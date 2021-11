Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wenn es läuft, ist es für Sportler einfach(er), Interviews zu geben. Da ist die Stimmung gut, da darf man über Angenehmes sprechen – ja, das kann sogar manchmal Spaß machen.

Wenn es nicht läuft, wollen nur die wenigsten was sagen. Die Stimmung ist schlecht, die Unzufriedenheit groß, der Frust sitzt tief – da geht’s mit gesenktem Kopf direkt in die Kabine.

Nachdem die Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag eine 24:25-Niederlage bei der MT Melsungen und damit den zweiten Schock innerhalb von zwei Tagen mit der letzten Aktion des Spiels einstecken mussten, ist diese Enttäuschung nachzuvollziehen. Denn: Bitterer kann man im Sport eigentlich nicht mehr verlieren.

Nun ja, auch Mait Patrail suchte nach Abpfiff frustriert die Kabine auf. Kurz danach kam er aber noch mal ins Halleninnere. Im Moment der größten Enttäuschung Rede und Antwort zu stehen, verdient Respekt. "Jeder hat gesehen, was passiert ist", sagte der Abwehrspieler: "Wir haben jetzt zweimal dumme Fehler gemacht. Klar können wir das Spiel früher entscheiden, aber in den letzten Sekunden läuft irgendwie immer alles gegen uns."

Zur Erinnerung: Gegen Leipzig hatten die Löwen acht Sekunden vor Schluss eine Auszeit, den Ball und mussten die Zeit eigentlich nur noch runterspielen – und kassierten noch den Ausgleich.

Gegen Melsungen war’s die gleiche Situation. Noch 17 Sekunden auf der Uhr, Auszeit von Trainer Klaus Gärtner – und wieder wurde der Ball früh hergegeben. Dass Melsungens Julius Kühn dann noch den direkten Freiwurf ins Tor beförderte, war unglücklich – passte aber total ins Bild.

Patrail lächelte gequält: "Darum ist Handball so ein geiler Sport. Kleinigkeiten können ein Spiel entscheiden. Man kann 60 Minuten kämpfen und am Ende macht man einen dummen Fehler und ist der Verlierer." Den "dummen Fehler" machte übrigens Lukas Nilsson. Während der Begegnung traf er fast aus allen Lagen (und zeigte seine wohl beste Leistung bei den Löwen), in der entscheidenden Schlussszene leistete er sich aber einen viel zu überhasteten Ballverlust. Kurzum: Die vergangenen beiden Spiele wurden auf die selbe Art und Weise vergeigt. Wo ist der Lerneffekt? "Wir sagen immer, dass wir aus diesen Sachen lernen müssen, aber irgendwann müssen wir auch Punkte holen", sagte Patrail: "Das nervt tierisch."

Was Punkte betrifft, sieht es schlecht aus. Mit 12:14-Zählern ist die Bilanz negativ, in der Tabelle stehen Uwe Gensheimer und Co. mit mittlerweile sechs Niederlagen auf Rang elf. "Wir müssen jetzt irgendwie die positiven Dinge rausholen", sagte Patrail: "Aber nach so einer Woche ist das schwer." Summa Summarum haben die Löwen drei Punkte in vier Tagen verspielt. Weil aber nicht alles schlecht war, wollen wir erwähnen: Torwart Nikolas Katsigiannis hat sein Team mit wichtigen Paraden unterstützt, im Angriff wurden gute Lösungen über den Kreis gefunden und auch der Einsatz und Wille haben gepasst.

"Das war gut", sagte Patrail. Er tat sich schwer, Worte zu finden und sagte: "Aber wenn man am Ende solche Fehler macht, dann hilft das uns auch nicht weiter."