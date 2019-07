Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Es ist das Mekka der Rollstuhlfahrer. In der Regel dauert es auch nicht besonders lange, bis die Handbiker über die Tempo-Kathedrale am Neckar ins Schwärmen geraten. Kaum ein Rollstuhlmarathon ist schneller als der Hochgeschwindigkeitskurs zwischen Heidelberg und Neckargemünd. "Das liegt natürlich an den langen Geraden, die von nur sehr wenigen Kurven unterbrochen werden", erklärt Jürgen Döringer. Der Kriminal-Beamte aus Heidelberg gehört am Sonntag in seiner Klasse zum engen Favoritenkreis. Noch nie stand er in der Heimat auf dem Podium, das allerdings immer in Reichweite war. Diesmal soll es endlich klappen.

Sein Training versucht der Sportler des Adviva-Teams immer mit seiner Arbeit zu kombinieren. Gleich nach dem Dienst geht es für Döringer auf das Rad. "Mit den Besten mitzuhalten, wird immer schwerer", weiß er. "Unser Sport ist in den letzten Jahren unheimlich professionell geworden. Um die Top-Leistungen mitzugehen, muss man schon einiges investieren." Immer leichter und teurer ist das Material der Hightech-Geräte geworden, die man am Sonntag am Start (11 Uhr/Theodor-Heuss-Brücke) sehen wird, was auch für immer neue Rekorde sorgt. Ein Trainer aus Hannover schreibt Jürgen Döringer die Trainingspläne, er ist bereit für sein Heimrennen.

Einen echten Favoriten für das Hauptrennen hat der Lokalmatador auch schon ausgemacht. Glaubt man Döringer, dürfte der Sieg nur über den Niederländer Jetze Plat führen. Mit 57:39:90 Minuten stellte der Favorit vor zwei Jahren einen neuen Weltrekord über die 42,195 Kilometer-Marke auf. "Je nach Wetter kann Jetze einen neuen Rekord raushauen", glaubt der 53-Jährige. "Das geht aber nur mit perfekter Teamarbeit." Auf Windschattenspiele bei Top-Geschwindigkeiten um die 60 km/h dürfen sich die Fans rund um die Strecke schon freuen. Ganz ungefährlich sind sie nicht. Der Bürgersteig in der Neuenheimer Landstraße sei recht hoch, sagt Marathon-Chef Joachim Schermuly: "Die Straße ist dort zudem relativ schmal. Da sollte man schon aufpassen, wenn kurz vor dem Ziel die Platzierungskämpfe in vollem Gang sind."

Trotz all der Tücken: Der Star ist in Heidelberg die Strecke. "Jeder, der eine Top-Zeit fahren will, kommt nach Heidelberg. Hier ist das Terrain flach und eben, es gibt kaum Kurven", lobt Jürgen Döringer. Strohballen werden dafür sorgen, dass mögliche Stürze möglichst glimpflich ablaufen werden. "Für die Zuschauer sind die Windschattenspiele interessant. Wenn wir Stoßstange an Stoßstange fahren, wundern sich viele, wie schnell wir unterwegs sind." Besonders kurz vor Ziegelhausen - dort befindet sich der schnellste Streckenabschnitt. Heikel ist vor allem die leichte Bergauf-Passage davor: Die etwa zwei Kilometer lange Strecke zwischen Kleingemünd und Ziegelhausen weist einen Anstieg auf, der oft rennentscheidend ist. "Du spürst das sofort in deinen Armen", verrät Döringer, der seit zehn Jahren in Heidelberg startet. An der Schlüsselstelle gehe es vor allem darum, auf keinen Fall den Kontakt zur Spitzengruppe zu verlieren: "Du musst immer im Windschatten bleiben. Wenn du da einmal raus bist, kannst du das Tempo nicht mehr mitgehen."

Wer im Tempo-Tempel Heidelberg gewinnen will, muss auf die Zähne beißen. Die Vorentscheidung fällt oft schon auf den ersten Kilometern. "Da wird richtig reingedonnert", weiß adviva-Mann Döringer. "Die Gruppe wird schon am Anfang selektiert, damit nicht so viele Fahrer übrig bleiben. Du musst da von Beginn an dranbleiben." Das hohe Tempo fordert seinen Tribut: Über einen Trinkschlauch nehmen die Athleten während des Rennens bis zu fünf Liter Flüssigkeit zu sich. Eine Hitzeschlacht wird das Jubiläumsrennen, das sich am Sonntag zum 15. Mal jährt, allerdings wohl nicht werden. Gute Voraussetzungen also nicht nur für neue Rekordjagden, sondern auch für viele Fans rund um die Fahrbahn.

Diese werden nicht nur bei Start und Ziel auf der Neckarwiese stehen, sondern traditionell auch in Neckargemünd. "Das ist immer sehr gut besucht dort", freut sich Jürgen Döringer schon auf seinen persönlichen Saison-Höhepunkt vor der Haustür. Er sei nicht nervös, sagt er: "Eine gewisse Anspannung ist aber schon da. Die ersten 100 Meter wird auch der Puls hochgehen." Möglicherweise auch danach. Falls es diesmal mit dem Podium klappt.