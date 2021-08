Von Tillmann Bauer

Östringen. Viel Neues bei den Rhein-Neckar Löwen! Bei den ersten beiden Pflichtspielen der Saison gab’s einiges Ungewohntes zu entdecken: eine ungewohnte Spielstätte (Stadthalle Östringen), eine ungewohnte Atmosphäre, die an Zeiten vor der Krise erinnerte (jeweils 500 Zuschauer), einige ungewohnte Gesichter, die sich erstmals den Fans präsentierten (Mamadou Diocou, Juri Knorr, Kristjan Horzen und Benjamin Helander) – und auch noch ein sehr ungewohntes Trikot. International spielen die Löwen nämlich nun in Grau. Gewagt – ob man trotzdem verhindern kann, in der anstehenden Übergangssaison zur "Grauen Maus" zu werden?

> Das Sportliche: Ist eigentlich nicht der Rede wert. Der türkische Meister Spor Toto SK aus Ankara hatte noch vor wenigen Tagen einen Test gegen Zweitligist Eulen Ludwigshafen verloren. Das sagt viel über die überschaubare Qualität aus. Die Gäste waren in beiden Spielen gegen die Löwen – die nicht mal in Bestbesetzung auflaufen mussten/konnten – maßlos überfordert. Samstags gewann das Team von Chefcoach Klaus Gärtner mit 38:22, sonntags legte es einen 42:22-Erfolg nach. Es waren bessere Trainingsspiele, bei denen sogar die beiden Junglöwen Matthis Blum und Lion Zacharias (beide 18) auf sich aufmerksam machen konnten. Nun ja: Das Ziel, in die zweite Qualifikationsrunde zur EHF European League einzuziehen, wurde souverän erreicht. Die wird übrigens wieder in Hin- und Rückspiel am 21. und 28. September ausgespielt. Trainer Gärtner bilanzierte: "Meine Jungs haben das gut durchgezogen."

> Die Neuen: Die, die spielten, machen Spaß. So haben die Außen Helander und Diocou am Wochenende vor allem eines bewiesen: ihre unglaubliche Schnelligkeit. Diocou sagte zur RNZ: "Ich glaube Benji ist noch ein bisschen schneller." Während Horzen am Kreis seine ersten Pflichtspieltreffer erzielen und in der Abwehr sogar im Innenblock reinschnuppern konnte, musste Nationalspieler Knorr an beiden Tagen verletzungsbedingt zuschauen. Er sagte: "Das ärgert mich sehr." Knorr plant, nächste Woche wieder voll belastbar zu sein.

> Der Kapitän: Bleibt der gleiche. Uwe Gensheimer wurde von seinen Teammitgliedern im Trainingslager in Ischgl in seinem Amt bestätigt. Sein Vertrag läuft Ende der Saison aus – es bleibt spannend, ob er im Gegensatz zu den Identifikationsfiguren Andy Schmid und Andreas Palicka (beide gehen 2022) verlängern wird.

> Der Europameister: Als David Späth seinen Präsent-Korb von Geschäftsführerin Jennifer Kettemann entgegennahm (auch Junglöwe Robert Krass wurde geehrt), kam am Samstag lauter Applaus unter den Zuschauern auf. Der Nachwuchs-Torwart, der mit der U 19-Nationalmannschaft in Kroatien Gold geholt hatte, ist mit seinen 19 Jahren schon zu einem echten Publikumsliebling geworden. Kurios: Der Youngster freute sich nur kurz über die Ehrung, stellte das Geschenk dann auf die Seite und verzog sich wieder ins Tor. Es lief nämlich gerade das Aufwärmprogramm. Wenige Augenblicke später hatte er schon wieder drei Würfe pariert – Helander, Zacharias und Lukas Nilsson scheiterten. Stark!

> Das Programm: Die Zeit des Testens ist vorbei. Nachdem zwei weitere, ursprünglich geplante Vorbereitungsspiele nicht mehr in den straffen Terminplan gepasst haben, bleibt den Löwen noch eine gute Woche, bis es in der Bundesliga ernst wird. So starten die Badener am 9. September mit einem Auswärtsspiel in Hannover in die neue Saison, am 12. September steht dann schon das erste Heimspiel gegen Magdeburg in der SAP Arena an – kein leichter Auftakt.

Löwen (Samstag): Späth 1, Lagergren 3, Helander 4, Kohlbacher 5, Schmid 3/2, Nilsson 3, Groetzki 5, Ahouansou 4, Zacharias 2/1, Horzen 2, Diocou 6.

Löwen (Sonntag): Späth 1, Schmid 1, Diocou 5, Helander 6/2, Blum 2, Ahouansou 7, Lagergren 2, Groetzki 6, Horzen 3, Kohlbacher 4, Zacharias 3/1, Nilsson 2.