Titelverteidiger René Rast hat vom Ausstieg seines Arbeitsgebers Audi aus der DTM am Montag während einer Videokonferenz erfahren. Foto: vaf

Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Man werde Ende 2020 die DTM nach über 20 Jahren verlassen, ließ Audi am Montag überraschend verlauten. "Auf seinem Weg zum Anbieter bilanziell CO2-neutraler Premiummobilität richtet Audi sein Motorsport-Programm der Marke neu aus", heißt es in einem Statement der vier Ringe. Künftig wolle man sich daher auf die Formel E und den Kundensport konzentrieren.

Die harten wirtschaftlichen Einschnitte durch die Coronavirus-Pandemie führt Audi ebenfalls als Argument an. Man wolle nun den Wandel zum Anbieter nachhaltiger Elektromobilität vorantreiben: "Die Formel E bietet dafür eine sehr attraktive Plattform", sagt der neue Audi-Chef Markus Duesmann.

Was nichts anderes bedeutet, als dass die DTM für Audi ein Auslaufmodell ist. Der überraschende Ausstieg des Premiumherstellers trifft die seit Jahren kriselnde DTM ins Mark. Mit dem Abgang von Mercedes 2018 deutete sich für die einst enorm populäre Tourenwagen-Meisterschaft bereits ein Überlebenskampf an, der nach dem Abschied der Vier-Ringe-Marke nur schwer zu gewinnen sein dürfte. Aston-Martin-Lizenznehmer R-Motorsport verabschiedete sich 2019 nach nur einem Jahr. Wie geht es nun weiter mit der DTM?

Beim Champion René Rast sitzt der Schock tief. Per Videokonferenz hatte der 33-jährige Meister von 2017 und 2019 vom Audi-Ausscheiden erfahren. "So ein Tag wie heute ist für einen aktiven Rennfahrer das Worst Case-Szenario", zeigt sich Rast erschüttert über den angekündigten Abgang seines Arbeitgebers: "Durch Corona war klar, dass so etwas geschehen kann. Aber jetzt, da es passiert ist, ist es noch härter."

Ob und wann in diesem Jahr überhaupt noch gefahren wird, ist derzeit ebenso ungewiss wie die Zukunft der Serie. "Wir versuchen alles, damit die DTM dieses Jahr noch stattfindet", verspricht der Audi-Pilot: "Audi wird zu seinem Wort stehen. Wir wollen Rennen zu fahren, sobald es geht."

DTM-Chef Gerhard Berger muss nun alle Register ziehen, um seine Rennserie zu retten. "Die Kurzfristigkeit, mit der diese Entscheidung mitgeteilt wurde, stellt mich und unseren Partner BMW vor besondere Herausforderungen", deutet der Österreicher die Schwere der Aufgabe an: "Wir möchten Planungssicherheit für Teams, hunderttausende Fans, Sponsoren und alle Mitarbeiter."

Hat Audi das Todesurteil für die Serie unterschrieben? Neue Hersteller könnten aus Japan kommen, mit deren GT-Serie die DTM kooperiert. Aber auch dort ist das Geld knapp. Beim letzten verbliebenen Hersteller BMW heißt es nun, man wolle die neue Lage "aus allen Blickwinkeln betrachten". Das Ende der DTM dürfte nach dem Audi-Aus ein Stück näher gerückt sein.