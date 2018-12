Von Wolfgang Brück

Zuzenhausen. Die Fußball-Bundesliga geht am Stock. Vor dem Start in die Rückrunde beklagen die Vereine 35 verletzte Spieler. Dazu kommen die Ausfälle von 22 weiteren Profis, die beim Afrika-Cup oder gesperrt sind. Damit sei die Situation, so resümiert die Deutsche Presse-Agentur, so dramatisch wie selten.

Eine der Ausnahmen: 1899 Hoffenheim. Der Kraichgau als Gesundbrunnen. Die Doctores als Wunderheiler?

Sicherlich nicht. Dennoch, der niedrige Krankenstand im Kraichgau ist kein Zufall. Sondern das Ergebnis akribischer Arbeit und nicht zuletzt auch eines bemerkenswert guten Zusammenspiels zwischen der medizinischen Abteilung und dem Cheftrainer. "Die Arbeit mit Holger Stanislawski ist ein Traum", sagt Mannschaftsarzt Dr. Henning Ott (36), "er schenkt uns großes Vertrauen, wir können sehr eigenständig arbeiten."

Vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr in der Rhein-Neckar-Arena) gegen Hannover 96 stehen - der Langzeit-Verletzte Matthias Jaissle mal ausgenommen - lediglich Marvin Compper (der aber wegen einer Sperre ohnehin nicht spielen dürfte) und Neuzugang Stefan Thesker wegen Verletzungen (Oberschenkel-Zerrung) nicht zur Verfügung. Dagegen sind die Chancen gestiegen, dass Tom Starke bis Samstag fit wird. Der Torwart zerrte sich am Sonntag beim Testspiel in St. Pauli (2:1) die hintere Oberschenkel-Muskulatur. Bei Normalbürgern dauert es Wochen, bis die Beschwerden nachlassen. Dank Intensiv-Behandlung durch die "Physios" Peter Geigle, Christian Neitzert und Thomas Schuster konnte Starke gestern schon wieder normal belasten. Ein Härtetest heute wird zeigen, ob Starke spielen kann. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 70 Prozent.

Dr. Ott weiß zu schätzen, dass der Trainer keinen Druck macht, wenn ein Profi verletzt ist, sondern sich sicherheitshalber ein, zwei Wochen länger geduldet. Die Athletik-Trainer Christof Elser und Yannick Obenauer haben mehr Zeit, an der vollständigen Genesung zu arbeiten. Damit sinkt die Gefahr eines Rückfalls deutlich. Zudem sind die Hoffenheimer generell in einer sehr guten körperlichen Verfassung und deshalb weniger anfällig.

Das war im Sommer anders und demzufolge die Zahl der Muskelverletzungen weitaus größer. "Laut Statistik muss man damit rechen, dass 20 Prozent verletzungsbedingte Ausfälle normal sind. So gesehen stehen wir ganz gut da", meint Dr. Ott. Der Chirurg, der vor eineinhalb Jahren Dr. Pieter Beks abgelöst hat, ist in Hirschfeld zu Hause, Vater einer kleinen Tochter und macht derzeit in Schlierbach seinen Facharzt in Orthopädie.

Ganz sorgenfrei ist Hoffenheim vor dem Spiel gegen Hannover aber nicht. Mit Isaac Vorsah (beim Afrika-Cup), Thesker und Compper fallen gleich drei Innenverteidiger aus. Doch Hannover geht es schlechter, muss morgen auf nicht weniger als sieben Spieler verzichten.

Etwas schneller dreht sich inzwischen das Transfer-Karussell. Bei Andreas Ibertsberger ist der Karlsruher SC offenbar draußen, 1860 München und der 1. FC Köln gelten derzeit als die wahrscheinlichsten neuen Adressen des Verteidigers, dessen Wechsel beschlossene Sache ist. Auch Vedad Ibisevic bleibt ein Thema. Hartnäckig halten sich Gerüchte über einen Wechsel zum Liga-Rivalen VfB Stuttgart. Auch der FC Everton und der FC Sunderland sollen weiterhin am bosnischen Torjäger interessiert sein.

Die voraussichtliche Hoffenheimer Aufstellung: Starke - Beck, Williams, Vestergaard, Braafheid - Rudy, Salihovic - Mlapa, Firmino, Babel - Ibisevic.