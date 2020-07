Heidelberg. (CPB) Heidelbergs sportbegeisterter Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner wurde mit 110 Stimmen bei vier Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen in seinem Amt als Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar bestätigt.

Dieses 2004 auf Initiative von Professor Gerhard Trosien von der SRH Hochschule gegründete Netzwerk des Sports, dem rund 200 Städte und Gemeinden, Sportbünde, Fachverbände, Vereine, Hochschulen und Unternehmen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen angehören und das als eingetragener Verein konstituiert ist, hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit im Sport der Metropolregion Rhein-Neckar zu verbessern und Leuchtturm-Projekte diverser Sportarten zu fördern.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnte die Ordentliche Mitgliederversammlung nicht in einem Sitzungssaal mit Jahresberichten und Debatten stattfinden. Alle Abstimmungen wurden von den Mitgliedern digital vorgenommen, alle Zitate von Vorstandsmitgliedern stammen aus einer Pressemitteilung des Vereins, die am 9. Juli verbreitet wurde.

Bei den Wahlen erhielt der Kassenprüfer Gert Bartmann vom Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg mit 114 Ja-Stimmen das beste Ergebnis. Schatzmeister Gerhard Schäfer vom Sportkreis Heidelberg und die beiden Vorstandsmitglieder Heinz Janalik vom Badischen Sportbund Nord und Gordon Rapp vom Olympiastützpunkt Rhein-Neckar wurden für gute Arbeit mit 113 Ja-Stimmen belohnt.

Die Mitglieder führten auf digitale Weise nicht nur die Wahlen durch, sondern genehmigten mit 112 Ja-Stimmen auch den Jahresabschluss 2019, sie entlasteten mit 111 Ja-Stimmen den Vorstand und sie billigten mit 112 Ja-Stimmen den Haushalt 2020.

In der Pressemitteilung betont Geschäftsführerin Stefanie Wirth den hohen Stellenwert des Erfahrungs- und Meinungsaustauschs in der Sportregion: "Die Coronavirus-Krise hat uns gelehrt, dass wir stärker sind, wenn wir gemeinsam agieren. Ich wünsche mir in den Sportorganisationen, Kommunen und Unternehmen noch mehr Mut, über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken und in großen, regionalen Lösungen zu denken."

Weiter heißt es: "Im Zeichen dessen fand am 17. Juni für die Mitglieder der Sportregion ein virtueller Austausch mit dem Vorstand des gemeinnützigen Vereins statt. Dabei ging es um die aktuelle Lage des Sports in der Metropolregion Rhein-Neckar, der durch die Coronavirus-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Fragen wie ,Welche Probleme gibt es in den verschiedenen Bereichen?’ und ,Wie könnte eine Rückkehr zum Regelbetrieb aussehen?’ standen im Mittelpunkt des Austauschs.

Das Resümee zog Vorsitzender Professor Dr. Eckart Würzner entschlossen: ,Wir müssen alle viel dafür tun, dass der Sport vom Stellenwert auf dem Niveau bleibt, auf dem er momentan ist. Das zeigt sich derzeit beispielsweise beim Schulsport, der als letztes hochgefahren wird. Darum ist es so wichtig, dass wir uns in der Region mit dieser gemeinsamen Aufgabe zusammenschließen.’"

Nun müssen den entschlossenen Worten Taten folgen.

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Prof. Dr. Eckart Würzner (Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg); Stellvertretende Vorsitzende: Elke Rottmüller (Präsidentin Sportbund Pfalz), Gregor Greinert (CEO Alugha GmbH), Prof. Dr. Henning Plessner (Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Heidelberg), Lothar Quast (Sportdezernent Stadt Mannheim); Schatzmeister: Gerhard Schäfer (Vorsitzender Sportkreis Heidelberg); Vorstandsmitglieder: Nicole Huber (Beiratsvorsitzende Rhein-Neckar-Fernsehen und TV-Produktion GmbH), Stefanie Seiler (Oberbürgermeisterin Speyer), Dr. Dominik Risser (Südzucker AG), Lars Lamadé (SAP SE), Ulrich Bäuerlein (Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis), Rainer Arens (Sparkasse Heidelberg), Günter Bausewein (Sportkreis Bergstraße), Christian Engelhardt (Kreis Bergstraße), Uwe Franz (Stadt Worms), Peter Hofmann (TSG 1899 Hoffenheim), Hans-Ulrich Ihlenfeld (Kreis Bad Dürkheim), Heinz Janalik (Badischer Sportbund Nord), Clemens Körner (Rhein-Pfalz-Kreis), Kirsten Korte (Metropolregion Rhein-Neckar), Dietmar Pfähler (Anpfiff ins Leben), Gordon Rapp (Olympiastützpunkt Rhein-Neckar), Olympiasiegerin Mandy Rupp (AOK Rhein-Neckar-Odenwald), Jutta Steinruck (Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen); Kassenprüfer: Gert Bartmann (Stadt Heidelberg), Thomas Gerling (Stadt Ludwigshafen).