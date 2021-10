Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Wenn bei den Rhein-Neckar Löwen trainiert wird, ist das eine sehr gute Nachricht. Nachdem es in der vergangenen Woche mehrere positive Corona-Fälle bei den Bundesliga-Handballern gab und deshalb das Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig abgesagt werden musste, konnte das Team, das von Klaus Gärtner trainiert wird, Anfang der Woche wieder aktiv werden.

Gut ist: Es gab keine neuen Fälle.

Schlecht ist: Noch sind nicht alle betroffenen Spieler aus der Quarantäne entlassen. Dafür hatten die angeschlagenen Andy Schmid (Sprunggelenk), Andreas Palicka (Knie) und Uwe Gensheimer (Achillessehne) durch den Spielausfall mehr Zeit, um sich zu regenerieren.

"Wir haben wieder richtig Gas gegeben", sagt Jannik Kohlbacher am Donnerstag zur RNZ. Der Kreisläufer der Nationalmannschaft berichtet von einer intensiven Doppel-Einheit am Dienstag. Er sagt: "Wir wollen diesmal über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung zeigen." Diesmal, weil man beim vergangenen Auftritt in Düsseldorf beim Bergischen HC "nur" 55 Minuten gut auftrat, eine Drei-Tore-Führung danach durch vermeidbare Fehler noch aus der Hand gab und sich mit einem Unentschieden (statt des möglichen Sieges) zufrieden geben musste. Das soll an diesem Sonntag (16 Uhr/Sky) im Bundesliga-Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar besser werden. Kohlbacher spielte von 2015 bis 2018 für die Mittelhessen, reifte dort zu einem der besten Kreisläufer der Welt und entschied sich dann, zurück in die Heimat zu den Löwen zu wechseln.

"Mittlerweile gibt’s nur noch sehr wenige Spieler, mit denen ich damals zusammengespielt habe", erinnert sich Kohlbacher. Außerdem steht mit Benjamin Matschke seit dieser Spielzeit der ehemalige Coach der Eulen Ludwigshafen an der Seitenlinie – und nicht mehr Kai Wandschneider, der den Klub über Jahre herausragend entwickelt und auch Kohlbacher das volle Vertrauen geschenkt hat. "Das war für mich eine sehr schöne und auch wichtige Zeit", sagt Kohlbacher: "Natürlich denke ich da immer noch sehr gerne zurück."

Im Tableau steht Wetzlar aktuell im Mittelfeld und hat nach sechs Spielen – exakt wie die Löwen – eine Bilanz von 5:7-Punkten. Ebenfalls gleich: Man verlor dreimal, spielte einmal unentschieden und gewann bisher zwei Spiele.

Jubeln durften die Hessen gegen Lemgo (27:25) und beim Kantersieg gegen Hannover (38:16). Das jüngste Spiel am vergangenen Wochenende gegen den Bergischen HC musste zehn Minuten vor Ende aufgrund eines Notfalleinsatzes auf der Tribüne abgebrochen werden.

Die HSG Wetzlar war übrigens vor Saison-Beginn der letzte Testspiel-Gegner der Löwen. Damals gewannen die Badener in der Kronauer Trainingshalle knapp mit 31:30.

Kohlbacher sagt: "Da hat man schon gesehen, dass sie weiter sehr robust spielen und ordentlich zupacken – ich bin aber optimistisch, dass wir diesmal zwei Punkte holen werden."

Handball-Bundesliga, Sonntag, 16 Uhr: HSG Wetzlar - Rhein-Neckar Löwen (Rittal Arena).