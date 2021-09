Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Das Parkhaus vor dem SNP Dome ist noch nicht benutzbar. Weil die neue Multifunktionshalle an der Speyerer Straße, in der die Handballer der Rhein-Neckar Löwen ihre internationalen Spiele austragen, aber schon länger in modernem Design glänzt und dort am Dienstagabend erstmals 950 Zuschauer ein munteres Handballspiel sehen durften, mussten die Autos ein Stückchen weiter weg abgestellt werden.

Vom Kirchheimer Messplatz zur neuen Halle waren’s nur fünf Gehminuten – ein kurzer Marsch.

Um 20.30 Uhr – als der Rückweg zum Pkw anstand – war beim Spaziergang klar: Für die Löwen wird’s auf der Reise zurück zu alter Stärke eher ein langer (und vor allem steiniger) Weg.

Denn: Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zur EHF European League haben die Badener gegen Benfica Lissabon nur 31:31 (15:16) gespielt und das erhoffte eindeutige Ergebnis – und die Trotzreaktion nach der Liga-Schlappe in Hamburg – verpasst.

"Gemischte Gefühle", sagte Patrick Groetzki zur RNZ. Der Löwen-Rekordspieler lehnte entspannt an der Werbebande, während die fleißigen Helfer bereits Tische und Bänke durch die Gegend trugen: "Wir haben einfach wieder viel zu viel verworfen. Da fängt’s dann schon an zu rattern."

Denn dass Lissabon zur Pause führte, obwohl die Löwen zwischenzeitlich das Spiel gedreht hatten (6:5/10. Minute), lag am gleichen Problem wie schon in der Hansestadt: Es gab eklatante Unkonzentriertheiten im Torabschluss. Ob Andy Schmid, Uwe Gensheimer, Patrick Groetzki, Jannik Kohlbacher oder Niclas Kirkelokke – beste Möglichkeiten wurden freistehend verballert!

Das ärgerte Chefcoach Klaus Gärtner und freute zeitgleich die 15 hart gesottenen portugiesischen Fans, die die Reise von der schönen Stadt Lissabon ins ebenfalls schöne Heidelberg auf sich genommen hatten. Sie feierten mit lautem Gebrüll (und ohne Maske) die 16:15-Halbzeitführung.

Gut war dafür: Juri Knorr machte ein starkes Spiel. Nicht, weil er selbst Tore erzielte, sondern weil er häufig clevere Pässe an den Kreis spielte. Außerdem: Andreas Palicka, der noch in Hamburg zu Beginn auf der Bank saß, war der gewohnt starke Rückhalt und sorgte mit teilweise spektakulären Paraden dafür, dass sich die Portugiesen nicht noch deutlicher als mit vier Toren (18:22/42.) absetzen konnten.

42 Minuten hat’s gedauert, bis dann Rückraum-Rakete Philipp Ahouansou mitmachen durfte – und mit ihm kam die Wende. Der 20-Jährige belebte nicht nur mit seiner Dynamik das Spiel, sondern verkörperte mit seinen Emotionen genau das, was den Löwen bis dato gefehlt hatten: absoluter Kampf, unbedingter Wille.

Plötzlich stand’s 26:26 (50.), kurz darauf traf Gensheimer mit einem sehenswerten Wurf aus dem Gummi-Handgelenk zur Zwei-Tore-Führung (29:27/55.) – Lissabon drehte die Begegnung nochmal, den Schlusspunkt setzte ebenfalls "Gensel" mit einem feinen Dreher vom Siebenmeterstrich. 31:31 – vor dem Rückspiel ist man quasi so schlau wie davor.

"Wir haben jetzt eine klare Aufgabe", sagte Groetzki: "Da müssen wir einfach gewinnen."

Falls die Europa-Reise nicht schon beendet sein soll, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat, muss am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Lissabon eine deutliche Leistungssteigerung her.

Sonst gibt’s das nächste internationale Heimspiel im SNP Dome (frühestens) in der kommenden Saison – das Parkhaus ist dann aber sicher fertig.

Löwen: Palicka 2, Kohlbacher 3, Gislason 1, Groetzki 2, Gensheimer 7/2, Nilsson 3, Schmid 5, Horzen 3, Ahouansou 4.

Lissabon: Hernandez 1, Rahmel 8/1, Grigoras 2, Djordjic 7, Kukic 3, Moraes 3, Källman 3, Moreira 1, Borges 2.

Strafminuten: Gislason 4, Kohlbacher 2 – Borges 6 (Rote Karte), Grigoras (Rote Karte).

Stenogramm: 2:3 (5.), 6:5 (10.), 6:8 (15.), 8:10 (20.), 12:13 (25.), 15:16 (Halbzeit), 17:19 (35.), 18:22 (40.), 21:23 (45.), 26:26 (50.), 29:27 (55.), 31:31 (Ende).

Zuschauer: 950.

Update: Dienstag, 21. September 2021, 21.21 Uhr