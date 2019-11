Die Volleyballerinnen des SV Sinsheim sind die „First Ladys“ der 3. Liga Süd. Erstmals seit 2014 sichern sich die Kraichgauerinnen die Meisterschaft in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Die Bilanz ist eindrucksvoll: Das Team von Trainer Jörg Binder beginnt mit sechs Siegen in Serie und gewinnt bis zum Saisonende 16 von 19 Spielen – allein elf davon mit 3:0. „Wir passen menschlich sehr gut zusammen und haben keine Zicken“, sagt Anika Schwager, die Kapitänin. Auch unter dem neuen Trainer Peter Lember läuft es wie am Schnürchen. In die Saison 2019/20 ist der SVS wie in die Saison 2018/19 gestartet – mit sechs Siegen in Serie. esc/Foto: Lörz

ie Fußball-A-Junioren der TSG 1899 Hoffenheim schreiben Geschichte: Als zweite deutsche Nachwuchsmannschaft nach dem FC Schalke 04 stürmt die Elf von Trainer Marcel Rapp bis ins Halbfinale der Youth League. Die Lausbuben aus dem Kraichgau sorgen von Anfang an für Tore und Furore. Nach den Gruppenspielen und Siegen gegen Schachtar Donezk, Olympique Lyon und Manchester City schlägt die TSG im Achtelfinale Dynamo Kiew mit 4:2 n.E. Unvergessen das 4:2 am 3. April gegen Real Madrid, eine Wasserschlacht vor 6350 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Stadion. Erst beim Final Four in Nyon endet das Abenteuer – die TSG verliert 0:3 gegen den FC Porto. esc/Foto: Lörz

Die Bogenschützen des KKS Reihen sorgen für die Sensation. Ein Jahr nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga schießen sich die Kraichgauer mit ihren Pfeilen in die 1. Bundesliga hoch – der Durchmarsch ist perfekt. Die Basis legt das Team zu Saisonbeginn. Beim ersten Wettkampftag in Welzheim gelingen fünf Siege in sieben Matches, der PSV Reutlingen wird mit 6:0, der 1. BSC Karlsruhe mit 6:2 geschlagen. Auch beim zweiten Wettschießen ist die Ausbeute gut, genauso wie beim Saisonfinale in Karlsruhe. Im Gesamtklassement belegt der KKS den dritten Platz, der die Tür zum Oberhaus öffnet. Das Abenteuer 1. Liga beginnt bald – am 16. November in Neumarkt. esc/Foto: Lörz

Die Tischtennis-Damen der TTG Neckarbischofsheim stiegen zwei Mal hintereinander auf, wurden im Frühjahr ohne Verlustpunkt Meister der Verbandsliga und spielen nun als ranghöchste Tischtennis-Mannschaft des Sportkreises Sinsheim in der Badenliga. Auch dort setzt das jüngste Team (Durchschnittsalter 17 Jahre) um Top-Talent Melissa Friedrich seinen Erfolgskurs fort. Nach knapp einem Drittel der Saison grüßen die TTG-Fräuleins von Relegationsplatz zwei. „Im Kampf um den Aufstieg“, sagt Trainer Andreas Dörner, „wollen wir bis zum Ende mitmischen.“ Hochklassiges Tischtennis ist in Neckarbischofsheim zur Frauensache geworden. rol/Foto: Weindl

Dem Ultimate-Frisbee-Team der Bad Raps gelingt ungeschlagen der Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Bei den Spieltagen in der 2. Liga Süd setzen die Fang- und Wurfspezialisten des TV Bad Rappenau die 175 Gramm schwere Scheibe so gekonnt ein, dass selbst Erstliga-Absteiger Karlsruhe keine Chance hat – die Meisterschaft ist der verdiente Lohn. Die Rappenauer Frisbee-Abteilung präsentiert sich 2019 derart leistungsstark, dass bei der Weltmeisterschaft in Heidelberg nicht weniger als sieben Spieler für Deutschland aktiv sind. Auch die Bundestrainer wissen: Die Bad Raps sind fit, durchtrainiert und Meister ihres Fachs. app/Foto: privat