Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Vorbereitungsspiele sind nur relevant, solang die Vorbereitung läuft. Geht’s danach um Punkte, schert sich keiner mehr danach.

Warum das interessant ist?

Während sich die Handball-Profis der Rhein-Neckar Löwen noch in der Testphase recht gut einspielen konnten und keine Probe verloren, gab’s für die Jungs von Frisch Auf! Göppingen eine Pleite nach der anderen – im direkten Testduell deklassierten die Löwen die Schwaben sogar mit 37:23!

"Davon lassen wir uns sicher nicht täuschen", sagt Patrick Groetzki. Schließlich kommt’s am Sonntag (16 Uhr/Sky) zum Bundesliga-Wiedersehen in der SAP Arena. Der Rekordspieler: "Die haben eine ganz schlechte Vorbereitung gespielt und sind jetzt super in die Liga gestartet. Und bei uns ist es quasi umgekehrt."

In Zahlen: Göppingen hat bisher dreimal gespielt, dreimal gewonnen, sechs Punkte auf dem Konto und darf sich (wie Kiel, Magdeburg und Berlin) über einen perfekten Auftakt freuen. Gegner waren zwar "nur" Stuttgart, Lübbecke und Hamburg – gegen die Jungs aus der Hansestadt konnten aber die Löwen bekanntlich nicht bestehen.

Deshalb ist die Stimmung zurecht angespannt. Mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen hat das Team von Trainer Klaus Gärtner einen Fehlstart hingelegt, nach dem 31:31-Unentschieden in der Europa-League-Qualifikation gegen Lissabon muss es zudem noch um den Einzug ins internationale Geschäft bangen.

Der Druck wird größer, wenn – wie immer im Sport – Erfolgserlebnisse fehlen. Schon in der vergangenen Saison setzte es gegen die Schwaben zwei Niederlagen. "Vorbereitung und Bundesliga ist etwas ganz anderes", sagt Andreas Palicka zur RNZ: "Das einzige Ziel, das ich für dieses Spiel habe, ist das, was ich immer gesagt habe: Ich hoffe, dass wir als Rhein-Neckar Löwen niemals damit zufrieden sind, wenn wir verlieren oder nur einen Punkt holen."

Was der schwedische Torhüter damit sagen will: Der Anspruch muss es immer sein, zu gewinnen.

Dass die (bisher) erfolgreichsten Jahre der Badener hinter dem Klub liegen, weiß auch er. Trotzdem wollte der Vize-Weltmeister verdeutlichen, dass die Löwen weiterhin ein Spitzenteam sein wollen. Und dann müssen sie sich auch daran messen lassen – und Göppingen in eigener Halle schlagen.

Schließlich haben Teams wie die Füchse Berlin (31:25 in Minden) und der SC Magdeburg (28:17 in Balingen) nochmal aufgeholt und ihre Stärke mit zwei deutlichen Auswärtssiegen am vergangenen Donnerstagabend klargemacht.

"Wir wollen ein Schritt nach vorne machen, besser spielen", sagte Groetzki: "Und vor allem besser werfen."

Wie wahr – vor allem im Torabschluss muss mehr Konzentration her. Der war nämlich sowohl gegen Hamburg (17 Paraden Johannes Bitter) als auch gegen Lissabon (18 Paraden Sergey Hernández) extrem schlecht.

Groetzki meint: "Wenn wir den verbessern, dann sieht’s schon sehr gut aus."

Falls nicht, droht die nächste Niederlage. Gerade nach der Schlappe in Hamburg: Vor den eigenen Fans sollte man sich gegen Göppingen nicht den nächsten Ausrutscher erlauben.