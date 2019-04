Heidelberg. (momo) Mit dem SC Frankfurt 1880 bei den Männern und dem SC Neuenheim bei den Frauen verloren die beiden letzten bisher ungeschlagenen Mannschaften in den Rugby-Bundesligen. Während die SCN-Frauen ihren ersten Tabellenplatz sicher haben und das 5:10 in Köln ohne Konsequenzen bleibt, könnte die 24:43-Niederlage der Hessen beim deutschen Meister Heidelberger Ruderklub Folgen haben. Durch einen 31:11-Erfolg bei der SG Pforzheim verkürzte der zweitplatzierte TSV Handschuhsheim den Rückstand auf Frankfurt auf einen Zähler. Der Erste genießt - das ist nicht zu unterschätzen - Heimrecht im Halbfinale.

Dass der HRK aufsteigende Form hat, war unbestritten. Aber einen solchen Auftritt hätten die kühnsten Optimisten kaum erwartet: Nach 75 Minuten hatte der Ruderklub den Titelfavoriten Frankfurt mit 43:3 demontiert. In doppelter Unterzahl betrieben die Hessen zwar noch Ergebniskosmetik durch drei Versuche, aber wie die SC-80-Attacken an der HRK-Defensive zerschellt waren, war beeindruckend und dient als Lob für die Trainerarbeit von Pieter Jordaan. Der hoch zufriedene Steffen Liebig konstatierte: "Wir haben zum ersten Mal unser volles Potenzial ausgenutzt."

In dieser blendenden Form wäre der HRK unter den Titelanwärtern, doch in der Vorrunde wurden zu viele Punkte verloren. In der Südwest-Gruppe scheinen die Halbfinalplätze an Frankfurt und Handschuhsheim vergeben zu sein.

Zeitgleich tat sich der TSV Handschuhsheim auf tiefem Pforzheimer Geläuf lange schwer und war trotz klarer Favoritenrolle zur Halbzeit nur 5:3 vorne. Nach der Pause aber drückten die Handschuhsheimer ihre Überlegenheit auch in Punkten aus und legten die nötigen vier Versuche für den offensiven Bonuspunkt. Hinzu kam ein Strafversuch, als Pforzheim den Löwen-Sturm nicht regelgerecht aufhalten konnte.

Ein guter Tag für den HRK: In Hamburg zeigten Johanna Hacker (links) wie das gesamte Frauenteam großen Siegeswillen und war vom FC St. Pauli nicht aufzuhalten. Foto: Bergmann/vaf

Rudergesellschaft Heidelberg zeigte in Neckarsulm großen Kampfgeist und ließ sich auch von dem lange engen Ergebnis nicht aus der Ruhe bringen. Sturm-Routinier Christoph Hug legte zwei Versuche, Trainer Jeff Tigere schwärmte vor allem von der taktischen Disziplin seiner Mannschaft: "Nach der Pause haben wir einiges umgestellt und viel besser gespielt. Die Verteidigung und der Kampfgeist waren vorbildlich, davon können wir einiges mitnehmen." Da die "Orange Hearts" in der zweiten Halbzeit keine Gegenpunkte mehr zuließen, stand am Ende ein verdienter 26:7-Sieg über die nun stark abstiegsgefährdete Neckarsulmer SU zu Buche.

Zweitliga-Tabellenführer Sportclub Neuenheim feierte gestern den vierten dreistelligen Sieg in Folge und schickte den München RFC nach einem 111:0 nach Bayern zurück. Die Neuenheimer erzielten in schöner Regelmäßigkeit 17 Versuche, von denen Oliver Paine (7) und Leo Becker (6) dreizehn erhöhten. Manasah Sita und Leo Becker waren mit jeweils drei Versuchen erfolgreich, Joshua Tasche und Andre Viviers scorten jeweils zwei Mal.

Der Heidelberger Turnverein hingegen landete in Rottweil auf dem harten Boden der Tatsachen. Die Schwarzwälder waren in allen Belangen überlegen und fuhren einen 51:5-Erfolg ein.

Die SCN-Frauen haben in Köln die erste Niederlage der Saison erlitten. Das 5:10 beim RSV ist nicht schön, aber ohne Auswirkung, da die "Königsblauen" den ersten Tabellenplatz sicher hatten. Im Halbfinale empfängt der SCN den FC St. Pauli. Der HRK glänzte bei den Hamburgerinnen mit 61:5, muss aber im Halbfinale beim RSV Köln antreten.

Bei der U18-Europameisterschaft im russischen Königsberg ist die deutsche Auswahl gestern Abend mit einer 0:46-Niederlage gegen Titelverteidiger Georgien ins Turnier der Division 1 gestartet. Die anderen Viertelfinals: Russland - Rumänien 13:11, Portugal - Belgien 28:5, Spanien - Niederlande 37:0.