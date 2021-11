Von Tillmann Bauer

Mannheim. Situationen, die zeigen, in welcher Lage sich die Rhein-Neckar Löwen – nachdem es am Mittwoch eine 30:33-Schlappe gegen den TBV Lemgo Lippe gab – befinden, gibt’s viele.

Wir haben exemplarisch drei zusammengetragen.

Erstens: Als Andreas Palicka in die Kabine stiefelte, gab’s einen lauten Knall. Der Frust musste raus. "Palle" schlug mit der Hand gegen die Tür. Der sonst in seiner Leistung so stabile Schwede konnte diesmal nicht helfen (4 Paraden/13 Prozent gehaltene Bälle). Er war frustriert.

Zweitens: Als Klaus Gärtner zur Presse sprach, entschuldigte sich der Trainer für die Art und Weise, wie sich sein Team gegen Ende hängen ließ. Er meinte: "Darüber müssen wir reden."

Drittens: Als es nach dem Abpfiff bei der obligatorischen Ehrenrunde darum ging, sich bei den Zuschauern für die Unterstützung zu bedanken, wollten Ymir Örn Gislason und Benjamin Helander schon nach halber Strecke in die Katakomben huschen. Kapitän Uwe Gensheimer ließ einen lauten Schrei los und verhinderte das.

Es war ein gebrauchter Abend – der nächste in dieser Saison.

Summa Summarum hat die enttäuschende, aber verdiente Heimniederlage den kurzen Aufwärtstrend, der durch zuletzt vier Spiele ohne Niederlage erkennbar war, abrupt gestoppt. Sie hat gezeigt, dass man gegen einen gut eingestellten Gegner (und das waren die Ostwestfalen) sehr schnell den Faden verliert, sich plötzlich ein Fehler an den nächsten reiht und die Unsicherheit bei vielen Spielern wieder einsetzt und sie hemmt.

Und auch wenn die Abwehr alles andere als stabil oder kompakt war. Dass die Löwen insgesamt 33 Gegentore schlucken mussten (was eindeutig zu viel ist), war vielmehr den unzähligen technischen Fehlern im Angriff geschuldet. Die blau-weißen Flügelflitzer Bjarki Mar Elisson (12 Tore) und Lukas Zerbe (3) bestraften das.

So stand die Begegnung dennoch zweimal auf der Kippe (12:12/26. und 18:17/35.), letztendlich sprachen aber die Löwen selbst nach dem Abpfiff die ernüchternde Wahrheit aus.

Gärtner: "Es war ein sehr, sehr souveräner Auswärtssieg von Lemgo."

Philipp Ahouansou: "Wir waren zu hitzköpfig, haben keinen kühlen Kopf bewahrt." Andy Schmid: "Es ist extrem bitter zu sagen. Aber wir haben verdient verloren."

Nun ja, wer ein Heimpleite gegen Lemgo (bei allem Respekt) kassiert, fährt nicht unbedingt favorisiert zu einem Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt. Wenn’s am Samstagabend (18.05 Uhr/Sky) in der "Hölle Nord" gegen den Vizemeister, der jüngst trotz Personalnot das Spitzenspiel gegen die Berliner Füchse eindrucksvoll mit 28:23 für sich entschied, geht, sollten die Löwen eine Reaktion zeigen.

Was da besser werden muss? Schmid runzelte die Stirn und sagte: "Alles."

Mut macht ein Mann, der gerne heute noch Löwe wäre, vor knapp zwei Jahren aber unter Tränen weggeschickt wurde. Gedeon Guardiola, nun in Diensten des TBV, sagte zur RNZ: "Alles ist möglich – auch in Flensburg. Wenn die Löwen wollen, können sie auch dort gewinnen. Sie müssen mehr Wille zeigen. Ich habe ihnen gesagt, dass die Saison noch lange ist."

Als "Gede" sich verabschiedete, schallte gerade der Klassiker "Don’t Stop Believin’" von Journey durch das weite Rund der SAP Arena. Ob’s Zufall war?