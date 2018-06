Noch Geldgeber des KFC Uerdingen: Mikhail Ponomarev bei der Meisterfeier am vergangenen Montag im Krefelder Rathaus. Foto: imago

Von Frank Enzenauer

Mannheim. Das Ende der grotesken Nachspielzeit naht. Acht Tage nach dem schrecklichen Chaoten-Kick im Mannheimer Carl-Benz-Stadion, als Waldhof-Krawallmacher mittels Feuerwerkskörpern den Abbruch des Relegationsrückspiels gegen den KFC Uerdingen beim Stande von 1:2 provoziert hatten, kann der SVW doch noch aufsteigen in die Dritte Liga. Am Montag entscheidet der Zulassungsbeschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt, ob Uerdingen wegen eines Formfehlers die Lizenz verweigert wird und somit laut Statuten der SV Waldhof nach oben kommt. Die Urteilsverkündung von DFB-Vizepräsident Dr. Rainer Koch wird gegen 17.30 Uhr erwartet und ist im Livestream des Verbandes zu sehen und zu hören. Waldhof hofft also, Uerdingen bangt. Sogar die Existenz des Meisters der Regionalliga West steht auf dem Spiel.

Der russische Klubinvestor Mikhail Ponomarev hat mit markigen Worten bereits angekündigt, im Falle des Nicht-Aufstiegs sein Engagement zu beenden. Und wiederholt beteuert, sämtliche Unterlagen zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vollumfänglich und korrekt eingereicht zu haben. Freilich: "Die Arbeitsweise der Banken können wir nicht kontrollieren", sagte Ponomarev. Rheinischen Zeitungen zufolge musste der KFC zwei Überweisungen tätigen, da die erste fehlerhaft war. Daher ging die zweite am 29. Mai nicht fristgerecht beim DFB ein, angeblich 90 Minuten zu spät.

Allgemein werden dem KFC Uerdingen schlechte Chancen eingeräumt. Schon vorab informierte der DFB, "keinen Ermessensspielraum" bei Fristverstößen zu haben. Ohnehin ist der Verband für strenge, kompromisslose Regeleinhaltung bekannt. Für dicke Schlagzeilen sorgte der Fall des SV Wilhelmshaven im April 2001: Wegen eines defekten Faxgerätes traf ein wichtiges Formular des Regionalligisten zehn Minuten zu spät beim DFB in Frankfurt ein. Der Zwangsabstieg war beschlossene Sache.

Beim SV Waldhof reagiert man ungeachtet des unverhofften Glücks betont zurückhaltend auf die dramatische Wende. "Mit großer Demut und Dankbarkeit nehmen wir das alles zur Kenntnis", sagte Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill am Sonntag der RNZ. "Es gibt keinen Grund, in Jubelstürme auszubrechen", erklärte er aufgrund der Vorkommnisse, die in der verlorenen Aufstiegspartie gegen Uerdingen zum Spielabbruch und enormen Imageschaden des Mannheimer Traditionsvereins führten.

Geschwill ist sicher, dass sein Klub im Gegensatz zum KFC Uerdingen sämtliche Lizenzierungsanforderungen erfüllt hat. Sollte jedoch auch Waldhof gegen Regularien verstoßen haben, müsste wohl der Drittletzte der abgelaufenen Drittliga-Saison, der SV Werder Bremen II, nicht absteigen, wie es aus DFB-Kreisen hieß.