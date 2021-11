Von Tillmann Bauer

Mannheim. Schnell geht’s im Handball. Zwei Minuten vor Schluss ballte Benjamin Helander (7 Tore) noch siegessicher die Faust. Der finnische Linksaußen der Rhein-Neckar Löwen hatte gerade zum 28:26 (58. Minute) gegen den SC DHfK Leipzig getroffen – und damit für die Entscheidung im Nachholspiel der Handball-Bundesliga gesorgt.

So dachte er zumindest. Und so dachten auch seine Kollegen – und die über 3000 Zuschauer, die in diesem Moment klatschten, jubelten und tobten.

Ganz falsch, es sollte anders kommen. Zunächst traf im direkten Gegenzug erst Leipzigs Alen Milosovic zum Anschlusstor, dann vergab Helander – nach einer Auszeit – freistehend (die endgültige Entscheidung) von Außen.

Und plötzlich waren noch zehn Sekunden auf der Uhr. So ging’s für die Ostdeutschen mit einem letzten Pass schnurstracks nach vorne. Der lange Abwurf von Schlussmann Kristian Saeveras erreichte tatsächlich noch Rechtsaußen Patrick Wiesmach – der den Ball in der Luft fing und per Kempa-Trick mit der Sirene zum 28:28-Ausgleich einnetzte.

Ein Wurf mitten ins Herz der Rhein-Neckar Löwen. Plötzlich war’s ganz still in der Multifunktionshalle. Und Helander war innerhalb von Minuten vom gefeierten zum tragischen Helden geworden.

"Man kann ihm keinen großen Vorwurf machen", sagte Klaus Gärtner. Der Trainer unterstrich, dass der junge Außen, der wieder einmal den verletzten Kapitän Uwe Gensheimer (Achillessehne) ersetzte, ein solides Spiel gemacht hatte: "Jetzt ist er leider zu unrecht die tragische Figur."

Nun ja, diese Worte trösteten sicher. Dass die Löwen (wie schon beim Bergischen HC) in der Schlusssekunde einen Schock einstecken mussten, setzte Helander trotzdem zu. Unmittelbar nach dem Abpfiff sank er in die Knie und musste von Mittelmann Andy Schmid und Torwart Andreas Palicka aufgebaut werden.

Auch vom Fanblock gab’s (zurecht) aufmunternde Sprechchöre: "Benji, Benji, Benji!" Das Publikum honorierte seine Leistung. Und verzieh ihm das schlechte Ende.

"So ist der Sport", sagte Nikolas Katsigiannis über ein Handballspiel, in dem sich beide Teams weitestgehend egalisierten und es nie einer Mannschaft gelang, sich deutlicher als mit drei Treffern Unterschied abzusetzen. Weil Mikael Appelgren (Knie/Schulter), David Späth (Kreuzband) und Palicka (angeschlagen bei zwei Siebenmetern) nicht konnten, musste es "Katze", dessen Vertrag "nur" noch offiziell bis Ende des Jahres gilt, im Kasten richten. Der Torwart zog nicht nur ein treffendes Fazit, sondern machte auch seine Arbeit zwischen den Pfosten gut.

Katsiginnis kam letztendlich auf 13 Paraden (33 Prozent gehaltene Bälle). Dieser Rückhalt bot immer wieder die Möglichkeit für seine Vorderleute, schnelle Tore zu erzielen.

Das gelang Niclas Kirkelokke (6 Tore), der ein gutes Spiel machte. Das war auch wichtig, weil sein Positionspartner Albin Lagergren zunächst mit einer Fußverletzung ausfallen wird.

Viel Zeit zum Ärgern bleibt nicht. Schon am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) geht es bei der MT Melsungen weiter. Schnell geht’s nun mal im Handballsport.

Löwen: Schmid 3, Kirkelokke 3, Knorr 2, Helander 7/2, Ahouansou 2, Groetzki 2.

Leipzig: Wiesmach 5, Krzikalla 4/4, Bunder 3, Mamic 4, Jotic 4, Ivic 4, Milosevic 4.

Zeitstrafen: Patrail 2, Ahouansou 2, Horzen 2, Nilsson 2 – Ernst 2, Ivic 4.

Stenogramm: 4:1 (5.), 5:5 (10.), 8:8 (15.), 11:13 (20.), 14:13 (Halbzeit), 17:15 (35.), 19:16 (40.), 20:19 (45.), 25:24 (55.), 28:28 (Ende).

Zuschauer: 3269.