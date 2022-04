Heidelberg. (momo) Vor den richtungsweisenden Wochen in der Rückrunde der Rugby-Bundesliga stehen der SC Neuenheim sowie der TSV Handschuhsheim vor Pflichtsiegen gegen die Tabellenschlusslichter aus Pforzheim und Luxemburg. Die RG Heidelberg will den Anschluss an die obere Hälfte des Tableaus in Heusenstamm festigen, während der Heidelberger Ruderklub nur Außenseiterchancen gegen Frankfurt hat.

"Wir hätten uns gerne gegen Luxemburg eingespielt, jetzt wollen wir als Favorit gegen Pforzheim punkten. Mit Mondli Nkosi haben wir einen Langzeitverletzten zurück, was uns sicherlich zusätzliche Qualität bringt", freut sich Clemens von Grumbkow. Das Spiel gegen den RCL war der hohen Anzahl an Coronafällen im Neuenheimer Team zum Opfer gefallen. Doch auch ohne Praxis sollte Pforzheim keine allzu hohe Hürde darstellen. Nach dem Heimspiel gegen die Goldstädter stehen laut von Grumbkow "für uns die alles entscheidenden Wochen an". In den direkten Duellen gegen Handschuhsheim und Frankfurt wollen die "Königsblauen" noch auf den Halbfinal-Zug aufspringen.

Ebenfalls favorisiert ist der TSV Handschuhsheim gegen den RC Luxemburg. Die "Löwen" zeigten selbst der formstarken RG Heidelberg deutlich die Grenzen auf und wollen sich den letzten Feinschliff holen. Eine neue Herangehensweise werden die Handschuhsheimer dabei nicht testen, viel mehr gilt es, wie Routinier und Gassen-Ass Gregor Hartmann bescheinigt, "im vorhandenen System das letzte Quäntchen herauszuholen".

Gute Form bewies die RG Heidelberg trotz der Niederlage gegen den Tabellenführer aus "Hendesse". In Heusenstamm sollen es nun fünf Punkte werden. "Primär wollen wir weiter Talente entwickeln und Spielzeiten breit verteilen, aber nach Heusenstamm fahren wir ganz klar, um zu gewinnen", gibt Trainer Mustafa Güngör die Marschroute vor.

Der Heidelberger Ruderklub steht derweil vor der schweren Aufgabe, dem SC Frankfurt Paroli bieten zu wollen. Die derzeit in Bestform agierenden Hessen kommen mit breiter Brust an den Harbigweg, wo das Team des neuen, schottischen Trainers Andy Knight gewinnen möchte. Schon in der vergangenen Saison brachte der Ruderklub dem SC eine der seltenen Niederlagen bei, und die Formkurve zeigte beim Ruderklub zuletzt deutlich nach oben.

In der zweiten Liga bekommt es der Heidelberger TV mit Rottweil zu tun. "Klar ist Rottweil Favorit. Aber wir haben uns gut vorbereitet und werden alle Kraft aufwenden, es ihnen gehörig schwer zu machen", sagt Kapitän Marco Dörzbacher. Beim Lehrgang der Siebenerrugby-Frauennationalmannschaft stellen die Heidelberger Vereine RGH, TSV, SCN und HRK neun Spielerinnen.

Rugby-Bundesliga Südwest, Samstag, 14 Uhr: RK Heusenstamm – RG Heidelberg, SC Neuenheim – Rugby Pforzheim (Tiergartenstraße, Jugendherberge), 16 Uhr: TSV Handschuhsheim – RC Luxemburg (Tiergartenstraße, Sportzentrum Nord); Sonntag, 14 Uhr: Heidelberger RK – SC Frankfurt 1880 (Harbigweg).

2. Bundesliga Süd, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger TV – RC Rottweil (Carl-Bosch-Straße).

Regionalliga Baden-Württemberg, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger RK II – Freiburger RC (Harbigweg), 18.15 Uhr: TSV Handschuhsheim II – SG Tübingen/Neckarhausen (Tiergartenstraße, Sportzentrum Nord); Sonntag, 15 Uhr: Karlsruher SV – RG Heidelberg II, Stuttgarter RC – SC Neuenheim II.