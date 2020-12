Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Matti wird’s gefreut haben. Der Sohnemann von Uwe Gensheimer dürfte an diesem Sonntag nicht nur glücklich gewesen sein, weil der Nikolaus die Stiefel vieler braver Kinder mit Leckereien gefüllt hat, sondern auch, weil er die besinnlichen Stunden am zweiten Adventssonntag wohl gemeinsam mit seinem Vater erleben konnte – Papa durfte nämlich in der Heimat bleiben.

Den 29:24 (16:13)-Auswärtssieg bei Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen sicherten sich die Rhein-Neckar Löwen auch ohne den geschonten Kapitän – es scheint so, als wäre das Team von Trainer Martin Schwalb wieder einmal artig gewesen. Seit nun elf Jahren haben die Löwen am Nikolaustag nicht mehr verloren. Als Lohn für eine nie glanzvolle, aber weitestgehend konzentrierte Leistung legte Knecht Ruprecht zwei weitere Punkte in die Stiefel der Gelben – es war wettbewerbsübergreifend mittlerweile der neunte Pflichtspiel-Sieg in Folge. Ho, ho, ho!

"Das war Arbeit"

Als Andy Schmid nach seiner Meinung zum Spiel gefragt wurde, schallten aus der Löwen-Kabine aber keine besinnlichen Weihnachts-Lieder, sondern vielmehr Mallorca-Ballermann-Hits. Scheinbar waren die Kollegen in Feierlaune. Der Schweizer versuchte dennoch mit seiner Stimme gegen den Lärm anzureden. Er sagte: "Es war ein Kampfspiel, ein Arbeitssieg – wir haben gewusst, was uns erwartet und den Kampf angenommen."

Schließlich wird auch Gensheimer gesehen haben, dass Kollege, Buchautor und Geschäftspartner Schmid eine von drei wesentlichen Säulen im Spiel der Löwen war, die für den Erfolg in der Lingener Emsland-Arena gesorgt hatten. Mit acht Toren war der Schweizer nicht nur bester Werfer seines Teams, sondern in der Offensive wieder einmal an so gut wie jeder Aktion der Mannheimer entscheidend beteiligt. Suchte der 37-Jährige nicht selbst den Weg zum gegnerischen Kasten, fand er die Lücke zu seinem Lieblingskollegen Jannik Kohlbacher (fünf Tore). Das entscheidende Trio komplett machte Nikolas Katsigiannis, der nicht nur mit 13 Paraden (38 Prozent gehaltene Würfe) glänzte, sondern kurz vor Schluss sogar einen heftigen Kopftreffer einstecken musste und sich trotzdem nicht auswechseln ließ. "Katze" schüttelte sich nur kurz – mehr nicht.

"Das war Arbeit", sagte Trainer Schwalb: "Nordhorn hat eine gewisse Härte ins Spiel gebracht, der wir uns stellen mussten. Die haben wir im Laufe des Spiels aber gut angenommen und waren am Ende auch nicht mehr in Gefahr, einen Punkt abzugeben." Aktuell legt sich seine Mannschaft mit jedem weiteren Sieg immer mehr kleine Geschenke unter den Tannenbaum. Durch das weiter souveräne Auftreten kommt es am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der SAP Arena zum ersten richtigen Spitzenspiel der Bundesliga, wenn die Löwen die SG Flensburg-Handewitt – die ebenfalls einen schönen Nikolaus hatte, gegen Göppingen gewann und sich mit Kiel und den Löwen in der Tabelle den Spitzenplatz teilt – empfangen. Und einen Tag vor Heiligabend gib’s dann in Kiel die große Bescherung.

Von entscheidenden Wochen vor Weihnachten will "Schwalbe" aber nichts wissen. Er sagt: "Wir sind voll fokussiert und voll auf Angriff geschaltet. Entscheidend würde ich aber jetzt nicht sagen. Man muss ja aufpassen, dass man nicht völlig durchdreht." Und man muss aufpassen, dass man bei dem ganzen Terminchaos keine Begegnung vergisst.

Während nämlich aktuell alle vom Kracher gegen Flensburg sprechen, sollen die Löwen erst mal am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) bei den Kadetten Schaffhausen in der EHF European League antreten.

Dann muss der kleine Matti seinem Papi höchstwahrscheinlich wieder vor dem Fernsehbildschirm die Daumen drücken.

Nordhorn: Terwolbeck 3, Pöhle 2, Weber 12/5, de Boer 1, Possehl 3, Stegefeldt 2, Torbrügge 1.

Löwen: Schmid 8/2, Kohlbacher 5, Groetzki 4, Nilsson 5, Lagergren 3, Patrail 1, Kirkelokke 2, Lagarde 1.

Strafminuten: Kalafut 4, Mickal 2, Weber 2, Possehl 2, Torbrügge 2 – Nielsen 4, Nilsson 2, Patrail 2, Kirkelokke 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 5:6 (10.), 6:8 (15.), 8:12 (20.), 10:15 (25.), 13:16 (Halbzeit), 14:18 (35.), 16:19 (40.), 18:23 (45.), 20:24 (50.), 21:27 (55.), 29:24 (Ende).