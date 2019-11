Heidelberg. (momo) Am letzten Spieltag des Jahres in der Rugby-Bundesliga fallen wichtige Entscheidungen. Denn weder die RG Heidelberg noch der TSV Handschuhsheim dürfen sich Ausrutscher erlauben, wenn sie im Kampf um die Halbfinal-Teilnahme bleiben möchten. Sonntags fordert der SC Neuenheim den Spitzenreiter SC Frankfurt 1880 heraus.

„Wir haben uns gewohnt gut vorbereitet und die Pause genutzt, um etwas Kraft zu tanken,“ gibt sich Tim Kasten optimistisch. Der RGH-Coach kann auf eine gute Hinrunde zurückblicken, in der seine „Orange Hearts“ sich nur Frankfurt geschlagen geben mussten. Doch ein weiterer Kantersieg wie zum Saisonauftakt beim 36:7 ist diesmal gegen den HRK nicht zu erwarten. Denn drei Siege aus den vergangenen vier Spielen des HRK zeugen von aufsteigender Form. Zudem kehrt mit Sean Armstrong ein Ausnahmespieler in die Schaltzentrale der „Zebras“ zurück. Trotz seiner Verletzung, die eine Teilnahme unmöglich macht, gibt sich Innendreiviertel Steffen Liebig kämpferisch: „Wir wollen die Verhältnisse am Harbigweg zurecht rücken!“

Als Drittplatzierter muss der TSV Handschuhsheim mindestens einen Platz gutmachen, wenn es mit der zweiten Halbfinalteilnahme hintereinander klappen soll. Doch trotz der Tatsache, dass mit dem RK Heusenstamm das Tabellenschlusslicht in den „Lionspark“ kommt, brauchen die „Löwen“ eine konzentrierte Leistung. Denn zahlreiche Verletzte und Abstellungen für die Nationalmannschaft dezimierten den TSV-Kader gehörig. Trainer Mark Kuhlmann fordert „Wir brauchen Kampfgeist und hohe Konzentration! Erst danach können wir uns auf die Winterpause freuen.“

In guter Form befindet sich der SC Neuenheim. Der Aufsteiger hatte den TSV Handschuhsheim am Rande einer Niederlage und unterlag nur knapp, nun kommt der Tabellenführer an die Tiergartenstraße. Nach der herben Auftaktniederlage bei den Frankfurtern (5:45) ist der SCN in der höchsten Liga angekommen und lauert auf dem vierten Platz auf seine Chance. Eines ist klar: Diesmal wird es enger zugehen. Auf mögliche Ausrutscher des SC 1880 warten die Nachbarn RGH und TSV natürlich dankbar.

„Das Spiel wird über den Kampf entschieden“, ist sich Thomas Kurzer sicher. Der Trainer empfängt mit dem Heidelberger TV den RC Rottweil, dem Kurzer „starke Kondition und ein gutes System“ attestiert. Wenn die „Turner“ dagegen halten, können aber auch die Heidelberger in der Offensive einiges bieten.

Bei den Frauen sind der SC Neuenheim (bei der SG Rhein-Main) und der Heidelberger RK (gegen St. Pauli) favorisiert.

Weil alle Rugbyplätze in der Schweiz gesperrt sind, tragen die Eidgenossen ihr U20-Europameisterschaftsspiel gegen Tschechien am Samstag um 12 Uhr beim Heidelberger Ruderklub am Kirchheimer Harbigweg aus.

Bundesliga Männer, Samstag, 13 Uhr: RG Heidelberg - Heidelberger RK (Harbigweg); 15 Uhr: TSV Handschuhsheim - RK Heusenstamm (Sportzentrum Nord); Sonntag, 14 Uhr: SC Neuenheim - SC Frankfurt 1880 (Tiergartenstraße).

Bundesliga Frauen, Samstag, 14 Uhr: SG Rhein-Main - SC Neuenheim; 15.30 Uhr: Heidelberger RK - FC St. Pauli (Harbigweg).

2. Bundesliga Süd Männer, Sonntag, 14 Uhr: Heidelberger TV - RC Rottweil (Carl-Bosch-Straße).