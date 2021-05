Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Für alles gibt’s irgendeine Erklärung. Zugegeben, die Leistungsschwankungen der Rhein-Neckar Löwen sind ein Härtefall. Warum es so viele Höhen und Tiefen gibt – wie beim überraschenden 26:26 am Donnerstag in Flensburg – versuchen wir zu erklären.

> Die Löwen passen sich dem Niveau der Gegner an. So traurig es klingen mag, so wahr ist es momentan. Spielt man gegen ein Spitzenteam, kann man trotzdem meist – wie nun in Flensburg – mithalten oder sogar dominieren. Trifft man auf ein vermeintlich schwächeres Team – wie zuletzt Stuttgart, Erlangen, Coburg oder Nordhorn – gelingt es nicht, diese Gegner (deutlich) zu schlagen. Falls die Löwen zukünftig wieder oben mitspielen möchten, sollten die Pflichtaufgaben erledigt werden. Das macht ein Spitzenteam aus, ansonsten müssen die Ansprüche heruntergeschraubt werden.

> Die Löwen müssen sich jeden Sieg hart erarbeiten. Der höchste Liga-Erfolg im Kalenderjahr 2021 gelang mit sieben Toren Differenz – das war beim 33:26-Auswärtssieg in Leipzig. Alle anderen Duelle waren knapper, spannender und somit auch kräftezehrender. Bundesligaspiele, wie es sie vor wenigen Jahren reihenweise gab, die kurz nach der Pause schon entschieden waren und sicher nach Hause geschaukelt werden konnten, sind bei den Löwen zur Mangelware geworden – es wird in jedem Spiel der absolute Fokus benötigt. Sonst kann jeder Gegner zum Stolperstein werden.

> Die Löwen rufen (fast) keine konstanten Leistungen ab. Andreas Palicka ist ein Ausnahmekönner. Er ist auch im Löwen-Rudel eine Erscheinung – der Schwede spielt eine unglaubliche Saison. Eigentlich in jeder Begegnung können sich die Löwen auf den Schlussmann verlassen. Nach 27 Spielen steht er bei 255 Paraden und einer Quote von 30 Prozent gehaltener Bälle. Und: Palicka geht nicht nur mit eigener Leistung voran, sondern gibt auch Kommandos, lebt Emotionen und Wille vor. Alle anderen Löwen spielen bisher zu inkonstant und schaffen es nicht, ihre Qualität dauerhaft abzurufen. Da gibt’s zu viele Schwankungen. Einziger Lichtblick ist Jerry Tollbring. Der Linksaußen spielt seit Wochen gut und verwandelt seine Chancen zuverlässig in Tore. Blöd nur, dass er nach der Saison gehen wird.

> Die Löwen haben ein mentales Problem. Druck kann hemmen oder beflügeln. Das ist bei jedem Sportler unterschiedlich. Die Mannheimer haben momentan aber zu viele Spieler, die, wenn sie liefern müssen, die Nerven verlieren. Geht’s plötzlich um nichts mehr, rufen sie gute Leistungen ab. Könnten sie ihr eigentliches Potenzial zeigen, wenn’s um die Wurst geht, würde die momentane Situation sicher anders aussehen – alles Kopfsache!

> Die Löwen haben eine Verletzungsmisere. Die Ausfälle waren extrem. Teil der ganzen Wahrheit ist, dass mit Uwe Gensheimer, Ilija Abutovic, Patrick Groetzki, Jesper Nielsen, Jannik Kohlbacher, Romain Lagarde, Lukas Nilsson, Mait Patrail und Mikael Appelgren fast die ganze Mannschaft kurz- oder langfristig nicht zur Verfügung stand. Als Entschuldigung für manch eine Leistung gilt das selbstverständlich nicht.