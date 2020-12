Von Claus Weber

Heidelberg. Von den besten Aussichten für Tokio 2020 schwärmte Daniel Strigel im vergangenen Winter. Dann kam Corona. Die Pandemie ließ im Frühjahr wochenlang kein Training zu, sorgte für eine Verschiebung der Olympischen Spiele und die Absage fast aller Wettkämpfe und Meisterschaften. Der 45-jährige Leiter des Olympiastützpunktes Rhein-Neckar blickt im RNZ-Gespräch auf ein schwieriges Jahr 2020 zurück und beschreibt, wie er sich Tokio 2021 vorstellt. "Es werden olympische Wettkämpfe, keine olympischen Spiele", sagt der frühere Weltklasse-Degenfechter.

Daniel Strigel. Foto: vaf

Daniel Strigel, 2020 war auch für den Olympiastützpunkt Heidelberg ein ganz ungewöhnliches Jahr. Wie haben Sie es erlebt?

Es war – wie überall – ein Jahr der ständigen Anpassungen. Angefangen von der Vollschließung des Olympiastützpunktes über die schrittweise Wiederöffnung bis hin zu einem neuen Normalbetrieb.

Wie sieht dieser neue Normalbetrieb aus?

An vielen Stellen entstand deutlicher Mehraufwand durch ständige Re-Organisation, die Verkleinerung von Trainingsgruppen und die Hygiene-Anforderungen. Da der olympische Leistungssport bewiesen hat, dass er in der Lage ist, sehr genau zu dokumentieren und sehr gut zu organisieren, hat die Landesregierung rasch Bundes- und später auch Landeskadertraining wieder fast regulär zugelassen. Das war der Fokus: Im Rahmen der Verordnungen möglichst viel Training zuzulassen. Weil heute die Leistung in vier bis acht Jahren vorbereitet wird. Und dann fragt keiner mehr nach Corona.

Wegen der Pandemie konnten nur wenige Wettkämpfe stattfinden, dennoch gab es gute Platzierungen für die Sportler der Region.

Herauszuheben ist einmal mehr Malaika Mihambo, die das ISTAF in Berlin mit neuem Meeting-Rekord und auch die Wahl zur Sportlerin des Jahres gewonnen hat. Auch bei den deutschen Meisterschaften war sie die Nummer eins, ebenso wie Ricarda Lobe über 100 Meter Hürden und Jessica-Bianca Wessolly über 200 Meter. Für eine Überraschung hat Golferin Paula Schulz-Hanßen gesorgt, die als 17-Jährige den EM-Titel der Amateure gewann.

Eine Mehrheit der Japaner spricht sich derzeit gegen die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio aus. Werden sie dennoch stattfinden?

Ich gehe fest davon aus. Das sind die Informationen, die wir haben, darauf müssen wir fokussiert bleiben. Wir werden uns allerdings auch anpassen, falls die Spiele doch noch abgesagt werden sollten. Denn der olympische Leistungssport ist nicht das Wichtigste auf der Welt. Ich würde mich nicht darum reißen, hier entscheiden zu müssen.

Wie wirkt sich die Ungewissheit auf die Sportler aus?

Das ist von Athletin zu Athlet verschieden. Doch die Eigenmotivation und Fokussierung der Sportler hat sehr hohes Niveau – mit nur ganz wenigen Ausnahmen.

Mit welcher Art von Spielen rechnen Sie?

Mit olympischen Wettkämpfen, aber nicht mit olympischen Spielen. Für diese Wettkämpfe gibt es schon einige Vorbilder, zum Beispiel in der Fußball- oder Handball-Bundesliga. Es kann aller Voraussicht nach nicht viele Zuschauer oder Begleitveranstaltungen geben, so dass das olympische Flair fehlen wird.

Werden die Qualifikations-Wettkämpfe rechtzeitig stattfinden können?

Das ist eine unserer größten Sorgen. Weil das diesmal wahrscheinlich ganz anders laufen wird. Die Jahre 2020 und 2021 stehen unter diversen Fragezeichen.

In Rio waren 36 Athleten aus der Metropolregion am Start. Wie viele werden es in Tokio sein?

Das ist eben nicht absehbar. Die Vor-Leistungen vor der Pandemie waren unheimlich gut. Doch das Training fand seitdem unter erschwerten Bedingungen statt. Auch die finanzielle Lage der Athleten hat sich verschlechtert. Und nicht zuletzt wurden die weltweiten Dopingkontrollen ausgesetzt, sodass im Moment eine Standortbestimmung sehr schwierig ist.

Der Heidelberger Philip Heintz hat das Ticket für Tokio bereits sicher. Foto: dpa

Wer ist bislang für Tokio qualifiziert?

Unter den qualifizierten Athleten sind Schwimmer Philip Heintz, Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja, die beiden Ringer Denis Kudla und Eduard Popp, Nikolai Kornhaß im Para Judo und Svenja Mayer im Rollstuhl-Basketball. Die Damen-Hockey-Nationalmannschaft ist ebenfalls qualifiziert, wir gehen stark davon aus, dass die Mannheimerin Sonja Zimmermann zum Kader gehören wird. Und die Handballer nutzen hoffentlich die im Januar stattfindende WM in Ägypten als Quali-Chance. Dabei ist – Stand heute – nur Uwe Gensheimer, Jannik Kohlbacher fällt verletzt aus.

Gab es für Sie trotz allem ein persönliches berufliches Highlight 2020?

Wenn man es als Highlight bezeichnen will, so war es die Tatsache, dass sich im Training am OSP kein Athlet mit Covid-19 infiziert hat. Es gab zwar positive Corona-Tests bei einigen Athleten, aber die Ansteckungen haben außerhalb stattgefunden. Durch unsere Teststruktur haben wir es geschafft, die Fälle frühzeitig zu erkennen und Kontakte in die Trainingsgruppen zu vermeiden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Boxtrainer, die auch am Bundesstützpunkt in Heidelberg trainiert haben sollen, und die im Verdacht der sexualisierten Gewalt gegenüber jungen Sportlerinnen stehen. Was können Sie uns dazu sagen?

Da der Bundesstützpunkt Boxen unter einem Dach mit dem OSP ist, sind wir ganz stark an einer Aufklärung interessiert. Wir wissen allerdings auch nicht mehr als das, was in der Presse stand und haben keine weiteren Informationen erhalten.

Was wünschen Sie sich für 2021 – auch in Bezug auf die bevorstehenden Impfungen?

Dass wir gesund bleiben und alle Athletinnen und Athleten wieder zu Wettkämpfen dürfen. Der Leistungssport ist sicher nicht so wichtig, dass die Athleten priorisiert geimpft werden sollen, sondern im Rahmen der allgemeinen Impfstrategie. Vielleicht könnte man für die deutsche Olympia-Mannschaft und die Quali-Delegationen eine Ausnahme machen, das wären etwa 500 Athleten mit ihren Begleitteams.