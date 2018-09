Heidelberg. (momo) Schon am zweiten Spieltag der Rugby-Bundesliga der Frauen kommt es mit dem Derby zwischen dem Heidelberger RK und dem SC Neuenheim zu einem Kracher. Bei den Männern will die RG Heidelberg in Luxemburg weiter punkten. Der TSV Handschuhsheim hat mit dem Dallas Athletic Rugby Club einen attraktiven Testspiel-Gegner zu Gast.

49:0 und 102:3 lesen sich die Resultate der beiden Mannschaften des HRK und des SCN vom ersten Spieltag. Nun treffen die beiden Schwergewichte des Frauenrugbys im direkten Duell aufeinander. Auch wenn Neuenheim als deutscher Meister leicht favorisiert scheint, so ist doch eine genaue Prognose kaum möglich. SCN-Coach Marcus Trick war mit dem ersten Auftritt seiner Schützlinge zufrieden, hat aber an den offenen Gedrängen Verbesserungsbedarf ausgemacht. "Gegen den Ruderklub müssen wir noch härter arbeiten, aber ich bin sehr optimistisch. Die leichte Favoritenrolle nehmen wir an." Der HRK hat den Meister in der vergangenen Saison im Heimspiel stark Paroli geboten und möchte dies mit einem neuen System erneut tun. Das funktionierte schon gegen Dortmund/Aachen erstaunlich gut.

HRK empfängt Meister SCN

Vor einer interessanten Aufgabe steht die Rudergesellschaft Heidelberg in Luxemburg. Trainer Jeff Tigere hat zwar sämtliche Siebenerrugby-Nationalspieler dabei, dennoch befindet sich im Kader der "Orange Hearts" nur ein Hintermannschaftsspieler. Verletzungen sollten also vermieden werden, ebenso hoffen die Heidelberger auf nicht allzu heißes Wetter. Denn der Kunstrasenplatz im Fürstentum heizt sich bei Sonnenschein extrem auf. Obwohl sich der Aufsteiger in bestechender Frühform befindet, lautet das klare Ziel der RGH, mit fünf Punkten im Gepäck zurück zu kommen. Dabei helfen sollen auch einige junge Debütanten.

Der TSV Handschuhsheim empfängt eine Rugbymannschaft aus Dallas zum Testspiel im Lionspark. Der Athletic Rugby Club aus Texas reist durch Europa und macht in Heidelberg Stadtion. TSV-Trainer Gordon Hanlon verspricht sich Erkenntnisse darüber, wie weit seine Spieler sein Spielsystem verinnerlicht haben. Denn mit Pforzheim und dem HRK warten anspruchsvolle Bundesliga-Aufgaben auf die "Löwen". In Handschuhsheim gibt es Hoffnungen, in nicht allzu ferner Zukunft durch die Vereinigten Staaten zu touren, um sich mit Mannschaften aus der neuen Profiliga zu messen.

Bundesliga Männer, Samstag, 15 Uhr: Neckarsulmer SU - SC Frankfurt 1880, RC Luxemburg - RG Heidelberg.

Bundesliga Frauen, Samstag, 14 Uhr: Heidelberger RK - SC Neuenheim (Harbigweg).

Testspiel, Samstag, 17 Uhr: TSV Handschuhsheim - Dallas Athletic Rugby Club (Sportzentrum Nord).