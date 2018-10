Von Ronald Ding

Elversberg. Was sich in den letzten Tagen schon andeutete, wurde am Sonntag offiziell. Die Präsidiumsmitglieder des SV Waldhof Klaus-Rüdiger Geschwill, Alexander Rudnick und Markus Ritzmann haben nun bekannt gegeben, dass sie ihre Ämter im Aufsichtsrat der Spielbetriebs GmbH per sofort niederlegen. Gemeinsam mit dem vierten Präsidiumsmitglied Klaus Bittinger, der nicht im Aufsichtsrat der GmbH sitzt, werden sie als Vorstand des SV Waldhof e.V. bei der Mitgliederversammlung, die in den kommenden Wochen stattfinden wird, bereits ein Jahr vor dem Ende ihre Amtszeit geschlossen zurücktreten und ihre Ämter zur Verfügung stellen.

Bittinger, der am Samstag beim Spiel des SVW in Elversberg weilte, wollte sich dazu nicht öffentlich äußern. In einer Pressemitteilung bedauern die Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt und geben als Begründung unterschiedliche Auffassungen über die 50+1-Regel des DFB an, die zu Reibungspunkten geführt hätten. Der Rücktritt erfolge auch, um den sportlichen Erfolg der Mannschaft um Trainer Bernhard Trares wegen interner Unstimmigkeiten nicht zu gefährden. Trares wollte sich dazu nicht äußern. "Ich bin nur für den sportlichen Bereich zuständig. Dies ist nicht meine Baustelle", meinte er dazu lapidar.

Zur Erläuterung: Neben einer neutralen siebten Person (Martin Gutzeit) wird der Aufsichtsrat der GmbH mit je drei Personen aus dem Präsidium des e.V. sowie von Investorenseite um Bernd Beetz besetzt. Viele Entscheidungen im Gremium können nur mit einer Mehrheit von 75 Prozent, demnach sechs von sieben Stimmen, abgesegnet werden. In der Vergangenheit wurden so offenbar öfter Entscheidungen von der einen oder der anderen Seite blockiert.

Beachtlich vor dem Hintergrund des Hickhacks ist das sportliche Abschneiden der Mannschaft beim Gastspiel in Elversberg, obwohl es auch hier gewisse "Irritationen" gab. Verdutzt schauten einige Spieler um Kapitän Kevin Conrad in Richtung Fanblock, als sie nach dem Abpfiff vom Rasen trotteten.

Streit um 50+1-Regel

"Trainer raus" skandierten lautstark die Mannheimer Schlachtenbummler. Doch schnell klärte sich auf, dass nicht Trares gemeint war. Die Anhänger aus der Quadratestadt machten sich vielmehr einen Spaß daraus, den Elversberger Fanblock lautstark zu unterstützen, denn die saarländische Fangemeinde würde ihrem Coach Roland Seitz nach dem 0:2 (0:1) gegen den SV Waldhof am liebsten sofort die Papiere in die Hand drücken. Elversberg war als einer der heißen Aufstiegskandidaten in die Saison gestartet, bekam aber vom SVW seine Grenzen klar aufgezeigt und kann wohl schon jetzt für eine weitere Regionalligasaison planen.

Ganz anders der Tabellenführer SV Waldhof. Die Treffer von Timo Kern (23.) und Valmir Sulejmani (59.) bedeuten den zwölften Saisonsieg in fünfzehn Spielen. "Wir brauchten heute viel Geduld, um Lücken zu finden gegen eine gut organisierte Mannschaft. Mit unserer ersten Chance des Spiels haben wir dann gleich die Führung erzielt", spielte die Trares-Elf sehr effizient.

Auch die erste gute Chance der zweiten Halbzeit war perfekt herausgespielt und durch Sulejmanis neunten Saisontreffer vom Erfolg gekrönt. Pro Halbzeit vergaben die Gäste noch mindestens je eine glasklare Möglichkeit. Erst durch Kern, der die Latte traf (41.) dann durch die Doppelchance von Dorian Diring und Mounir Bouziane (77.). Beide zögerten zu lange beim Abschluss. "Die Elversberger hatten vor dem 2:0 eine Druckphase, die wir überstehen mussten", meinte Trares zwar, aber richtig zwingende Aktionen bekamen die Saarländer vor dem SVW-Kasten nicht zustande. Ein gutes Zeugnis somit für die SVW-Abwehr, die zuletzt sechs Tore in drei Spielen kassierte. "Es war mal wieder wichtig, zu Null zu spielen", freute sich daher Außenverteidiger Marco Meyerhöfer über einen in allen Belangen erfolgreichen Auftritt und Kapitän Kevin Conrad bescheinigte seinem Partner in der Innenverteidigung Michael Schultz gar einen "Sahnetag".

SV Elversberg: Lehmann - Winter (63.Feil), Stang (79.Alawie), Kofler, Dürholtz, Grech - Lahn, Skenderovic (46.Dragon), Tekerci - Koffi, Meha.

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad, R. Korte (87.Nag) - Kern, Ma.Schsuter - Deville, Diring (90.Hirsch), Sommer - Sulejmani (65.Bouziane)

Schiedsrichter: Doering (Brigachtal) - Zuschauer: 1376 - Tore: 0:1 Kern (23.), 0:2 Sulejmani (59.).