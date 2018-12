Heidelberg. (momo) Derbyzeit im Heidelberger Rugby: Es ist ein wegweisendes Spiel, denn zwischen dem TSV Handschuhsheim und der Rudergesellschaft Heidelberg geht es am Samstag um 14 Uhr im Sportzentrum Nord um den zweiten Platz in der Bundesliga Südwest. Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Playoffs der deutschen Meisterschaft, während der Dritte ausscheiden muss.

Sowohl der TSV als auch die RGH haben eine starke Hinrunde hinter sich; beide Mannschaften unterlagen knapp dem Spitzenreiter SC Frankfurt 1880, im direkten Duell setzten sich die "Orange Hearts" auf eigenem Feld gegen die "Löwen" mit 38:32 durch. Morgen wollen die Handschuhsheimer den Spieß umdrehen.

"Es könnte das Spiel des Jahres werden. Ich hoffe auf zahlreiche Zuschauer gegen einen großen Gegner. Wir haben ein starkes Team und hart gearbeitet. Jeder wird alles geben, und wir freuen uns auf diesen Test!" TSV-Trainer Gordon Hanlon zeigt mit dieser Aussage Respekt vor den Leistungen der RGH, lässt aber auch durchblicken, wohin es für den TSV gehen soll - hoch auf Platz zwei. Für dieses Ziel kann der "König der Löwen" auch personell aus dem Vollen schöpfen.

Sein RGH-Kollege Jeff Tigere, der die großen Fußstapfen Rudolf Finsterers bisher mit Bravour füllt, glaubt, dass "die Fehler das Spiel entscheiden: Wer weniger macht und die bessere Verteidigung stellt, wird gewinnen." Auch der RGH-Coach freut sich auf das Kräftemessen der stärksten Rugbymannschaften Heidelbergs, denn "dieses Derby ist immer etwas Besonderes."

Während im letzten Spiel der Titelaspiranten auf Seiten des TSV Jacobus Otto, Marcel Coetzee und Nikolai Klewinghaus schmerzlich vermisst wurden, bringt die RGH mit Rückkehrer Sebastian Fromm und dem Südafrikaner Marco Jacobus Frederik van Tonder zwei Leistungsträger aufs Feld, die im ersten Duell der Saison noch nicht mitwirken konnten. Qualitativ können sich die Zuschauer auf ein Rugby-Spektakel gefasst machen.

Im Anschluss messen sich auch die zweiten Mannschaften der Lokalrivalen in der Regionalliga Baden-Württemberg. Gegen die Kälte bietet die U16-Mannschaft der Handschuhsheimer neben Kaffee und Kuchen auch Glühwein an - zur Abfallvermeidung mögen Zuschauer ihre Tasse mitbringen.

Auch der Heidelberger Ruderklub will sich mit einem positiven Erlebnis in die Winterpause verabschieden. In Luxemburg ist der HRK hoher Favorit, hat aber auch keine Punkte Sieg zu verschenken. Wenn die "Zebras" ihr Spiel konsequent durchziehen, werden die RCL-Akteure konditionell einbrechen. Der TSV Handschuhsheim erzielte bei seinem Sieg in Luxemburg das Gros der Punkte nach der Pause. Eine Schwächung ist der Ausfall von Nationalspieler Sean Armstrong, der den Daumen gebrochen hat. Dem starken HRK-Sturm fehlt der Antreiber.

Bundesliga Südwest, Samstag, 14 Uhr: TSV Handschuhsheim - RG Heidelberg (Sportzentrum Nord), RC Luxemburg - Heidelberger RK.

Regionalliga Baden-Württemberg, Samstag, 16 Uhr: TSV Handschuhsheim II - RG Heidelberg II.