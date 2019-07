Heidelberg. (CPB) Am Samstag um 17 Uhr wird im Stadion des Heidelberger Sport-Clubs am Harbigweg in Kirchheim die Weltmeisterschaft im Ultimate Frisbee für Nationalmannschaften unter 24 Jahren eröffnet, die bis zum 20. Juli andauert. Hier der WM-Wegweiser der RNZ:

> Die U24-WM: 51 Nationalteams aus 29 Nationen, das sind rund 1550 Spielende, Trainer und Betreuer, kämpfen um die WM-Titel in den Kategorien Frauen, Männer und Mixed. Dabei werden 276 Spiele in Heidelberg ausgetragen. Die USA haben bei der WM 2018 im australischen Perth alle drei Goldmedaillen gewonnen. Die meisten Nationen, nämlich 21, bewerben sich um den Titel der gemischten Teams. Diese Kategorie soll bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ins Wettkampfprogramm aufgenommen. Die U24-WM 2019 gilt als Vorbereitung der Spielenden auf die WM der Erwachsenen, die 2020 in den Niederlanden stattfinden wird und Qualifikationswettkampf für die World Games der nichtolympischen Sportarten 2021 im US-amerikanischen Birmingham ist.

> Frisbee: Das Spiel ist, wie Fuß- oder Handball, nach seinem Spielgerät benannt. Frisbee ist eine 175 Gramm schwere aerodynamisch gestaltete Flugscheibe aus Plastik. Die von umweltbewussten Spielenden verwendete Eurodisc Ultimate-Scheibe ist aus biologisch abbaubarem Kunststoff und kostet rund 15 Euro.

Der Begriff "Frisbee" geht auf den Namen der Backfabrik Frisbie Pie Company in Bridgeport im US-Bundesstaat Connecticut zurück, die Torten in runden Kuchenformen herstellte. Kinder verwendeten die weggeworfenen Kuchenformen in den 1940-er Jahren zu Wurfspielen. Walter Morrison entwickelte 1948 die erste Kunststoffscheibe. Rainer Pawelke stellte das Frisbee-Spiel 1980 an der Universität Regensburg vor.

> Ultimate Frisbee: Das schnelle Kampfspiel wird im Freien auf Natur- oder Kunstrasenfeldern von zwei Mannschaften mit je sieben Akteuren gespielt. Ein Teamkader besteht aus maximal 28 Spielenden. Ein- und Auswechslungen sind möglich, sobald ein Punkt erzielt wurde. Ziel ist es, die Scheibe in die gegnerische Endzone zu werfen und dort zu fangen. Gelingt dies, so erhält das erfolgreiche Team einen Punkt. Die verteidigende Mannschaft versucht, die Scheibe zu erobern.

Dieses kann durch Herausfangen des Frisbees erfolgen oder dadurch, dass das Spielgerät auf den Boden fällt. Ein Angreifer hat zehn Sekunden Zeit, die Scheibe weiterzuspielen und darf dabei nur einen Sternschritt machen. Das Laufen mit dem Frisbee ist also verboten. Da es keine Schiedsrichter gibt, sind die Spielenden aufgefordert, Regelverstöße sofort einzuräumen und die Scheibe an den Gegner abzugeben.

> Spieldauer: Ein Match dauert maximal 100 Minuten, ist aber früher zu Ende, wenn eine Mannschaft den 15. Punkt erzielt hat.

> Vorbereitung: Die Nationalteams bereiten sich auf individuelle Weise auf die U24-WM vor. Während das australische Mixed-Team, die Blue Bottles, nach seinem 15:6-Testspielsieg gegen Deutschland auf der Neckarwiese zu einer Drei-Tage-Spielreise nach Prag aufgebrochen ist, trainieren die drei Mannschaften des mitfavorisierten Kolumbien seit Montag in Heidelberg. Die deutschen Männer bestreiten am morgigen Freitag um 16 Uhr auf dem Sportplatz des Heidelberger Turnvereins an der Carl-Bosch-Straße ein letztes Testspiel gegen Neuseeland.

> Austragungsorte: Nach der Eröffnungszeremonie im Beisein des Weltverbandspräsidenten Robert Rauch (61) aus Chappaque im US-Bundesstaat New York und dem ersten Spiel zwischen den Frauenteams von Deutschland und Belgien am Samstag um 18.30 Uhr beim HSC ist der Sonntag der erste volle Wettkampftag mit 27 Vorrundenspielen auf sechs Spielfeldern im Sportzentrum Nord und im Universitätsstadion und mit 14 Vorrundenspielen auf drei Spielfeldern im Sportzentrum Süd. Die drei WM-Endspiele finden am 20. Juli um 10 Uhr (Frauen), 12.30 Uhr (Männer) und 15 Uhr (Mixed) im städtischen Rugby-Stadion Fritz-Grunebaum-Sportpark in Kirchheim statt. Außer beim Eröffnungsspiel, den täglichen Topspielen um 18.30 Uhr beim Heidelberger SC und den drei Endspielen haben alle Zuschauer freien Eintritt.