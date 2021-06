Vereinstrainer war Michael Roth zuletzt in Berlin. Auch die Füchse könnten noch an den Rhein-Neckar Löwen vorbeiziehen. Foto: imago

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Die Rhein-Neckar Löwen stehen auf dem vierten Platz. Mit 23 Minuspunkten steuert der Mannheimer Handball-Bundesligist auf die – für seine Ansprüche – enttäuschendste Saison seit Jahren zu.

Die MT Melsungen steht sogar noch hinter den Löwen. Der finanzstarke Verein hinkt in der Liga (28 Minuspunkte) den Erwartungen ebenfalls hinterher.

Wer hat bisher noch die bessere Saison gespielt? Das wollten wir vor dem direkten Bundesliga-Duell (Sonntag/16 Uhr) von einem Mann wissen, der sich mit beiden Klubs wohl am besten überhaupt auskennt. Michael "Schorle" Roth (59) hat sowohl die SG Kronau/Östringen als auch die MT Melsungen trainiert und geprägt. Der Leutershausener sagt: "Beide Vereine können nicht zufrieden sein, mit dem, was sie gespielt haben. Deswegen ist das Spiel ganz interessant."

In Melsungen herrscht dicke Luft, weil vor wenigen Tagen zudem die Chance auf den Pokalsieg im Endspiel gegen Lemgo verspielt wurde. Silvio Heinevetter, Timo Kastening und Co. mussten die nächste herbe Enttäuschung hinnehmen, während die Ex-Löwen Gedeon und Isaias Guardiola den Coup feierten.

Roth sagt: "Ich kenne den Verein natürlich in und auswendig. Es war eine riesige Chance, einen Titel zu gewinnen – das hätte auch dem Image mal gutgetan. Irgendwie hat sich’s aber abgezeichnet, dass es in der Mannschaft Schwierigkeiten gibt und sie nicht immer in der Lage ist, alles abzurufen, auch was die Emotionen angeht." Die MT Melsungen hat durch das verlorene Endspiel zudem die Möglichkeit vergeben, sich direkt für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. "Schorle" sagt: "Das ist sehr tragisch. Es ist wieder ein Jahr mit viel Frust. Wenn man sich damit ein bisschen befasst, dann weiß man auch, wie frustriert die Fans sind, die seit zwei, drei Jahren nur Magerkost serviert bekommen. Die Spieler haben die Qualität, schaffen es aber einfach nicht, sie auf die Platte zu bekommen." Das müsse man analysieren.

Wie geht’s bei Michael Roth persönlich weiter? Gegenüber der RNZ erklärt "Schorle" seine Situation: "Ich muss warten, bis irgendein Manager das Gefühl hat, dass ich der richtige Mann bin. Ich habe ja jetzt ein Alter erreicht, indem ich meine ganze Erfahrung mit einbringen kann. Ob das im Management ist oder als Trainer, da bin ich vollkommen offen." Erst vor wenigen Tagen schlug die Hessische Niedersächsische Allgemeine ein Roth-Comeback in Melsungen vor.

Doch zurück zum Duell der Krisenklubs. Zumindest abseits des Feldes gibt’s Positives zu vermelden. 250 Zuschauer sollen erstmals wieder in die SAP Arena kommen dürfen und die Löwen zumindest etwas unterstützen. Wer macht’s also? "Ich denke, dass die Löwen schon der Favorit sind, weil sie zuhause spielen. Aber sie müssen schauen, dass sie die Heimspiele nicht verlieren. Weil dann wird’s auch für sie eng."

Ein kurzer Blick auf die Tabelle: Der SC Magdeburg (20 Minuspunkte) hat sich vor wenigen Tagen durch den furiosen Erfolg gegen Kiel am Team von Klaus Gärtner vorbeigeschoben, die Füchse Berlin – die Michael Roth ebenfalls vor der Corona-Pause kurz trainierte – stehen nur noch knapp (24 Minuspunkte) hinter den Mannheimern.

Klar ist: Für die Löwen ist nach der katastrophalen Niederlage in Balingen der Druck nicht gerade kleiner geworden.