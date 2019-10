Heidelberg. (momo) Wegen Dauerregens war der Fritz-Grunebaum-Sportpark in Kirchheim von der Stadt Heidelberg gesperrt worden, doch die Spielfreude ließ sich die RG Heidelberg dadurch keineswegs nehmen. Im Sportzentrum Nord, wo das Spitzenspiel kurzerhand ausgetragen wurde, traten die "Orange Hearts" ganz stark auf und gewannen gegen diesmal schwache Handschuhsheimer verdient mit 23:7. Die Gunst der Stunde nutzte der SC Neuenheim und schloss durch den vierten Sieg in Folge (35:12 in Pforzheim) zum Führungstrio aus Frankfurt, der RGH und dem TSV auf. Der Heidelberger RK hielt bei Meister Frankfurt tapfer dagegen, lief aber in zu viele Konter und unterlag mit 13:33.

Ein guter Beginn und strukturierte Angriffe brachten dem Ruderklub beim SC 1880 20 Minuten lang Feldvorteile und eine knappe 0:3-Führung. Doch bis zur Halbzeit fing sich der HRK durch einfache Fangfehler drei Konter der gnadenlosen Frankfurter Hintermannschaft ein. Kapitän Steffen Liebig - gewohnt stark vom Kickhütchen - addierte zumindest drei weitere Punkte zum 19:6-Pausenstand.

Hintergrund Rugby-Stenogram SC Frankfurt 1880 - Heidelberger Ruderklub 33:13 (19:6), HRK: Lammers - Vassiliadis (65. Neureuther), S. Liebig, Ayachi, Murphy - Hohl, Mathurin - Ovchinnikov, Barber, Laidig - Michels, Aydin (53. Keuper) - Zeiler, Biskupek, Schröder (65. Kleebauer) Schiedsrichter: Läufer (Berlin) Zuschauer: 250 Punkte: 0:3 (16.) [+] Lesen Sie mehr Rugby-Stenogram SC Frankfurt 1880 - Heidelberger Ruderklub 33:13 (19:6), HRK: Lammers - Vassiliadis (65. Neureuther), S. Liebig, Ayachi, Murphy - Hohl, Mathurin - Ovchinnikov, Barber, Laidig - Michels, Aydin (53. Keuper) - Zeiler, Biskupek, Schröder (65. Kleebauer) Schiedsrichter: Läufer (Berlin) Zuschauer: 250 Punkte: 0:3 (16.) Straftritt S. Liebig; 7:3 (21.) Versuch + Erhöhung Stella; 7:6 (28.) S S. Liebig; 14:6 (35.) V Rupf + E Stella; 19:6 (40.) V Stella; 19:13 (53.) V Zeiler + E S. Liebig; 26:13 (65.) V Stein + E Stella; 33:13 (72.) V Füchsel + E Stella --- Rudergesellschaft Heidelberg - TSV Handschuhsheim 23:7 (7:7) beim TSV, RGH: B. Bayram - Wadlinger, Lichtenberg, T. Biniak, Hacker - F. Heimpel, Spieß - J. Schreieck, Lang, Soteras-Merz - Metz (60. Schiffers), Behlke - Dickinson, E. Heimpel, Gogo TSV: Leimert - Oluoch, Stelling, Korn, Buckman - N. Klewinghaus, Stöhr (41. Schäfer) - Hartmann, Otto, Williams - May, Rosenthal - Schüle (70. Bender), Fairhurst (41. Wetzel), Bender (50. Martel) Schiedsrichter: O’Brien (Hamburg) Zuschauer: 300 Punkte: 0:7 (7.) V Otto + E Oluoch; 7:7 (32.) V Dickinson + E Spieß; 7:10 (55.) S Spieß; 7:13 (67.) S Spieß; 7:20 (77.) V E. Heimpel + E Spieß; 7:23 (80.+1) S Spieß Zeitstrafe: -/Hartmann (74.) --- SG Pforzheim - SC Neuenheim 12:35 (7:18), SCN: Harris - Tasche (60. S. Robl), Hoffmann, Wakefield (72. Esadze), Sita (70. Meder) - Nkosi, Paine - Viviers, Rinklin, Lehmann - Davison (55. Burisch), Portillo (72. Njie) - Weiss (72. van Tonder), Ngubane, Landsberg (50. Pipke) Schiedsrichter: Radtke (Mainz) Zuschauer: 150 Punkte: 0:5 (12.) V Tasche; 0:10 (22.) V Portillo; 7:10 (30.) V Broughton + E Tutilla; 7:13 (37.) S Nkosi; 7:18 (40.+2) V Tasche; 7:21 (50.) S Nkosi; 7:28 (62.) V Wakefield + E Nkosi; 12:28 (77.) V Broughton; 12:35 (80.) V + E Nkosi Zeitstrafen: Hierse (35.), De Bruyn (40.)/- (momo)

Auch in der zweiten Hälfte präsentierte sich der Ruderklub zunächst von seiner besten Seite und schnürte Frankfurt tief in deren Hälfte ein. Der Versuch durch Arthur Zeiler an der Eckfahne plus Liebigs Erhöhung brachte die "Zebras" in Schlagweite. Aber die Verletzung von Ersin Aydin bedeutete einen Knick im Heidelberger Spielfluss - schlimmer noch, das anschließende Gedränge nutzte Frankfurt zum Versuch. Danach drängte der Ruderklub noch auf den Bonuspunkt, wurde aber von der 1880-Defensive in Schach gehalten.

Einen wegweisenden Sieg errang die RG Heidelberg im "Heimspiel" gegen den TSV Handschuhsheim. Vom guten Start der "Löwen" samt erhöhtem Versuch durch Jacobus Otto ließen sich die "Orange Hearts" nicht beeindrucken und spielten druckvoll, schnell und fehlerarm. Besonders Letzteres unterschied sie vom TSV, der mit einer viel zu hohen Anzahl an Turnover-Bällen und Straftritten in der Verteidigung oft mit sich selbst beschäftigt war. Besonders vom Gedränge weg wussten die Orangenen zu wirbeln und hielten den TSV in der gesamten zweiten Halbzeit punktlos - die überzeugende 7:23-Niederlage muss den Handschuhsheimern zu denken geben. Aus einer homogen, starken RGH-Mannschaft ragte der junge Benni Spieß heraus, der nicht nur flinke Bälle am Fließband produzierte, sondern auch einen sehr feinen Kickfuß bewies.

Zufriedenheit herrscht beim SC Neuenheim nach dem vierten Sieg in Folge. In Pforzheim hatte der SCN einen gehörigen Kampf zu absolvieren, den die "Königsblauen" aber ohne Fehl und Tadel annahmen. Der flinke Joshua Tasche war von den Pforzheimern nur schwer in Zaum zu halten und legte zweimal in der ersten Halbzeit im SG-Malfeld ab. Die wuchtig vorgetragenen Angriffe konnten die Gastgeber nur noch regelwidrig aufhalten, zwei gelbe Karten waren die Folge. Die Überzahl nutzten die Neuenheimer und zogen noch vor der Pause davon.

Auch nach der Einwechslung der gesamten Reservebank blieb der SCN-Auftritt ansprechend, sodass Trainer Alexander Widiker konstatierte: "Wir haben den Kampf angenommen und ein gutes Spiel gezeigt. So kann’s weitergehen!"

Durch den Bonuspunkt-Erfolg zog der SCN nach Punkten mit dem TSV Handschuhsheim gleich und will nun zeigen, als Aufsteiger auch in der Spitzengruppe bestehen zu können.