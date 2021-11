William Butt kurbelte das Spiel des Heidelberger RK im Angriff unermüdlich an und feierte am Ende einen überraschenden Auswärtssieg. Foto: F&S

Heidelberg. (momo) Das hatte wohl niemand erwartet: Mit einem einzigen, aber entscheiden Zähler Unterschied unterlag der SC Neuenheim dem Heidelberger RK auf eigenem Platz und büßte dadurch wertvolle Punkte in der Tabelle ein. Nutznießer waren der TSV Handschuhsheim und der SC Frankfurt 1880, die ihre Spiele jeweils hoch gewannen und nun fünf Punkte vor dem SCN liegen. Die RG Heidelberg setzte ihren Aufwärtstrend beim 55:22 in Pforzheim fort.

Hintergrund TSV Handschuhsheim – RK Heusenstamm 76:0 (40:0), TSV: Kößler – Leimert, Korn, Stelling, P. Frauenfeld – R. Williams, Schäfer – T. Frauenfeld, Otto, Renc (45. Rosenthal) – May, T. Williams (58. Ruhland) – Schüle, Martel, Bender; Schiedsrichter: Latos; [+] Lesen Sie mehr TSV Handschuhsheim – RK Heusenstamm 76:0 (40:0), TSV: Kößler – Leimert, Korn, Stelling, P. Frauenfeld – R. Williams, Schäfer – T. Frauenfeld, Otto, Renc (45. Rosenthal) – May, T. Williams (58. Ruhland) – Schüle, Martel, Bender; Schiedsrichter: Latos; Zuschauer: 400; Punkte: 7:0 (2.) Versuch Stelling + E R. Williams; 14:0 (10.) V Schäfer + E R. Williams; 19:0 (16.) V Otto; 26:0 (23.) V + E R. Williams; 33:0 (30.) V Renc + E R. Williams; 40:0 (35.) V Kößler + E R. Williams; 47:0 (50.) V Korn + E R. Williams; 52:0 (53.) V Leimert; 59:0 (60.) V Stelling + E R. Williams; 66:0 (77.) V Stelling + E R. Williams; 71:0 (79.) V Stelling; 76:0 (80.+1) V T. Frauenfeld. SG Pforzheim - RG Heidelberg 22:55 (22:30), RGH: Müller - Laudage, T. Biniak, L. Biniak, Hacker - F. Heimpel, Ueberle - Schiffers, Asafo, Moser - Hug, Übelhör - Gogo, E. Heimpel, Axin; Schiedsrichter: O’Connell; Zuschauer: 200; Punkte: 0:7 (2.) Versuch Asafo + Erhöhung Müller; 5:7 (4.) V Kamkwindo; 5:14 (6.) V Gogo + E Müller; 10:14 (7.) V Ralton; 10:21 (12.) V Laudage + E Müller; 17:21 (23.) V + E Broughton; 17:26 (26.) V Hacker; 17:33 (36.) V Asafo + E Müller; 22:33 (38.) V Reintges; 22:38 (64.) V Hacker; 22:45 (74.) V Gogo + E Müller; 22:50 (78.) V van der Bosch; 22:55 (80.+2) V Bollian; Zeitstrafen: - / Müller (38.), Wehrspann (78.). SC Neuenheim - Heidelberger RK 15:16 (10:7), SCN: Harris - Anderson, Lammers, Wakefield, Güllübag - Klewinghaus, Becker - B. Roussow, Flynn, Troch - Perrone, Lehmann - Brausam, Biskupek, Weiß, eingewechselt: J. Roussow, Didebashvili, Pipke, Heuser, Meesmann, Esadze, Moyer; HRK: Barthel, Floegl-Shetty, S. Liebig, Fleisch, Benning - Butt, Vassiliadis - Rodriguez, Aversa, Ulka - Michels, Armbruster, Aydin, Zeiler, Schröder, eingewechselt: Roth, Schneider, Armbruster, Ayachi, Furno, Malaizier, Averbeck. Schiedsrichter: Jahn; Zuschauer: 300; Punkte: 5:0 (25.) Versuch Meesmann; 10:0 (28.) V Weiß; 10:7 (37.) V Floegl-Shetty + Erhöhung S. Liebig; 10:10 (45.) Straftritt S. Liebig; 10:13 (51.) S S. Liebig; 10:16 (64.) S S. Liebig; 15:16 (80.+6) V Flynn; Zeitstrafen: - / Schröder (64.), Zeiler (68.). momo

[-] Weniger anzeigen

Dass die "Löwen" gegen die "Füchse" favorisiert waren, war klar. Dennoch überraschte der TSV Handschuhsheim mit der Dominanz, mit welcher der überforderte RK Heusenstamm beim 76:0 geradezu demontiert und punktlos nach Hause geschickt wurde. "Bis auf einige Handlingfehler hat heute so ziemlich alles funktioniert, so sind wir schwer zu knacken", fasste Routinier Marcus Bender zusammen. Der als "Knipser" bekannte Prop legte keinen eigenen Versuch, trug aber mannschaftsdienlich dazu bei, dass seine Teamkameraden derer zwölf auf die Anzeigetafel brachten. Besonders hungrig war Spielertrainer Max Stelling, der vor den Augen seiner englischen Familie gleich viermal die Linie überquerte. Zudem gefielen die Handschuhsheimer erneut in der nicht zu durchdringenden Defensive, die schon zum zweiten Mal keinen einzigen Gegenpunkt zuließ.

Ungleich spannender wurde es beim Heidelberger Derby zwischen dem SC Neuenheim und dem Heidelberger RK. Als Titelaspirant wollte der SCN natürlich den nächsten Bonuspunktsieg einfahren – es sollte anders kommen. "Heute hat die Mannschaft gewonnen, die es mehr wollte, die den größeren Willen hatte", freute sich HRK-Urgestein Steffen Liebig. Der Ruderklub hielt auf dem Feld nicht nur dagegen, sondern hatte in Kapitän Liebig auch einen Hundertprozent-Kicker dabei. So wurde die 10:0-Führung durch zwei Versuche der "Blauen" kurz vor der Halbzeit schon auf 10:7 verkürzt, nach der Pause drehte der HRK die Partie dann Stück für Stück zu seinen Gunsten. Drei weite Kicks – dreimal kein Problem für Liebig – und der SCN sah sich unverhofft im Hintertreffen: "Trotz gefühlter Spielzeit von fast 90 Minuten haben wir heute nur ein paar davon Rugby gespielt", zeigte sich SCN-Trainer Clemens von Grumbkow enttäuscht über die diesmal mangelhafte Umsetzung des gewünschten Spielsystems. Der Versuch kurz vor Schluss brachte aufgrund der vergebenen Erhöhung nicht mehr die Wende für den Sportclub, der Rest ging im HRK-Jubel unter.

Die RG Heidelberg zeigte sich spielfreudig bei der SG Pforzheim. Bis zur Pause schien die Partie beim Stande von 30:22 noch ausgeglichen, doch in der zweiten Hälfte punkteten nur noch die "Orange Hearts" und ließen beim Endstand von 55:22 keinen Zweifel an ihrer steil ansteigenden Formkurve.

Nicht so recht in die Spur kommt der Heidelberger TV in der zweiten Liga. Auch beim München RFC setzte es eine Niederlage, die mit 10:41 auch noch unerwartet deutlich ausfiel.