Von Daniel Hund

Heidelberg/Berlin. Am Ende schauten sie sich fragend an, wussten offenbar nicht, ob sie sich nun freuen oder ärgern sollten. Freuen, weil die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag in der Berliner Max-Schmeling-Halle eine Mega-Aufholjagd hinlegten. Ärgern, weil letztlich dann doch ein Törchen zum Punktgewinn fehlte. Mit 33:34 (14:20) mussten sich die Löwen den Füchsen beugen. "Die Mannschaft hat einen guten Charakter gezeigt", sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. Gute Laune suchte man beim Dänen allerdings vergeblich. Dazu waren die ersten 40 Minuten zu schlecht: "20 Gegentore in einer Halbzeit gehen eigentlich gar nicht", grummelte der Weltmeister-Trainer.

Zum Spiel: Die Anfangsphase gehörte den Hausherren. Hinten stand die Berliner Mauer, vorne wirbelten sie das gelbe Bollwerk durcheinander. Doch die Löwen blieben dran, setzten im Rückraum vor allem auf den Ex-Berliner Steffen Fäth. Der Rechtshänder kennt seine alten Kollegen genau, weiß um die Schwachstellen, die Lösungsansätze. Das Problem: Auch Berlin kennt Fäth. Gerade Keeper Silvio Heinevetter scheint seine Wurfbilder perfekt abgespeichert zu haben. Mehrfach pflückte der Nationalspieler die Rückraum-Raketen des gebürtigen Frankfurters runter.

Das spiegelte sich auch auf der Anzeigentafel wider: Berlin 9, Löwen 6 - Auszeit Jacobsen (16.). Der Däne versuchte gegenzusteuern. Doch es wurde noch schlimmer, immer frustrierender. Auch weil Mikael Appelgren im Löwen-Tor zunächst nicht seinen besten Tag erwischte. Das Bittere daran: Eigentlich konnte Jacobsen nicht reagieren. Andreas Palicka, Applegrens kongenialer Partner, fehlte verletzt. Auf der Bank saß nur Can Adanir. Ein Nachwuchs-Keeper, der ansonsten in der Reserve zum Einsatz kommt, und den man in so einem Hexenkessel nur ungern auf die Platte schickt. Jacobsen zögerte lange, brachte ihn Mitte der ersten Halbzeit dann aber doch.

Genützt hat der Tausch nichts. Spätestens beim 9:17 (23.) drohte ein Debakel. Jacobsen wirkte konsterniert, nahm die zweite Auszeit: "Wir geben hier nur 80 Prozent. Die laufen uns kaputt. Das geht nicht." Ein Statement, das die Sky-Mikrofone einfingen - und dem eigentlich nichts hinzuzufügen war. Irgendwie schien bei den Löwen der letzte Biss zu fehlen, der unbedingte Wille zwei Punkte einfahren zu wollen.

In die Pause ging es mit einem Sechs-Tore-Rückstand (14:20). Der war sogar noch schmeichelhaft. Trotzdem war da nichts, das auch nur ansatzweise Hoffnung auf ein Happy End machte. Und es ging weiter mit Einbahnstraßen-Handball. In Zahlen: 19:27 (41.). Jedem, der die Löwen im Herzen trägt, muss es weh getan haben, sich diese ersten 40 Minuten anzuschauen.

Danach änderte sich das. Plötzlich war Vollgas angesagt. Jetzt überrannten die Löwen die Füchse. Die zitterten in den Schlussminuten gewaltig, spielten bewusst auf Zeit, stolperten den Erfolg förmlich über die Ziellinie.

Und die Löwen? Die können stolz sein auf die Aufholjagd, gleichzeitig aber auch dem dritten Platz hinterher trauern. Der ist nun nämlich erst einmal weg. Die punktgleichen Magdeburger haben sich zwei Spieltage vor dem Saisonende dank des besseren Torverhältnisses vorbeigeschoben. "Ich würde schon gerne noch Dritter werden", erklärt Jacobsen, "und dafür werden wir in den letzten beiden Spielen alles geben."

Klappt es, wäre es schön. Klappt es nicht, wäre es aber auch kein Beinbruch. Denn einen wirklichen Mehrwert hätte der dritte Rang nicht. Um sich einen Startplatz für die Champions League zu sichern, müsste die Jacobsen-Sieben mindestens Zweiter werden. Und dieser Zug ist längst abgefahren.

Weiter geht es am Mittwoch ab 20.30 Uhr - und dann wird es emotional. Nach dem Derby gegen die Eulen Ludwigshafen heißt es in der SAP Arena Abschied nehmen. Für einige Spieler und Trainer Nikolaj Jacobsen läuft die Löwen-Uhr ab.

Spielfilm: 2:0, 4:4, 6:6, 11:6, 12:8, 17:9, 18:11, 20:14 (Halbzeit) 22:15, 27:19, 31:27, 32:28, 33:31, 34:33 (Endstand).

Berlin: Wiede 6, Elisson 3, Holm 6, Gojun 2, Lindberg 7/4, Koch 1, Marsenic 1, Drux 8.

Löwen: Schmid 8/1, Lipovina 3, Sigurdsson 7/1, Abutovic 1, Mensah Larsen 3, Fäth 2, Groetzki 2, Guardiola 1, Kohlbacher 6.