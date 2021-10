Von Claus Weber

Heidelberg. Am nächsten Montag (19 Uhr) lädt die Rhein-Neckar-Zeitung zusammen mit dem Sportkreis Heidelberg zu einem RNZ-Forum zum Thema "Sport in der Pandemie" in den Hörsaal des Instituts für Sport und Sportwissenschaften im Neuenheimer Feld 700 ein. RNZ-Sportchef Claus Weber diskutiert mit Vertretern aus Sport, Politik und Verwaltung über die Folgen der Corona- Pandemie für den Sport.

Wie gut haben die Vereine die Krise überstanden, wie können sie insbesondere Kinder und Jugendliche zurückgewinnen? Gab es eine Ungleichbehandlung zwischen Profi- und Breitensport und was sind die Lehren aus der Krise? In einem Vorgespräch haben wir diese Fragen bereits mit dem Heidelberger Sportkreis-Vorsitzenden Gerhard Schäfer diskutiert.

Hintergrund Am RNZ-Sportforum am kommenden Montag um 19 Uhr im Hörsaal des ISSW im Neuenheimer Feld 700 nehmen teil: Heidelbergs Sportkreis-Vorsitzender Gerhard Schäfer, Uwe Hollmichel als Vorsitzender des Mehrspartenvereins SG Heidelberg-Kirchheim, der langjährige Fußball-Manager Otmar Schork (früher SV Sandhausen, nun 1. FC Magdeburg), Marathonläufer Marcus Imbsweiler von der TSG 78 Heidelberg, Gert Bartmann vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung und der langjährige Landtagsabgeordnete Karl Klein aus Mühlhausen. Anmeldungen per Internet über die Homepage: www.sportkreis-heidelberg.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. Es gelten die 3-G-Regeln.

Gerhard Schäfer, wie kam es zur Idee, gemeinsam mit der RNZ ein Sportforum zum Thema "Sport in der Pandemie" zu initiieren?

Marcus Imbsweiler von der TSG 78 Heidelberg hat die Frage aufgeworfen, warum der Breiten- und Schulsport so spät in die Puschen gekommen ist und was der Sportkreis in der Pandemie unternommen hat. Ich habe das Gespräch mit ihm gesucht und wir waren beide der Meinung, dass Breiten- und Schulsport gelitten haben. So entstand die Idee, das Thema über die RNZ auf einer breiten Plattform mit vielen Beteiligten zu diskutieren und Antworten zu finden.

Lange Zeit konnte kein Sport betrieben werden. Wie haben die Vereine den Lockdown überstanden?

Mit einer gewissen Gelassenheit und dem Verantwortungsgefühl, sich solidarisch zu zeigen. Wie die Vereine durch die Krise gekommen sind, das kann sicher Uwe Hollmichel von der SG Kirchheim beantworten, der ganz nah an der Sache dran war und in Sachen Hygienevorschriften zum Fachmann wurde.

Und der sicher auch etwas dazu sagen kann, welche Folgen der Lockdown für Kinder und Jugendliche hatte.

Endgültig kann man das wohl nicht beantworten. Pessimisten sagen, dass 25 Prozent der Kinder beleibter wurden, weil sie sich weniger bewegt und viel mehr Zeit vor dem PC oder der Spielkonsole verbracht haben. Die These, Kinder von der Straße zu holen, ist längst überholt, man muss sie vor dem Bildschirm wegholen.

Haben der Sport und die Politik Konzepte dafür?

Wir haben schon in den Ferien Sportprogramme aufgelegt, um Kinder wieder in Bewegung zu bringen, haben Vereine unterstützt, Schwimmkurse anzubieten. Das ist aber erst der Anfang. Wir alle müssen uns Gedanken machen, wie man die Lücken, die entstanden sind, schließen kann. Beim Forum wollen wir auch Lösungsmöglichkeiten diskutieren.

Einer Frage, der wir nachgehen wollen ist die, ob die Politik adäquat reagiert hat.

Die Bundespolitik musste erst einmal pauschal reagieren. Da bestand dann schon das Gefühl, dass Bedürfnisse, zum Beispiel nach Bewegung, nur unzureichend berücksichtigt wurden. Das stand leider nicht im Fokus der Politik. Dazu kann sicher Karl Klein, der bis zum Frühjahr noch dem Landtag als Abgeordneter angehört hat, profunde Auskunft geben.

Der Vorwurf Marcus Imbsweilers lautet, dass man den Sport als das Problem angesehen hat und nicht als Mittel, Probleme zu lösen.

Dem kann man nur zustimmen. Und ganz deutlich muss man feststellen, dass unter derartigen Voraussetzungen, wie wir sie hatten, künftig Sport im Freien jederzeit möglich sein muss – natürlich unter der Berücksichtigung bestimmter Hygienemaßnahmen.

Während der Breitensport lange Zeit lahm lag, durften Fußball-Profis spielen. Gab es eine Ungleichbehandlung?

Das ist eine spannende Frage, die wir diskutieren wollen. Ich bin gespannt, was Fußball-Manager Otmar Schork dazu sagen wird. Auf jeden Fall haben sich die Profi-Vereine frühzeitig Gedanken darüber gemacht, wie unter Pandemie-Bedingungen alsbald wieder ein Spielbetrieb stattfinden kann. Und bedenken muss man auch, dass ein Sportverbot für Profi-Fußballer einem Berufsverbot gleichkommt. Viele Breitensportvereine hatte leider nicht die Kapazität – schon gar nicht im Ehrenamt – umfassende Hygienemaßnahmen flächendeckend durchzuführen.

Der Fußball hat eine starke Lobby, der Breitensport dagegen weniger...

Das ist weniger eine Frage der Lobby als der Man-Power, die im Profifußball vorhanden ist. Es gab zwar Appelle aus den Sportverbänden, aber die hatten nicht die Wucht wie sie DFL-Chef Christian Seifert gezeigt hat.

Und wie hat man in Heidelberg vor Ort von Seiten der Politik reagiert?

Wir hatten regen Kontakt zu Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Verwaltung. Wir haben in Heidelberg ja sehr früh versucht, Sport im Freien wieder möglich zu machen, aber manchen waren wir wohl zu schnell und wurden zurückgepfiffen. Dazu kann Gert Bartmann vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung beim Forum Auskunft geben. Er war ja beispielsweise auch für die Koordination der mobilen Impfteams in Heidelberg zuständig.