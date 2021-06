Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wenn ein Trainer schlecht über seine Mannschaft redet, dann ist das meist kein gutes Zeichen. Aber eben nur meist – als nämlich Klaus Gärtner, der Coach der Rhein-Neckar Löwen, am Mittwochabend gegenüber der RNZ verriet, dass es von seinen Spielern zu seinem Geburtstag kein Ständchen gab ("Die können doch nicht singen"), unterstrich diese Aussage eher eine gewisse abgefallene Anspannung.

Nach dem soliden 28:26-Sieg beim Bergischen HC können die Mannheimer die ernüchternde Saison nicht mehr schlechter als auf dem fünften Platz abschneiden – das Minimalziel, auch in der kommenden Saison in der EHF European League an den Start zu gehen, ist damit erreicht.

"Deutlich besser spielen"

Mait Patrail wird dann dabei sein. Der Este war im Düsseldorfer ISS Dome der letzte Löwe, der den Weg in die Kabine aufsuchte. Es war also die Gelegenheit, ihn mit den musikalischen Vorwürfen des Vorgesetzten zu konfrontieren. Stimmt es also, dass von den Löwen keiner singen kann? "Ja, das stimmt", lachte der Mann mit dem langen Bart: "Ich kann zumindest über mich sagen, dass ich nicht singen kann. In unserem Team gibt’s aber bestimmt jemanden. Vielleicht ja jetzt auf dem Rückweg."

Auf die Heimfahrt des vorletzten Auswärtsspiels freute sich auch Uwe Gensheimer. Der Kapitän war der Mann des Abends, weil er nicht nur alle zwölf Würfe im Kasten unterbrachte, sondern auch seit langer Zeit mal wieder die Flexibilität seines einzigartigen Handgelenks aufblitzen ließ. Er sagte: "Vielleicht können wir heute ein Bierchen auf die Europa-League-Quali trinken."

Apropos Europa: Bezüglich seines Fußball-Tipps, dass Frankreich der Favorit auf den Europameister-Titel sei, kann Gensheimer auf einen "gelungenen" Auftakt blicken. Den 1:0-Erfolg der Équipe Tricolore gegen Deutschland hat sicher auch Romain Lagarde bejubelt – der einzige Franzose bei den Löwen hat zwar noch einen Vertrag bis 2023, scheint aber gerne in die Heimat nach Frankreich zurückkehren zu wollen.

Bitter: Wie es in der Hammer-Gruppe F weitergeht, können die Löwen lediglich im Nachhinein verfolgen. Während Deutschland am Samstagabend um 18 Uhr auf Portugal trifft, beginnt nur eine halbe Stunde später (18.30 Uhr/Sky) das Heimspiel in der SAP Arena gegen den SC Magdeburg. Dass es sportlich nur noch um die Goldene Ananas geht, weiß auch Mait Patrail. Er formulierte deshalb schon jetzt sein Fazit: "Wir haben dieses Jahr nicht so gut angefangen, viele Punkte gegen mittelmäßige Mannschaften verloren. Es war ein komisches Jahr – wir müssen nächste Saison deutlich besser spielen und auch besser abschneiden."

Und vielleicht können dann ja – gemeinsam mit den Fans in der Arena – wieder mehr Erfolge besungen werden.