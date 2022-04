Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Vergessen Sie Tim Mälzer, Johann Lafer, Horst Lichter – und Steffen Henssler sowieso!

Wenn Ljubomir Vranjes den Kochlöffel schwingt, gibt’s nicht nur stets gute Laune, sondern auch noch kulinarisch einen echten Gaumenschmaus.

"Pasta mit Garnelen", berichtet der Trainer der Rhein-Neckar Löwen am Dienstagmittag, was zuletzt seinen Teller füllte. Er grinst: "Wirklich sehr einfach. In nur zehn Minuten. Das ist fantastisch." Das Rezept soll folgen – wir sind gespannt.

Der Schwede legt großen Wert auf leckeres Essen, isst liebend gerne frischen Fisch und genießt ab und an ein gutes Glas Rotwein. Ein klassischer Feinschmecker!

Chefkoch "Ljubo" hat es in den vergangenen Monaten geschafft, einerseits den Spaß beim Handball-Bundesligisten zurückzubringen und gleichzeitig auch sportlich wieder Zug in den Klub zu bekommen. Gegen seinen Ex-Verein Flensburg gab’s noch am Samstag ein achtbares 29:29-Unentschieden, am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) soll gegen den HSV Hamburg ein Heimsieg folgen.

Das Erfolgsrezept? "Ich möchte jedes Mal von null anfangen", sagt Vranjes: "Damit meine ich die Einstellung und die Körpersprache. Aber natürlich haben wir jetzt mehr Selbstvertrauen als noch vor ein paar Wochen." Schließlich haben die Löwen aus den vergangenen fünf Spielen sieben Zähler geholt.

Und im Flensburg-Duell hätten sie auch doppelt punkten können. Vranjes erzählte, dass er nach dem Abpfiff noch rund eine Stunde auf dem Boden vor der SG-Kabine saß und mit seinen alten Mitstreitern plauderte. Er grinste: "Es war sehr schön. Sie mussten dann ein bisschen später losfahren."

Für "Ljubo" dauerte die Fahrt in seine Wahl-Heimat Leimen nur rund eine halbe Stunde. Am Sonntag war schon wieder Training, am Montag dafür frei.

Genau 764 Tage ist es übrigens her, dass Löwen-Fans in der SAP Arena ihre Bratwurst verspeisen konnten, ohne davor ihre FFP2-Maske aus ihrem Gesicht zu ziehen: Am 3. März 2020 fand das letzte Handball-Spiel mit Zuschauern vor der Corona-Pandemie in Mannheim statt.

6182 Menschen sahen einen 26:23-Sieg gegen Leipzig (unter Coach Martin Schwalb) – nun fällt am Donnerstag nach über zwei Jahren Beschränkungen auch in der SAP Arena die Maskenpflicht.

2020 spielte der große HSV Hamburg noch in der 2. Bundesliga. Mittlerweile hat sich der Aufsteiger schnell wieder im Oberhaus etabliert. Die Mannschaft von Torsten "Toto" Jansen – bestens bekannt als Weltmeister von 2007 – steht mit 20 Pluspunkten (das sind nur zwei weniger als bei den Löwen) im gesicherten Mittelfeld und wird wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.

Auch dank Johannes "Jogi" Bitter. Die Torwart-Ikone (ebenfalls bekannt von 2007) sicherte schon im September gegen die Löwen mit 17 Paraden den Hamburger Erfolg. Kevin Möller kam für Flensburg am Samstag auf 25 Glanztaten.

"Das ist kein großes Thema bei uns", sagte Vranjes: "Ich mache den Jungs keinen Druck. Das sind alles sehr gute Torhüter – deswegen muss man vielleicht weniger darüber nachdenken."

Neue Wechselgerüchte gibt’s übrigens um Albin Lagergren. Dänische Medien berichten, dass der Schwede zur kommenden Saison zu GOG Gudme (da spielt auch Ex-Löwe Jerry Tollbring) abwandern könnte, weil Mathias Gidsel den Klub verlassen und zu den Füchsen Berlin wechseln wird. Vranjes sagte noch am Dienstag über den Linkshänder: "Was wichtig bei Albin ist: Er zeigt wieder Freude. Das ist nicht zu unterschätzen."

Eine Freude wäre es auch, wenn Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Rückenschmerzen) gegen Hamburg wieder spielen könnte. Das war am Dienstag aber noch fraglich. Lukas Nilsson stieg nach seinen Magenbeschwerden wieder ins Training ein. Vranjes meinte: "Er hat etwas gegessen, das ist ein gutes Zeichen."

Welch passender Schlusssatz für einen leidenschaftlichen Koch!