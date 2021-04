13 Würfe, 11 Treffer – Kreisläufer Jannik Kohlbacher spielte sich gegen Hannover trotz anhaltender Rückenprobleme in einen Rausch. Foto: vaf

Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Geht’s um Lebensmittel, bedeutet Frische meist Qualität. Redet man vom Putzen, ist Frische ein gutes Ergebnis. Und ja, handelt sich’s um Sport, erhöht die körperliche (und geistige) Frische oft die Chance, erfolgreich zu sein.

Geht man nur nach den Zahlen, hätte die TSV Hannover-Burgdorf am Samstagabend deutlich frischer als die Rhein-Neckar Löwen sein müssen. Darum: Während der Handball-Bundesligist aus Mannheim in diesem Kalenderjahr bereits einen Marathon von unglaublichen 21 Pflichtspielen hinter sich hat, waren die Niedersachsen erst zum neunten Mal im Einsatz. Das sind zwölf Spiele (und damit verbundene Reisen) weniger – 720 Minuten reine Handball-Spielzeit.

"Großteil der Verantwortung"

So richtig frisch war aber keines der beiden Teams. Letztendlich lässt sich das Bundesliga-Duell als einen nicht gerade spektakulären, umkämpften, aber verdienten 33:28 (15:14)-Heimsieg der Löwen gegen Hannover zusammenfassen. Im zweiten Abschnitt setzten sich die Mannheimer – angetrieben von elf Toren des starken Jannik Kohlbacher – immer deutlicher ab und entschieden die Begegnung durch das konsequente Spiel über den Kreis für sich.

Zur Ehrenrettung der Recken muss aber gesagt werden: Die Gäste haben zwar im Gegensatz zu den Löwen freiwillig auf die Teilnahme am europäischen Geschäft verzichtet, kamen aber jüngst frisch aus der Corona-Quarantäne. Einige wichtige Spieler fehlten noch immer – Hannover war also zwar ausgeruht, den Trainingsrückstand und die Nachwirkungen der vergangenen Tage konnte man aber noch deutlich spüren.

"Das ist schon unfassbar", sagte Löwen-Trainer Martin Schwalb: "Wir ziehen da immer noch dran, das ist dafür schon alles sehr, sehr gut." Frisch verkündet wurde kürzlich auch sein Nachfolger. Klaus Gärtner soll bald vom Co- zum Cheftrainer aufsteigen. Bevor Sebastian Hinze dann 2022 übernimmt, darf er den Umbruch vorantreiben, dann wieder zurück ins zweite Glied rücken und Hinze assistieren. Diese durchaus fragwürdige Konstellation findet Gärtner unproblematisch. Im Rahmen des Hannover-Spiels bekräftigte der 45-Jährige nochmal, dass er d’accord damit sei, ab 2022 Hinze zur Seite zu stehen und dass sich auch bis zum Ende der laufenden Saison an seiner Rolle als Assistent von Martin Schwalb nichts ändern wird.

"Schwalbe" drückte das aber etwas anders aus. Er sagte: "Klaus Gärtner wird in den nächsten Wochen einen Großteil der Verantwortung übernehmen. Ich werde ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen."

Klingt nach einem gleichberechtigten Trainer-Duo. Ob das frischen Wind bring?

Gärtner lenkte zumindest den Fokus auf das Sportliche: "Wir wollen ins Final Four einziehen. Das ist ein großes Ziel, das wir uns gesteckt haben."

Heißt: Das Viertelfinal-Rückspiel in der EHF European League am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) gegen die Russen von Medwedi Tschechow im Heidelberger SNP Dome ist so ziemlich das bisher wichtigste Spiel der laufenden Saison. Schließlich sind trotz 32:33-Niederlage im Hinspiel die Chancen auf den Einzug ins Finalwochenende realistisch.

Und das findet ja bekanntlich in der SAP Arena statt. Nicht auszudenken, sollte man scheitern und in eigener Halle zusehen, wie sich andere Teams um den internationalen Titel streiten. Ein Pokal könnte auch ein Abschiedsgeschenk für Jerry Tollbring sein – wie bereits mehrfach berichtet verdichten sich die Anzeichen, dass der Linksaußen die Löwen nach Saisonende vorzeitig verlassen und nach Dänemark zu GOG Gudme wechseln wird. Ein offizielles Statement gibt’s noch nicht.

Jannik Kohlbacher sagt: "Wir haben ein schönes Geschenk vor die Brust bekommen, deshalb wollen wir uns auch belohnen." Dafür braucht es, so der Kreisläufer, viel Kampf und Engagement.

Erfahrene Sportfans wissen: Die Einstellung ist wichtig. Vor allem dann, wenn die Frische fehlt.

Löwen: Kohlbacher 11, Tollbring 3, Schmid 5/3, Nilsson 1, Gislason 3, Kirkelokke 2, Groetzki 1, Patrail 2, Lagarde 4, Lagergren 1.

Hannover: Kuzmanovski 4, Mävers 3, Donker 3, Hanne 4, Brozovic 3, Hansen 5, Ehlers 1, Pevnov 3, Feise 1, Juric 1.

Strafminuten: Gislason 2, Lagergren 2 – Mävers 2.

Stenogramm: 2:2 (5.), 4:2 (10.), 7:4 (15.), 9:7 (20.), 12:10 (25.), 15:14 (Halbzeit), 19:16 (35.), 22:17 (40.), 24:21 (45.), 27:23 (50.), 31:26 (55.), 33:28 (Ende).