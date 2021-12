Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Familie Groetzki ist jetzt zu fünft. Papa Patrick sagt zur RNZ: "Es sind alle gesund und munter."

Dass der Rekordspieler der Rhein-Neckar Löwen vor gut einer Woche zum dritten Mal Vater wurde, scheint ihn beflügelt zu haben. Beim souveränen 35:25 (16:11)-Heimsieg gegen TuS-Nettelstedt Lübbecke warf der Rechtsaußen siebenmal aufs Tor – und jeder Wurf landete dort, wo er hinsollte.

"Es hat sich ganz gut angefühlt", meinte Groetzki: "Ich bin froh, dass ich auch in den engeren Phasen helfen konnte."

So richtig eng war’s am Samstagabend gegen den chancenlosen Aufsteiger eigentlich nie. Die Löwen stellten schon im ersten Abschnitt die Weichen auf Sieg, indem sie angeführt von Mait Patrail und Ymir Örn Gislason im Innenblock kompakt verteidigten. Das machten sie so gut, dass Lübbecke zehn Minuten kein Tor erzielte und die Badener innerhalb dieser Zeit achtmal ins Schwarze trafen. Aus einem 6:5 (12. Minute) wurde ein 13:5 (22.) – und die Begegnung war quasi entschieden.

"Das war ein souveräner Auftritt", sagte Klaus Gärtner, "auch wenn wir ein paar Schwankungen drin hatten." Der Trainer erklärte sich die Unkonzentriertheiten in der zweiten Halbzeit mit den vielen personellen Wechseln, wusste aber auch, dass einige Fehler gegen harmlose Lübbecker nicht dramatisch waren. Denn bei den Gästen ging die Torgefahr fast ausschließlich von Valentin Spohn (9 Tore) aus.

Der Rückraumspieler begeisterte einst als "Heisemer" in der Heinrich-Beck-Halle bei der SG Leutershausen (2014 bis 2017) und reifte bei den Roten Teufeln unter Trainer Marc Nagel – damals noch in der 2. Bundesliga – zum Junioren-Nationalspieler.

Auch Groetzki lobte den Wahl-Lübbecker und bemängelte gleichzeitig das zu passive Verhalten gegen Spohns schnellen Armzug. Und trotzdem zog Familienvater Groetzki insgesamt ein sehr positives Fazit: "Ich finde der Leistungsunterschied hat sich dann auch zurecht im Ergebnis ausgedrückt."

Ansonsten auffällig: Philipp Ahouansou durfte erstmals in dieser Runde von Beginn in der Bundesliga spielen, überzeugte mit gewohnter Kompromisslosigkeit im Angriff, sieben Treffern (70 Prozent Wurfquote) und betrieb damit ordentlich Eigenwerbung. Kapitän Uwe Gensheimer blieb – wie Kumpel Groetzki – ohne Fehlwurf, traf sogar achtmal und verabschiedete sich nach nur 30 Minuten in den vorzeitigen und wohlverdienten Feierabend auf die Auswechselbank. Junglöwe Lion Zacharias (18), der abseits des Handballfeldes als Jungunternehmer Kleidung entwirft, ersetzte ihn und machte sein bestes Profispiel (5 Treffer).

Einzig Torwart Andreas Palicka suchte man wieder einmal vergeblich in der SAP Arena. So rückt das Fest der Liebe zwar immer näher; dass der wechselwillige Schwede noch mal ein Spiel für die Löwen auflaufen wird, gilt momentan aber als sehr unwahrscheinlich.

Wie dem auch sei: Der Terminkalender der Rhein-Neckar Löwen ist straff und sieht so aus: Noch am Mittwoch (19.05 Uhr) steht beim HC Erlangen das letzte Auswärtsspiel vor Weihnachten an, einen Tag vor und an Heiligabend gibt’s zur Bescherung trainingsfrei, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird am Nachmittag in Kronau trainiert, weil am 27. Dezember noch der Liga-Abschluss mit einem Heimspiel gegen Hannover ansteht.

Ach ja, und im Januar ist ja schon wieder Handball-Europameisterschaft. Patrick Groetzki hatte dafür schon vor wenigen Wochen aufgrund der anstehenden Geburt abgesagt.

Jetzt – da der Nachwuchs auf der Welt ist – könnte der Papa ja doch mit zur Nationalmannschaft. Oder? "Na ja, dann wäre meine Frau ja trotzdem alleine mit drei Kindern", lacht Groetzki: "Das wäre ein bisschen zu viel glaube ich." Vorbildlich!

Löwen: Kohlbacher 2, Ahouansou 7, Gensheimer 8/4, Groetzki 7, Kirkelokke 1, Zacharias 5/1, Diocou 1, Knorr 2, Horzen 2.

Lübbecke: Spohn 9, Petreikis 2, Stroblien 1, Mrakovcic 1, Petrovsky 1, Mundus 1, Strosack 2, Kontrec 4, Speckmann 2, Franke 1, Nissen 1.

Strafminuten: Gislason 4, Kohlbacher 2 – Dräger 2, Kontrec 4, Franke 2.

Stenogramm: 3:2 (5.), 5:4 (10.), 8:5 (15.), 13:5 (20.), 15:8 (25.), 16:11 (Halbzeit), 20:14 (35.), 24:17 (40.), 25:19 (45.), 27:21 (50.), 29:23 (55.), 35:25 (Ende).

Zuschauer: 750.