Von Jochen Willner

Kronau. Seit vier Spielen sind die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga ungeschlagen. Das ist aber noch lange kein Grund, etwas die Zügel schleifen zu lassen. "Ich möchte die Mannschaft mental und spielerisch auf ein noch höheres Niveau bringen", meinte Trainer Ljubomir Vranjes. Der nächste Schritt auf diesem Weg soll am Donnerstag beim Gastspiel in Lemgo (19.05 Uhr, Phoenix Contact Arena Lemgo) folgen. Zuletzt blieb die Mannschaft von Trainer Florian Kehrmann in sieben Partien ohne Sieg, ehe sie am Montagabend bei HBW Balingen-Weilstetten einen 32:29-Erfolg landete. Eine durchaus lösbare Aufgabe für die Nordbadener also.

"Lemgo hat zuletzt nicht mehr so stabil gespielt wie früher", erklärte Vranjes in seiner ersten Analyse. "Wir fahren nach Lemgo, wollen ein sehr gutes Spiel machen und auch die zwei Punkte mitnehmen." Bei einer Fortsetzung der Siegesserie dürfen die Löwen sogar noch von Europa träumen. Nur drei Zähler trennen sie aktuell von einem Platz, der die Teilnahme an der European League sichert. Damit will sich der Schwede allerdings nicht beschäftigen. Seine Konzentration gehört dem Spiel im Lipperland. "Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir brauchen wieder eine stabile Abwehr mit einem guten Torhüter", sagte Vranjes.

Stichwort Torhüter: Bei Joel Birlehm, dem Vranjes in der Partie gegen den Bergischen HC das Vertrauen schenkte und der auch mit 17 Paraden überzeugte, sieht der Trainer noch Luft nach oben. "Mikael Appelgren ist ein sehr erfahrener Torwart, er hat schon viel erlebt, das fehlt Joel noch. Er muss noch weiter an sich arbeiten und wir werden ihn unterstützen. Um auch für die Nationalmannschaft interessant zu sein, braucht er über drei bis fünf Monate die Konstanz und Stabilität", erläuterte Vranjes. "Aber das Zusammenspiel mit der Abwehr wird immer besser", sieht der Trainer den jungen Ex-Leipziger auf einem guten Weg.

Besonderes Augenmerk müssen die Löwen gegen Lemgo auf Bjarki Elisson legen, dem pfeilschnellen Linksaußen der Ostwestfalen. "Ich möchte noch mehr, ich erwarte auch mehr", sagte Vranjes. Er ist ein Tüftler, der kleinste Details verbessern möchte. "Wir sind derzeit stabil, aber noch nicht stabil genug", betonte er. Der Weg soll nach oben gehen, deshalb fordert Vranjes auch von seinen Jungs, sich auf das Restprogramm zu fokussieren: "Ich glaube schon, dass wir einen Riesenschritt gemacht haben. Aber wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen konzentriert und stabil bleiben." Der Schwede wirkte keinesfalls unzufrieden, aber seine Mission bei den Gelbhemden ist noch nicht beendet.

Vranjes will zu seinem Abschied am 12. Juni seinem Nachfolger Sebastian Hinze eine intakte Mannschaft übergeben, die (wieder) den Ansprüchen der Löwen gerecht wird. Mit etwas Glück sogar mit der Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Nur drei Zähler trennt die Löwen vom fünften Tabellenplatz, den derzeit FrischAuf! Göppingen besetzt. Auf der Alb treten die Gelbhemden noch am 2. Juni an. Um noch auf den Zug in Richtung Europa aufspringen zu können, müssen zuvor zwei Zähler in Lemgo "eingetütet" werden.