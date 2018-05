Von Wolfgang Brück

Sinsheim. Das Aus für 1899 Hoffenheim! Das Aus für Holger Stanislawski? Nach der 0:1-Niederlage gestern Abend im Pokal-Viertelfinale gegen den Zweitligisten Greuther Fürth spricht viel dafür, dass der Trainer nach nur acht Monaten seinen Hut nehmen muss. Eine Nachichten-Agentur verbreitete bereits die Meldung, dass Dietmar Hopp Manager Ernst Tanner beauftragt habe, Kontakt mit Markus Babbel aufzunehmen. Babbel war Ende des Jahres - nach dem Spiel in Hoffenheim - von Hertha BSC Berlin entlassen worden und wird nun als möglicher Nachfolger von Stanislawski gehandelt.

Die Fans würden allerdings einen Trainer-Wechsel bedauern. Bereits vor dem Spiel gab es eine eindrucksvolle Demonstration für den beliebten Fußballlehrer. Als Stadionsprecher Mike Diehl die Hoffenheimer Aufstellung verlas, hallte nach jeder Position aus Tausenden von Kehlen der Name "Stanislawski" durch die Arena. Später gab es Sprechchöre für den Hamburger, einige Anhänger hatten Schilder mitgebracht, auf denen "Pro Stani" stand.

Gleichwohl, die erneute Enttäuschung könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Denn auch im fünften Versuch misslang dem Kraichgau-Klub der Einzug ins Halbfinale. Dadurch geht Hoffenheim eine Menge Geld verloren. Zwei Millionen Euro hätte es in der Vorschlussrunde gegeben. Die Profis wären - so war zu hören - mit 20.000 Euro pro Kopf entlohnt worden.

Möglicherweise war die 36. Minute die Schicksalsminute. Marvin Compper stieß Christopher Nöthe zu Boden, der sich dabei schwer verletzte. Im anschließenden Gerangel ließ sich der erfahrene Profi dazu hinreißen, dem Fürther Fürstner mit der Hand ins Gesicht zu langen. Compper ("Tut mir leid") musste vom Platz - Hoffenheim war danach in Unterzahl. Der Schock saß den Hoffenheimern noch in den Gliedern, als acht Minuten später Oliver Occean Jannik Vestergaard und Daniel Williams austanzte und zum Tor des Abends einschoss.

Mit dem Mut der Verzweiflung rannten die dezimierten Gastgeber in der zweiten Halbzeit an. Allerdings ohne Esprit und ohne System. Trotz klarer Überlegenheit gab es keine nennenswerte Chance für Hoffenheim mehr. Im Gegenteil, die Fürther hätten bei einigen Konterchancen schon frühzeitig alles klar machen können. Enttäuschend war auch die Zuschauer-Resonanz. Von den 14.000 Fans waren mehr als 5.000 aus Fürth.

Stanislawski wollte in seiner möglicherweise letzten Pressekonferenz "seinen Jungs keinen Vorwurf" machen. "Sie haben mit Leidenschaft gekämpft und alles gegeben. Wir waren die bessere Mannschaft, haben aber das Tor nicht geschossen." Ihre beste Zeit hatten die Hoffenheimer vor dem Platzverweis, als Srdjan Lakic (8. und 23. Minute) sowie Peniel Mlapa (34. und 36.) die Führung auf dem Fuß hatten. Lakic spielte erstmals von Beginn an, dafür machte Stanislawski seine Drohung wahr und setzte Ryan Babel und Sejad Salihovic auf die Bank. Beide Profis werden wegen der fünften gelben Karte auch am Samstag bei Werder Bremen fehlen.

Ob dann Stanislawski noch auf der Bank sitzt, dazu wollte sich Ernst Tanner nicht äußern. Der Manager: "Zur Trainer-Situation werde ich mich nicht äußern. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt." Rückendeckung sieht anders aus.

Hoffenheim: Starke - Beck, Vestergaard, Compper, Braafheid - Williams, Strobl (83. Salihovic) - Mlapa (64. Babel), Firmino, Johnson (79. Gyau) - Lakic.

Fürth: Grün - Schröck, Kleine, Mavraj, Schmidtgal - Fürstner, Prib - Sararer, Zillner (55. Pekovic) - Occean (89. Karaslawow), Nöthe (42. Asamoah).

Schiedsrichter: Fritz (Korb); Zuschauer: 14.000; Tor: 0:1 Occean (44.); Rote Karte: Compper nach einer Tätlichkeit (36.).