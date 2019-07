Mit diesem Team will der ASV Ladenburg in der Regionalliga oben mitringen. Hinten v.l.: Die Trainer Alexander Hörer und Patrick Sauer, Dzhambulat Ustaev, Maxim Riefling, Daud Elembaev, Nikita Eliseev, Stell. Abt.Leiter Christoph Heckene, Sascha Helmling, Sposor Simon Oesterle. Vorne v.l.: Asis Isaev, HossainAlizadeh, Alexander Riefling, Mohammadi Zaki, Tamirlan Bicekuev, Furkan Yildirim, Andras Tamas, Johann Enns, Amad Shahab. Foto: F&S

Von Claus Weber

Ladenburg. Die Stimmung ist prächtig, das Selbstvertrauen groß. "Die Bundesliga - warum eigentlich nicht?" sagt Patrick Sauer. Dabei ist sein ASV Ladenburg gerade erst in die Regionalliga, die zweithöchste deutsche Ringer-Klasse, aufgestiegen. Aber: Der Trainer traut seiner jungen Rasselbande Großes zu. "Wir haben drei, vier erfahrene Athleten und sonst ganz viele junge, hungrige Talente, die nach oben streben."

Seit Jahren betreibt der ASV hervorragende Jugendarbeit, wurde für sein Engagement für Flüchtlinge sogar mit Förderpreisen ausgezeichnet. Talente wie Aisis Isaev (16), Malik Bicekuev (17), Daud Elembaev (17), Paul Nimmerfroh (20), Alexander (18) oder Maxim Riefling (16) standen bei deutschen Meisterschaften in den vergangenen Jahren auf dem Treppchen. "Wir haben zehn Jahre gebraucht, um unsere Jugend aufzubauen", meint Abteilungsleiter Herbert Maier stolz.

Nun könnte Ladenburg die Früchte ernten. "Ich glaube, dass wir unter den ersten Drei mitmischen können", ist Maier überzeugt. Sauer traut seinem Team sogar den Titel zu. "Für mich ist der SRC Viernheim zwar Favorit", sagt er, "aber auch die können wir an einem guten Tag schlagen."

Dabei hat sich der ASV gegenüber der souverän erkämpften Oberliga-Meisterschaft, bei dem nur ein Kampf knapp verloren wurde, kaum verändert. Lediglich die beiden Deutsch-Russen Shamil und Dzhambulat Ustaev kehrten vom Nachbarn KSV Schriesheim zum ASV zurück, wo sie einst in einer Kooperation mit dem AC Rohrbach das Ringen erlernten. "Sie sind genau die beiden Puzzlestücke, die uns noch gefehlt haben", sagt Sauer. Dzhambulat (23) hat schon Bundesliga-Erfahrung in Mainz gesammelt, Shamil (19) ist gerade erst von einem mehrwöchigen Intensiv-Trainingslager aus seiner Heimat Tadschikistan nach Ladenburg zurückgekehrt. "Er ist topfit und dürfte in der Regionalliga kaum einen Kampf verlieren", glaubt Maier.

Fast 20 Ringer umfasst der Ladenburger Kader. "Wir sind sehr flexibel", sagt Sauer, der neben seiner Trainertätigkeit selbst weiterhin auf der Matte steht. Wie fast alle ASVler ist er ein echter Ladenburger, hat aber zwischendurch in Ispringen Bundesliga-Luft geschnuppert. Der 31-Jährige gehört neben dem ringenden Co-Trainer Sascha Helmling (32), Wolfgang Wiederhold (31) und dem früheren griechischen Nationalringer Andreas Tserachidis (32) zu den Routiniers, die die junge Truppe anführen. Auch ein Vorteil für Ladenburg. Die ausländischen Athleten Andras Tamas, Hossein Alizadeh und Andreas Tserachidis sind vor Ort, trainieren in Ladenburg mit, sind bestens im Verein integriert - und müssen nicht erst zu den Kampftagen weit anreisen.

Was die Liga so interessant macht: Neben Viernheim und Ladenburg zählt auch Ortsnachbar Schriesheim zu den Mitfavoriten. Die beiden Derbys wird der ASV in der Lobdengauhalle bestreiten, die übrigen Kämpfe gegen die weit hergereisten Gegner aus Südbaden und Württemberg in der kleinen städtischen Turnhalle, die zu den Übungseinheiten auch schon gut gefüllt sind. Weil viele starke Gegner zur Verfügung stehen, trainieren auch Ringer aus Nachbarvereinen beim ASV mit - auch das schraubt das Niveau nach oben.

Die neue Runde beginnt für Ladenburg am 7. September mit dem Heimkampf gegen die WKG Weitenau-Wieslet, schon am Freitag, 13. September geht es zum ersten Derby nach Viernheim und Nachbar Schriesheim wird in der heißen Saisonphase am 8. Dezember in der Römerstadt erwartet. Bis dahin will Ladenburg noch um den Titel mitringen.

Denn die Bundesliga scheint Patrick Sauer ein erstrebenswertes Ziel. "Wenn wir es schaffen würden, wären wir dabei", sagt der Trainer, "unsere jungen Leute streben nach oben, wollen so hoch wie möglich ringen." Das neue Punktesystem im Oberhaus, das Vereine begünstigt, die eigene Talente ausbilden, käme Ladenburg entgegen. Künftig darf eine Erstliga-Mannschaft 40 Punkte "ausgeben". Acht Punkte werden für einen Weltmeister fällig, steht allerdings ein im eigenen Verein ausgebildeter Athlet auf dem Meldebogen, werden sogar zwei Punkte abgezogen. "Das käme uns entgegen", sagt Sauer, "denn wir haben fast nur ‚eigene‘ Ringer."

Der Kader, 57 kg Freistil und Griechisch-römisch: Asis Isaev; 57/61 kg F: Malik Bicekuev; 61/66 kg F: Daud Elembaev und Tamirlan Bicekuev; 61/66 kg G: Andras Tamas 66/71 kg G: Alexander Riefling; 71/76kg: Paul Nimmerfroh; 71/76 kg F/G: Shamil Ustaev und Hossein Alizadeh; 76/80 kg G: Furkan Yildirim; 80 kg G: Maxim Riefling; 89/86 kg F: Ahmad Shahab; 86-130 kg F: Dzhambulat Ustaev; 98/130 kg G: Wolfgang Wiederhold, Sascha Helmling und Patrick Sauer; 98/130 kg F: Andreas Tserachidis.