Neckarelz. (js) Ist die Mission "Aufstieg in die Regionalliga" bereits zur Hälfte der Strecke gescheitert? Die Spvgg Neckarelz, die für die laufende Runde in der Fußball-Oberliga als Saisonziel "Platz vier und besser" angab, rangiert mittlerweile elf Punkte hinter Tabellenführer VfR Mannheim. Die Meisterschaft und der Regionalligaaufstieg ist auch für den 50-jährigen Trainer Peter Hogen nur noch von theoretischer Natur.

Herr Hogen, wenn man es zynisch formuliert, haben Sie derzeit Planungssicherheit. Aus dem Titelrennen ist die Spvgg Neckarelz ausgeschieden, mit dem Abstieg hat sie nichts zu tun, die kommende Runde kann geplant werden.



"Unser Ziel vor der Runde lautete Platz vier und besser. Diese Vorgabe können wir durchaus noch erfüllen. Wir haben ehrgeizige Ziele formuliert, auch die Regionalliga angedacht. Realistisch betrachtet sind bei elf Punkten Rückstand auf den VfR Mannheim die Titelchancen aber nur noch theoretischer Natur."

In der vergangenen Saison lag zu Weihnachten der FC Nöttingen mit zehn Punkte vorne und wurde noch vom SV Waldhof auf der Zielgeraden überholt.

Ja schon, doch der VfR Mannheim hat derzeit einen guten Lauf, das mus man einfach auch anerkennen. Ich hatte eher mit Ulm, Nöttingen oder Villingen im Titelrennen auf meiner Rechnung, doch so ist nunmal Sport, in jeder Saison gibt es Unabwägbarkeiten, eine Mannschaft, die man nicht auf dem Zettel stehen hatte, so wie jetzt Mannheim."

Am Samstag empfängt Ihre Mannschaft zum letzten Heimspiel im Jahr 2011 den FCA Walldorf, danach geht es nach Illertissen, ehe die Winterpause beginnt. Stehen auf Ihrem Wunschzettel sechs Punkte?

"Wir wollten die ganze Zeit eine Siegesserie starten, daraus wurde aber ein Unentschieden-Festival."

Sieben Unentschieden in 17 Begegnungen zwingen zum Nachdenken.



"Richtig, diese Frage stellen wir uns auch, ist es nur Pech oder zum Teil selbst verschuldet? Auf jeden Fall hätten wir die letzten beiden Begegnungen gegen Hollenbach und in Bonlanden bereits vorher zu unseren Gunsten entscheiden können und müssen. Haben wir aber nicht, vielleicht hängt das auch mit der Qualität des Kaders zusammen?"

Das heißt, die Spvgg Neckarelz wird für die kommenden Spielzeit nochmals personell nachlegen?

"Es wird in der Winterpause Gespräche geben. Was will der Verein und was ist überhaupt möglich. Geht es mit meiner Person in die nächste Spielzeit oder gibt es einen anderen Trainer, diese Fragen müssen alle erst noch geklärt werden."