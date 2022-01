Heidelberg. (ofn) Trotz der Pause in der Handball-Bundesliga (HBL) aufgrund der EM in der Slowakei und Ungarn, herrscht bei den Rhein-Neckar Löwen rege Betriebsamkeit. Nachdem die Mannheimer am Mittwochabend zunächst die vorzeitige Verpflichtung von Torwart Joel Birlehm vom SC DHfK Leipzig verkündet hatten, gaben sie wenig später bekannt, dass Ljubomir Vranjes bis zum Saisonende als Cheftrainer übernimmt und damit Klaus Gärtner beerbt. Nach 18 von 34 Spieltagen stehen die Löwen mit 14:20 Punkten auf einem enttäuschenden zwölften Platz.

"Der Aufsichtsrat und ich waren uns nach eingehender Analyse einig, dass wir in der jetzigen sportlichen Situation einen neuen Impuls brauchen", sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann: "Klaus Gärtner war in diese Analyse einbezogen und ist zu demselben Schluss gekommen."

Vranjes war bereits von 2010 bis 2017 in der höchsten deutschen Spielklasse für die SG Flensburg-Handewitt tätig, die er 2014 zum Champions-League-Gewinn führte. "Dass wir Ljubomir Vranjes dafür gewinnen konnten, uns in der restlichen Saison zu helfen, freut mich sehr. Seine Expertise ist genauso unbestritten wie sein Ruf als Motivator", lobte Kettemann.

Der 48-Jährige betreute zuletzt die slowenische Nationalmannschaft und soll ab Montag das Training bei den Löwen leiten. Unterstützen wird ihn dabei weiterhin Gärtner, der auch nach seinem Aus als Chefcoach dem Trainerstab erhalten bleibt. "An unserer Planung nach der Saison ändert sich durch diese Entscheidung nichts. Klaus Gärtner wird dann als Co-Trainer gemeinsam mit Sebastian Hinze unser Trainerteam bilden", betonte Kettemann.

Nach den Verletzungen von Mikael Appelgren (Schulter) und David Späth (Kreuzbandriss) sowie dem Abgang von Andreas Palicka haben die Löwen mit der sofortigen Verpflichtung von Birlehm auf den Torwart-Mangel reagiert. Der 24-Jährige sollte ursprünglich erst im Sommer 2023 zu den "Gelbhemden" wechseln. "Joel Birlehms vorzeitige Verpflichtung ist die optimale Lösung", sagte Kettemann, die sich auch bei ihrem Leipziger Kollegen Karsten Günther bedankte: "Sein Entgegenkommen war ausschlaggebend für die kurzfristige Einigung."