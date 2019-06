Heidelberg. (momo) Mit souveränen Leistungen haben der TSV Handschuhsheim und der SC Neuenheim ihre Hausaufgaben gemeistert und stehen nun im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, beziehungsweise der zweiten Liga. Sie fuhren dabei in Hannover (TSV, 57:3) und gegen Aachen (SCN, 120:0) überdeutliche Siege ein und bewiesen einmal mehr, dass die Süd-Gruppen der Bundesligen derzeit das Maß aller Dinge sind.

Beim hoch gehandelten Spitzenreiter der Nordost-Bundesliga, Hannover 78, traf der TSV Handschuhsheim zunächst auf den erwartet harten Widersacher. Die Gastgeber sicherten sich die ersten Punkte des Spiel durch einen Straftritt. Doch mehr und mehr kamen die "Löwen" in ihre gewünschten Strukturen und erhöhten den Druck. Zunächst besorgte Marcel Coetzee den Ausgleich, danach brach Sturmtank Jaco Otto den Bann und legte den ersten Versuch des Spiels. Noch vor der Pause legte der überragende Flanker nach und bescherte Handschuhsheim die 17:3-Führung zur Pause.

In der zweiten Halbzeit zog der TSV den Niedersachsen schnell den Zahn, die eingewechselten Spieler brachten den erhofften Input und nach zwei zügigen Versuchen war klar: Der TSV bekommt die Möglichkeit zur Revanche gegen den SC Frankfurt 1880, gegen den sie vor zwei Wochen noch 26:42 verloren hatten. Die Hessen selbst setzten sich im Halbfinale zu Hause ebenfalls klar mit 59:13 gegen den Berliner RC durch und zeigten dabei, dass der Titel nur über sie führen wird. Dennoch werden die Handschuhsheimer im ersten Finale seit 2005 alles daran setzen, die Vorzeichen diesmal umzukehren.

Hintergrund Rugby-Stenogramm Hannover 78 - TSV Handschuhsheim 3:57 (3:17) Handschuhsheim: Oluoch - Müssig, Coetzee, Syme, Kößler (41. Katoa) - N. Klewinghaus, Korn (72. Schäfer) - Otto, Hug (65. Reinhard), Hartmann (60. Bayer) - May (60. Rosenthal), Klein (70. Brunner) - Schüle (55. Bender), Wetzel, [+] Lesen Sie mehr Rugby-Stenogramm Hannover 78 - TSV Handschuhsheim 3:57 (3:17) Handschuhsheim: Oluoch - Müssig, Coetzee, Syme, Kößler (41. Katoa) - N. Klewinghaus, Korn (72. Schäfer) - Otto, Hug (65. Reinhard), Hartmann (60. Bayer) - May (60. Rosenthal), Klein (70. Brunner) - Schüle (55. Bender), Wetzel, Martel. Schiedsrichter: O’ Brien; Zuschauer: 600; Punkte: 3:0 (7.) Straftritt Piosik; 3:3 (27.) S Coetzee; 3:10 (31.) Versuch Otto + Erhöhung Coetzee; 3:17 (40.) V Otto + E Coetzee; 3:22 (45.) V Katoa; 3:29 (51.) V Müssig + E Coetzee; 3:36 (55.) V Hug + E Coetzee; 3:43 (61.) V Otto + E Coetzee; 3:50 (66.) V Klein + E Coetzee; 3:57 (75.) V + E Coetzee. SC Neuenheim - RC Aachen 120:0 (63:0) Neuenheim: Harris - A. Klewinghaus, Strauch, Wakefield, Meder (55. Robl) - Paine, Scheurich (65. Esadze) - Viviers, Didebashvili (38. van Gelderen), Heuser - Danso (60. Valina), Portillo (55. Njie) - Pipke, Ngubane (55. Rikadze), Calitz (38. Weiss). Schiedsrichter: Radkte (Mainz); Zuschauer: 300; Punkte: 7:0 (4.) V Meder + E A. Klewinghaus; 14:0 (8.) V Didebashvili + E A. Klewinghaus; 21:0 (14.) V Ngubane + E A. Klewinghaus; 28:0 (20.) V + E A. Klewinghaus; 35:0 (27.) V Wakefield + E A. Klewinghaus; 42:0 (30.) V + E A. Klewinghaus; 49:0 (33.) V Ngubane + E A. Klewinghaus; 56:0 (35.) V Wakefield + E A. Klewinghaus; 63:0 (40.) V Scheurich + E A. Klewinghaus; 70:0 (42.) V Portillo + E A. Klewinghaus; 75:0 (44.) V Strauch; 80:0 (49.) V Harris; 87:0 (54.) V Heuser + E Paine; 94:0 (62.) V Pipke + E Paine; 99:0 (68.) V Viviers; 106:0 (72.) V van Gelderen + E Paine; 113:0 (76.) V Viviers + E Paine; 120:0 (79.) V Weiss + E Paine; Zeitstrafe: Strauch (32.). momo

Unaufhaltsam strebt der SC Neuenheim dem direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga entgegen. Im Halbfinale gegen den RC Aachen untermauerten die "Königsblauen" ihren Ausnahmestatus in der zweiten Liga, in der sie ohnehin leistungstechnisch nicht viel verloren hatten. 120:0 ist ein Ergebnis, das die meisten Fragen erübrigte. Die Vorgaben des Trainergespanns Clemens von Grumbkow / Alexander Widiker wurden gut umgesetzt, positiv zu vermerken war die Konzentration, die auch dann noch hoch blieb, als die Partie längst zugunsten Neuenheims entschieden war.

Am 16. Juni hat der SC Neuenheim dann Heimrecht im Aufstiegsfinale. Gegner wird dort erneut der RC Rottweil sein, der den Neuenheimern als einzige Mannschaft zumindest phasenweise Paroli bieten konnte. In der Liga hatte der SCN "nur" 36:19 beim RCR gewonnen. Die Schwarzwälder hatten sich in einem engen zweiten Halbfinale bei der TGS Hausen mit 25:13 durchgesetzt.