Von Peter Weber

Heidelberg/Schriesheim. Ihren ersten Kampf fechten die Ringer des KSV Schriesheim schon aus, ehe am Wochenende die neue Saison beginnt. Der Regionalligist befindet sich im Clinch mit dem Nordbadischen Ringer-Verband (NBRV). Es geht um die Startberechtigung von Ceyhun Zaidov. Der Federgewichtler hatte sich beim Pokal-Halbfinale in Reilingen zu einer Tätlichkeit hinreißen lassen und wurde zu einer viermonatigen Sperre verdonnert, die nach dem Urteilsspruch am 9. Juli rechtskräftig wurde.

Schriesheim legte Berufung ein. "Er hat auf eine unsportliche Reaktion seines Gegners reagiert", sagte Abteilungsleiter Marc Hartmann, "Ceyhun hätte uns quasi fast die ganze Runde gefehlt, die Strafe ist zu hoch." Der Rechtsausschuss sah das in zweiter Instanz ähnlich und halbierte die Sperre. Doch nun soll sie erst ab 9. September wirksam werden - und Zaidov könnte keinen Tag früher auf die Matte zurückkehren. "Wir haben beim Verband noch einmal um Klärung nachgefragt", sagte Hartmann, "so kann es ja nicht gehen."

Zaidov ist ein Leistungsträger. "Er ist eine Schlüsselfigur", sagte Trainer Kai Dittrich. Sein Fehlen wäre eine Schwächung. "Ohne ihn werden wir unseren dritten Platz aus dem Vorjahr kaum wiederholen können", fürchtet Hartmann.

Was der Abteilungsleiter dagegen nicht fürchtet, sind ähnlich kuriose Ergebnisse wie im Vorjahr. Damals ging die "Aufstiegsangst" um. Weil Schriesheims Gegner am Ende nicht mehr ihre besten Teams aufboten, kletterte der KSV vom siebten auf den dritten Platz nach oben.

Ionel Puscasu ist auch mit 33 Jahren noch eine Bank für den KSV Schriesheim. Auf seine Überwürfe freuen sich die Fans. Foto: vaf

Schorndorf und Viernheim, so scheint es, wollen hoch in die Bundesliga - die nächsthöhere Klasse, nachdem die Zweiten Ligen abgeschafft wurden. Platz drei wäre also ein Riesenerfolg für den KSV, der mit Markus Plodek einen langjährigen Leistungsträger verloren hat. "Sein Abgang tut uns weh", sagt Hartmann. Ersetzt wird der deutsche Ex-Meister durch den 22-jährigen Russen Dzhambulat Ustaev, den älteren Bruder von Shamil Ustaev, der sich den Bergsträßern letzte Saison angeschlossen hat. Insgesamt schätzt Hartmann seine Staffel dennoch stärker als im Vorjahr ein, weil mit Deniz Güverner (17) und Marvin Rossi (18) zwei Talente aus der hessischen Oberliga kamen, die die Lücken in den leichten Klassen schließen.

Beim Oberligisten ASV Ladenburg macht man keine Geheimnisse aus seinen Plänen. "Wir zählen uns selbst zum Favoritenkreis und streben die Meisterschaft an", sagt Abteilungsleiter Herbert Maier. Trainer Patrick Sauer, der im Schwergewicht zu den besten Oberligaringen zählt, hat 18 Athleten zur Verfügung, wobei die Hoffnungen besonders auf den Eigengewächsen in den leichten Klassen ruhen. So stehen mit den Brüdern Maxim und Alexander Riefling sowie Malik Bicekuev und Daud Elembaev vier Medaillengewinner der deutschen Jugendmeisterschaften im Aufgebot.

Mit Alizadeh Hossaein (Daxlanden), Andre Tamas (Schriesheim) und Furkan Yildirim (Friesenheim) kamen drei Neue. Hossaein soll die Lücke schließen, die der einzige Abgang Frederick Linz (nach Kleinostheim) hinterlässt. Das sollte dem Afghanen gelingen, er hat Linz im letzten Jahr schon mal deutlich bezwungen.

"Unser Kader ist groß und ausgeglichen, wodurch wir Ausfälle kompensieren können", sagt Herbert Maier, der Sandhofen und Laudenbach/Sulzbach zu den schärfsten Rivalen zählt.

Nicht nach oben, sondern nach unten richten sich die Blicke bei Ladenburgs Oberliga-Konkurrenten AC Ziegelhausen. Der Klassenerhalt ist das erklärte Saisonziel. "Mit dem Abstieg wollen wir nichts zu tun haben", sagt AC-Sportvorstand Ralf Bittermann.

Mit drei Neuen soll das gelingen. Vom VfK Schifferstadt kommt Nachwuchsathlet Julian Zinser und mit Resul Masaldshi vom RSC Schönau und Aylin Kudret vom SV Eschbach wurden zwei erfahrene bulgarische Athleten verpflichtet. Schmerzlich ist allerdings der Abgang des deutschen Juniorenmeisters Horst Lehr zum SRC Viernheim. Er war ein Leistungsträger und wird schwer zu ersetzen sein. Dazu verließ auch Timo Dechant den Verein, der künftig für den ASV Ludwigshafen starten wird.

Schon der Auftakt wird schwer für die Heidelberger Vorstädter, kommt doch am Freitagabend die Reserve des DRL-Meister KSV Ispringen in die Steinbachhalle. Bittermann kann deren Stärke schwer einschätzen. "Man muss abwarten, welche Ringer die Ispringer aufbieten, denn Akteure, die in der DRL-Liga starten, sind für die Kämpfe in der nordbadischen Liga gesperrt", sagt er. Für den AC sind andere Gegner der Maßstab. "Wir müssen versuchen, Kirrlach, Malsch und Ketsch hinter uns zu lassen", sagt der AC-Sportchef und ist optimistisch: "Die Vorbereitung ist gut verlaufen, alle haben mitgezogen."

Der KSV Malsch, der als Verbandsliga-Vizemeister in die Oberliga aufgestiegen ist, geht mit seinem bewährten Kader in die neue Saison und hat das Ziel klar abgesteckt. "Wir wollen die Klasse halten", sagt KSV-Chef Andreas Rohmer. Nur mit einem Neuen hat sich der KSV fürs Abenteuer Oberliga verstärkt: Im Halbschwergewicht ringt künftig der Afghane Alijan Termori. "Der Auftakt dürfte schon richtungsweisend sein, ob wir in der Liga bestehen können", sagt Rohmer. Am Freitag kommt mit dem KSV Kirrlach ein Team in die Letzenberghalle, das im unteren Tabellenbereich erwartet wird. "Wir wollen den Schwung aus der Verbandsliga mitnehmen und unseren Fans mit vielen Eigengewächsen guten Ringkampfsport bieten", sagt Rohmer.

Im dritten Anlauf hat der ASV Eppelheim den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Der Kader wurde mit Philipp Forrer (Ladenburg) und Farid Ashori (Schriesheim) verstärkt. Das Saisonziel: Drin bleiben. Vor allem Philipp Forrer dürfte wichtig für den ASV sein, hatte man doch in den letzten drei Jahren die leichteste Gewichtsklasse kaum besetzen können und war dadurch immer früh in Rückstand geraten.