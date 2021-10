Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Klaus Gärtner hat der RNZ einen Vorschlag gemacht. "Du darfst in jedes Training kommen, Du darfst bei jeder Videobesprechung dabei sein, Du darfst bei der Besprechung vor dem Spiel dabei sein, Du darfst in der Halbzeitpause dabei sein", sagte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen am Sonntagabend im Presseraum der Porsche Arena, nachdem sein Team das Bundesliga-Spiel beim TV Bittenfeld Stuttgart mit 30:35 verloren hatte.

Welch kurioses Angebot!

Gärtner war emotional aufgewühlt. Er wusste nicht, wie’s weitergehen soll. Auf dem Podium sagte er: "Ich bin dafür da, dass es Performance gibt auf dem Platz. Und wenn’s die nicht gibt, muss der Trainer gehen. Das müssen aber logischerweise andere Leute entscheiden."

Gefeuert wurde er am Montag nicht, zurückgetreten ist er auch nicht. Die Rhein-Neckar Löwen sind offenbar der Meinung, dass die Misere nicht auf den Trainer zurückzuführen ist.

Was Gärtner also mit seiner doch sehr speziellen Einladung ausdrücken wollte, war, dass er sich selbst nichts vorzuwerfen hat. So erklärte der Übungsleiter später selbst: "Ich bin mit mir im Reinen, wie viel wir trainieren, wir trainieren nämlich deutlich mehr als vergangenes Jahr. Ich bin auch mit mir im Reinen, was wir für Trainingsinhalte haben. Ich bin mit mir aber nicht im Reinen, was wir für Ergebnisse haben."

Die sehen nämlich so aus: In den vergangenen fünf Spielen gab’s wettbewerbsübergreifend nur einen Sieg. Vor dem Pokalspiel an diesem Dienstag (19 Uhr) beim SC DHfK Leipzig ist man bereits in der Qualifikation zur EHF European League gescheitert und steht in der Bundesliga-Tabelle mit sechs Minuspunkten auf Platz elf.

Gärtner, der am Sonntag offensiv und mehrfach Rücktrittsgedanken geäußert hatte, zunächst aber Löwen-Trainer bleibt, sagte: "Ich bin ein ehrlicher Mensch und stehe zu meinen Fehlern. Das würde dem ein oder anderen auch mal gut tun." Wie es weitergehe, müsse der Verein entscheiden.

Die nächste Entscheidungshilfe gibt’s im Osten. Sollte man in Leipzig aus dem Pokal ausscheiden, hätte der Klub nach nur zehn Pflichtspielen zwei Saisonziele verpasst. Eklatant: Zuletzt gab’s in den vergangenen fünf Spielen immer mindestens 31 Gegentore. In Stuttgart waren es 35. Erschreckend, dass Schlussmann Andreas Palicka trotzdem noch einer der besten Löwen war und insgesamt auf zwölf Paraden (und damit sogar eine mehr als Stuttgarts Tobias Thulin) kam. Die meiste Zeit im Innenblock gedeckt haben Ilija Abutovic und Ymir Örn Gislason.

"Wir haben viel zu viele Löcher in der Deckung und machen es den Gegnern zu einfach", sagte Kapitän Uwe Gensheimer und fügte hinzu: "Wir begleiten die Spieler teilweise nur, wir müssen viel aggressiver werden."

Mait Patrail, der diese Position ebenfalls ausfüllen kann, stand im Schwabenland nicht im Kader. Wieso, wollten wir von Gärtner wissen. Der Coach meinte, dass er mit dessen Trainingsleistung nicht einverstanden sei.

Für Training ist momentan auch keine Zeit. Es gilt, im Pokal in die nächste Runde einzuziehen.