt S. Liebig; 3:3 (14.) S Schuster; 8:3 (16.) Versuch S. Liebig; 15:3 (27.) [+] Lesen Sie mehr Bundesliga, Heidelberger RK - RK Heusenstamm 26:3 (15:3), HRK: J. Malaizier - L. Malaizier, Lammers, S. Liebig, Reincke - M. Liebig, Neureuther - Ovchinnikov, Schliwa, Ulka - Aydin, Michels - Zeiler, Barber, Schröder. Schiedsrichter: Pertenais (Berlin); Zuschauer: 200; Punkte: 3:0 (12.) Straftritt S. Liebig; 3:3 (14.) S Schuster; 8:3 (16.) Versuch S. Liebig; 15:3 (27.) V Barber + Erhöhung S. Liebig; 20:3 (43.) V J. Malaizier; 23:3 (54.) S S. Liebig; 26:3 (75.) S S. Liebig; Zeitstrafen: Aydin (56.), Ulka (64.)/Joswig (33.). 2. Liga, SC Neuenheim - Stuttgarter RC 140:0 (61:0), SCN: Becker (55. Meder) - A. Klewinghaus, Wakefield (65. zu Löwenstein), Strauch, Damaschek (46. Scheurich) - Harris, Ol. Paine - Portillo (55. Davison), Didebashvili, van Gelderen - Danso (55. Garcia Vallina), Njie - Weiss (48. Pipke), Ngubane (55. Kunzmann), Landsberg. Schiedsrichter: Jansen (Heidelberg); Zuschauer: 200; Punkte: 22 Versuche durch Ngubane (4), A. Klewinghaus (4), Didebashvili (3), Wakefield (2), Strauch (2), Harris (2), Meder (2), Weiss, Becker, Scheurich; 15 Erhöhungen durch A. Klewinghaus (13), Scheurich, van Gelderen. Heidelberger TV - StuSta München 7:29 (7:14), HTV: A. Barthel - Fürstenberg, M. Barthel, Verclas, Herbold - N. Kurzer, Ringle - Burger, Scherrer, Zimmermann - C. Sztyndera, Spiegel - Herweh, Schuhmacher, Marini. - Eingewechselt: Kruse, Samstag, Procyk, Klöpper, Stickel. Schiedsrichter: Zimmermann (Bremen); Zuschauer: 100; Punkte HTV: 1 Versuch N. Kurzer, 1 Erhöhung M. Barthel. momo

Eine Kombination der Brüder Steffen und Matthias Liebig ebnete Jonas Malaizier den Weg zum ersten Versuch. Steffen, der Ältere der beiden, legte nach 16 gespielten Minuten nach und sorgte mit seinen Kicks für weitere Zähler. Dass Dash Barber ein dritter Versuch gelang, sorgte relativ früh für klare Verhältnisse und einen ungefährdeten Sieg, aber der Bonuspunkt wurde verpasst. Steffen Liebig zeigte sich dennoch angetan: "Es war das erwartet zerfahrene Spiel. Die Verteidigung war der Schlüssel zum Sieg, und ich bin stolz auf unsere Leistung." Verdeutlicht wurde dies durch die Tatsache, dass der HRK auch in zeitweise doppelter Unterzahl sein Malfeld sauber hielt.

Der TSV Handschuhsheim beendete sein Trainingslager in Illkirch mit einem Sieg und einer Niederlage. In zwei offenen Testspielen konnte das Trainerteam um Gordon Hanlon wertvolle Erkenntnisse für den Ligaauftakt in der nächsten Woche gegen Heusenstamm ziehen.

Für Bundesliga-Absteiger SC Neuenheim begann die Zweitliga-Saison hoffnungsvoll. Das neu formierte und läuferisch hoch überlegene Team der Trainer Alexander Widiker und Clemens von Grumbkow besiegte den Vorjahressechsten Stuttgarter RC mit 140:0 und hatte die vier Versuche zum offensiven Bonuspunkt schon nach zwölf Minuten beisammen. Die Neuenheimer zeigten ein gefälliges, uneigennütziges Passspiel und erzielten 22 Versuche. Hakler Senzo Ngubane und Außendreiviertel Alexander Klewinghaus trugen den Ball jeweils vier Mal ins schwäbische Malfeld, der unverwüstliche Shalva Didebashvili drei Mal. Debütant Aaron Meder freute sich über zwei Versuche. Von den 15 erfolgreichen Erhöhungen schrieb Alexander Klewinghaus 13 seinem Konto gut, das nach dem ersten Spieltag 46 Zähler aufweist.

Weniger erfolgreich lief der Zweitliga-Auftakt für den Heidelberger TV, der StuSta München mit 7:29 unterlag. Trainer Benedikt Scherrer machte "eigene Fehler" aus, "die uns das Leben schwer gemacht haben. Aber das System und die Motivation passen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen."