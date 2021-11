Heidelberg. (tib) Viele Sportler geben zu: "Ich spiele lieber, als zu trainieren."

So werden auch die Profis der Rhein-Neckar Löwen das Trainingszentrum in Kronau in der kommenden Woche verhältnismäßig relativ selten sehen. In den nächsten vier Tagen stehen zwei Spiele an.

Nachdem es an diesem Dienstag (19 Uhr/Sky) im Bundesliga-Nachholspiel (das damals aufgrund des Corona-Ausbruchs bei den Löwen abgesagt wurde) gegen Leipzig in der SAP Arena geht, steht schon am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) das nächste Auswärtsspiel bei der MT Melsungen in Kassel auf dem Ablaufplan.

Profisportler schauen aber – selbstverständlich – immer nur aufs nächste Spiel, niemals eines weiter. Klaus Gärtner meinte: "Wir müssen die Kombination aus Abwehr- und Torwartleistung über 60 Minuten abrufen."

Er sagte das, weil genau diese Konstanz zuletzt beim Heimsieg gegen Schlusslicht GWD Minden fehlte. Gärtner: "Das ist uns nicht gelungen. Da waren wir nicht präsent genug und haben viel zu einfachere Tore zugelassen – das müssen wir ändern."