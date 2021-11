Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Im Handballsport gibt’s gewisse Lieder, die immer und immer wieder durch die Hallen des Landes geschmettert werden.

So soll der "Sirtaki"-Song (meist in Auszeiten) die Zuschauer zum Klatschen motivieren und die Zeile "Ich will doch nur spiel’n" dem Sünder bei Strafzeiten den Weg zur Bank verkürzen.

Hält der Keeper, erklingt die Stimme von Wencke Myhre: "Er steht im Tor, im Tor, im Tor – und nicht dahinter!"

Womit wir beim Thema wären: Bei den Rhein-Neckar Löwen stehen aktuell mehr Schlussleute "dahinter" – als im Tor.

Vor den anstehenden Bundesliga-Spielen an diesem Dienstag (19 Uhr/Sky) in der SAP Arena gegen den SC DHfK Leipzig und am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) bei der MT Melsungen gab der Klub bekannt: David Späth (19) hat sich das Kreuzband gerissen. Der Nachwuchstorwart, der noch jüngst seinen ersten Profivertrag vorzeitig bis 2025 verlängert hatte, krachte am vergangenen Wochenende bei einer Parade gegen den Torpfosten.

Das ist bei einem Einsatz in der Drittliga-Mannschaft passiert (das Spiel in Zweibrücken wurde gewonnen). Dort durfte er mitspielen, weil die Bundesliga-Mannschaft mit dem Gespann Andreas Palicka und Nikolas Katsigiannis nach Flensburg gereist war (das Duell wurde dagegen verloren).

"Die Verletzung trifft uns schwer", sagt Klaus Gärtner. Der Löwen-Trainer wollte nach dem Heimsieg gegen Minden – bei dem Späth mit Krücken durch die Arena humpelte – noch keine Prognose abgeben. Nach der Diagnose meinte er: "Was bei uns auf der Torhüter-Position an Verletzungen und Ausfällen passiert, muss man fast als tragisch bezeichnen."

Zur Erinnerung: Mikael Appelgren fehlt nach mittlerweile drei Operationen an Knie und Schulter seit März 2020. Andreas Palicka hat absolutes Weltklasse-Format, ihn stoppen aber immer wieder hartnäckige Schmerzen im Knie – "Palle" (ab nächster Saison in Paris) macht die immense Belastung zu schaffen.

Und bis der Leipziger Joel Birlehm (ab 2023) bei den Löwen zwischen den Pfosten steht, dauert es auch noch über ein Jahr. So können sich die Verantwortlichen glücklich schätzen, dass sie weiterhin auf "Katze" Katsigiannis (der aufgrund der vielen Verletzungen nochmals reaktiviert wurde) zurückgreifen können. Dass sein Vertrag, der noch offiziell bis Ende dieses Kalenderjahres läuft, verlängert wird, sollte durch die Späth-Nachricht nun sicher sein.

Interessant: Weil Späth ausfällt, rückt die nächste Nachwuchshoffnung in den Fokus. Mats Grupe (18) konnte schon vergangenes Jahr sein Profidebüt feiern – nun soll er die Lücke füllen.

Genau so lief’s übrigens damals bei David Späth. Er nutzte seine Chance – wenige Monate später kannte ganz Handballdeutschland seinen Namen.

Update: Montag, 22. November 2021, 19.29 Uhr