Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Joel Birlehm ist ein ungeduldiger Mensch. Vielleicht kommt’s aufgrund seines Alters. Warten, das hat er schon häufig öffentlich gesagt – das bringt ihn auf die Palme.

Birlehm musste warten. Als der Handball-Torwart vor drei Jahren vorzeitig von Lübbecke nach Leipzig wechseln wollte, ließ ihn der TuS nicht aus seinem Vertrag. Vize-Europameister mit der Junioren-Nationalmannschaft (2016) war er da schon.

Egal. Lübbecke blieb hart. Also ging’s für den jungen Mann – anstatt ins Abenteuer Bundesliga beim SC DHfK – den schweren Gang mit Lübbecke in die zweite Liga. Im Nachhinein weiß er, dass es eine sehr prägende Zeit für ihn war. Dennoch wurmte es ihn.

Was folgte, hatte mit Warten nicht mehr viel zu tun. In Leipzig nutzte er die Bühne Bundesliga bravourös, dass nicht nur die Zuschauer, sondern auch Bundestrainer Alfred Gislason auf ihn aufmerksam wurden. Diesen Freitag wird er gegen Portugal (20.15 Uhr/Sport1) sein Debüt in der A-Nationalmannschaft geben. Eine steile Karriere.

Am Donnerstag wurde dann offiziell: Joel Birlehm wird sich 2023 den Rhein-Neckar Löwen anschließen.

"Das ist genau der richtige Entwicklungsschritt für meine Karriere", sagt Birlehm. Ja, schnell geht’s im Sport. Noch am 4. Mai dieses Jahres hatte der drahtige Schlussmann, der während der Corona-Pause ordentlich an Muskelmasse zugelegt hat, seinen Vertrag in Leipzig (vorzeitig) bis 2024 verlängert. Damals sagte er: "Ich freue mich auf die nächsten Jahre hier." Das ist Geschichte.

Nun ja – dank einer Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier (und einer wohl sechsstelligen Ablösesumme) kann sich Birlehm, der gerne mit seinem Hund Gassi geht, bald Löwe nennen.

Für den badischen Bundesligisten ist diese Entscheidung (sicher hatte Birlehm auch andere Optionen), ein sehr positives Signal. Nach Juri Knorr hat sich damit die nächste deutsche Nachwuchshoffnung für den zweifachen Meister entschieden.

Joel Birlehm (l.) und David Späth jubeln bald beide für die Rhein-Neckar Löwen. F: dpa/vaf

Birlehm ist ehrgeizig, zielstrebig – und hat Potenzial, die Fans mit seiner Spielweise mitzureißen. Ergo: Der Klub ist für junge Spieler mit großer Qualität weiter eine interessante Anlaufstelle. Diese Birlehm-Botschaft ist beachtlich.

Warum ist Joel Birlehm also der perfekte Transfer für die Löwen? Jennifer Kettemann sagte zur RNZ: "Weil er eine ganz große Hoffnung ist und uns alle mit seiner so tollen Entwicklung verblüfft hat." Die Frage, ob Birlehm schon 2022 anheuert, konnte und wollte die Geschäftsführerin nicht beantworten. Die 39-Jährige meinte: "An Spekulationen beteilige ich mich nicht. Joel Birlehm besitzt in Leipzig einen gültigen Vertrag."

Einen gültigen Vertrag hat übrigens auch Torwart-Kollege David Späth. Ursprünglich lief der bis 2024, nun haben die Löwen vorzeitig mit dem 19-Jährigen bis 2025 verlängert.

Das Torwart-Karussell dreht sich also weiter. Der schwedische Stamm-Schlussmann Andreas Palicka wird sich bekanntlich nach dieser Saison nach Paris verabschieden. Aushilfsmann Nikolas Katsigiannis ist nur noch bis Ende dieses Kalenderjahres an den Verein gebunden. Ob dieser Vertrag verlängert wird, konnte Kettemann nicht sagen.

In die kommende Saison würde man also – Stand jetzt – mit dem Duo David Späth und Mikael Appelgren gehen.

"Apfel" ist das Sorgenkind, weil er seit nun eineinhalb Jahren verletzt ist und mittlerweile drei Operationen an Knie und Schulter hinter sich hat. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.

Bedeutet der Birlehm-Transfer und die Späth-Verlängerung nun, dass es für Appelgren bei den Löwen keine Zukunft gibt? "Nein", sagt Kettemann: "Wir sehen, dass er viel Gas gibt und wissen, wie wichtig er für den Verein ist. Da müssen wir einfach abwarten."

Abwarten. Das wär’ nichts für Joel Birlehm. Bis er ein echter Teil der Rhein-Neckar Löwen wird, muss er sich aber (wahrscheinlich) noch über ein Jahr gedulden.