Von Tillmann Bauer

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag den "Tag der Vielfalt" ausgerufen. Dabei machte sich der Handball-Bundesligist (wie schon 2020 vor der Pandemie) für ein respektvolles Miteinander in unserer Gesellschaft stark. Vorbildlich!

So durften die Jungs und Mädels des inklusiven Rollstuhlhandball-Teams der VSG Darmstadt ihren Idolen beim Einlauf in die Arena zujubeln. Kurz danach spielten Andy Schmid und Co. in extra designten regenbogenfarbenen Trikots.

Rund um den 31. Spieltag war also wirklich viel geboten – und auch sportlich gab’s vielfältige Gründe, am Sonntag von den Geschehnissen aus der SAP Arena zu berichten.

Die wichtigste Meldung zuerst: Die Rhein-Neckar Löwen haben das Bundesliga-Heimspiel gegen den Bergischen HC mit 24:22 (13:11) gewonnen.

Ergo hat der aktuelle Löwen-Trainer Ljubomir Vranjes das Duell mit seinem Nachfolger Sebastian Hinze (ab Sommer) für sich entschieden.

Für die Rhein-Neckar Löwen war es der vierte Sieg in Serie (Stuttgart/Leipzig/Lübbecke). Im Tableau klettern sie damit auf Rang acht, vier Spiele sind noch zu absolvieren.

"Ich bin sehr zufrieden", meinte Coach Vranjes: "Anfangs hatten wir Probleme, dann haben wir umgestellt. Letztendlich freuen wir uns über zwei Punkte."

Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung stachen zwei seiner Jungs hervor: Kreisläufer Jannik Kohlbacher feierte nach anhaltenenden Rückenbeschwerden sein Comeback – und bewies prompt mit neun Treffern, wie wichtig er für die Löwen ist.

Torwart Joel Birlehm durfte anfangen und zahlte das Vertrauen mit einer überragenden Leistung (17 Paraden/45 Prozent gehaltene Bälle) zurück. "Das war ein Kampfspiel", meinte Birlehm: "Der Bergische HC ist eine sehr physische Mannschaft, die nie aufgibt. Ich glaube, das hat man gesehen."

Doch immer der Reihe nach. Aus dem ersten Abschnitt, der von extrem schnellem Handball geprägt war, lassen sich noch folgende Dinge herausheben: Linkshänder Albin Lagergren drückte dem Spiel von der Mittelposition seinen Stempel auf – und die Routiniers Andy Schmid und Patrick Groetzki verzückten das Mannheimer Publikum gleich zweimal (25. und 28. Minute) mit einem sehenswerten Kempa-Trick.

Spannend blieb es aber, weil die Jungs aus dem Bergischen Land bewiesen, dass auch sie Handball spielen können. So durften Ex-Löwe David Schmidt oder Rotschopf Lukas Stutzke (zu) häufig frei aus dem Rückraum werfen. Und sich Gäste-Keeper Christopher Rudeck über starke zehn Paraden freuen.

Die Folge: Beide Klubs bewegten sich im Gleichschritt (8:8/11:11/16:16/19:19).

Bis in den Schlussminuten die Löwen abgezockter wirkten. Kohlbacher traf erst zum 23:21 (56.), kurz danach zum 24:22 (58.) – bevor Birlehm das Spiel endgültig mit einer Siebenmeter-Tat gegen Linus Arnesson (58.) entschied.

Es war seine wohl wichtigste Parade an diesem Sonntag. Sie ließ die 5131 Zuschauer in der SAP Arena frenetisch von ihren Sitzen springen.

Interessant: Zuletzt saß Birlehm nur angeschlagen auf der Auswechselbank. Gegen Stuttgart (41 Prozent), Leipzig (36) und Lübbecke (32) zeigte dafür Mikael Appelgren eine sehr gute Leistung im Löwen-Tor.

"Das ist auch unser Anspruch, dass wir Gas geben und der Mannschaft Rückhalt schenken", meinte Birlehm und schob nach: "Ob’s jetzt Apfel ist oder ich. Das ist egal. Wir unterstützen uns da."

Eine passende Aussage zum "Tag der Vielfalt" – einfach ein respektvolles Miteinander!

Löwen: Lagergren 5/1, Schmid 3, Kohlbacher 9, Knorr 1, Groetzki 3, Helander 1, Kirkelokke 2.

Bergischer HC: Arnesson 6/2, Stutzke 4, Nikolaisen 2, Schmidt 5, Babak 2, Gunnarsson 1, Darj 2.

Strafminuten: Lagergren 2, Kohlbacher 2, Abutovic 2 – Darj 2., Gunnarsson 4.

Stenogramm: 3:5 (5.), 5:6 (10.), 8:8 (15.), 8:9 (20.), 11:11 (25.), 13:11 (Halbzeit); 15:14 (35.), 16:15 (40.), 19:19 (45.), 22:20 (50.), 22:21 (55.), 24:22 (Ende).

Zuschauer: 5131.