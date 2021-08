Von Roland Kern

Heidelberg. Alles begann mit einer zauberhaften Geschichte. Darin kam eine blonde junge Frau mit strahlenden Augen vor, die ihr Pferd so herzlich umarmte wie eine beste Freundin. Die im Sattel saß und bei den olympischen Spielen in Tokio zur Goldmedaille piaffierte als könnte sie dabei lässig eine Tasse Tee in der Hand halten. Ein Bild voller Harmonie, das ZDF-Reitsportmoderator Carsten Soestmeier zu jenem Ausruf verleitete: "Das ist wie eine gegenseitige Liebeserklärung zwischen Reiterin und Pferd." Das war der Auftritt von Jessica von Bredow-Werndl in der olympischen Kür zur Musik – und zum Einzelgold. Da war sie, die Faszination Pferd.

Das war am 28. Juli.

Am 6. August war alles wieder anders. Da hatte die Welt ein anderes Pferdebild im Kopf: Annika Schleu mit wutverzerrtem Gesicht auf einem schweißnassen Pferd, die Augen vor Angst verdreht. Neben dem Pferd eine hysterische Trainerin, die ihre Schülerin zur Tierquälerei anstachelte: "Hau drauf, hau richtig drauf." Wie kann eine Sportart so unterschiedliche Bilder produzieren? Und derart die Geister scheiden?

Nadja Weißbrod. Foto: Kern

Seit dem Desaster von Tokio sind die Reiter landauf landab alarmiert und darum bemüht, sich zu distanzieren. "Der Pferdesport und der Moderne Fünfkampf sind zwei verschiedene Sportarten mit unterschiedlichen Fachverbänden, die nicht miteinander verbunden sind", erklärt Ralf Zinsmeister, Geschäftsführer des Pferdesportverbandes Nordbaden und des "Reiterrings Badische Pfalz". Nadja Weißbrod, Vorsitzende der Reiter in Nordbaden, betont es auch: "Der Teilbereich des Springreitens beim Modernen Fünfkampf", erklärt sie, "entspricht nicht unserem Verständnis des Pferdesportes einer Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd". Und Christoph Niemann, internationaler Dressurausbilder aus Schwetzingen, sagt bestimmt: "Der Fünfkampf ist kein Pferdesport, auch wenn da jemand auf einem Pferd sitzt."

Grundsätzlich haben sie Recht. Die Fünfkämpfer sind weder sportlich noch organisatorisch Pferdesportler. Der deutsche Reiterverband FN legt Wert darauf und betont es im Moment selbstverständlich bei jeder Gelegenheit: Die Fünfkämpfer gehören ihrer Organisation nicht an, sondern einem eigenen Verband.

Der ausgerechnet modern genannte Fünfkampf ist tatsächlich eine der altmodischsten Disziplinen unter den fünf Ringen. Übrigens wurde er die Sportart für die Sommerspiele in Stockholm im Jahr 1912 von keinem Geringeren entwickelt als Pierre de Coubertin, dem Gründervater der ebenfalls modern genannten Olympischen Spiele. Es war ein Sport der Kriegshelden: Laufen, Reiten, Schwimmen (dem Feind hinterher), Schießen und Fechten (dem Feind gegenüber). So ist es bis heute geblieben. Fünfkämpfer sitzen höchstens gelegentlich auf dem Pferd. Die fremden Pferde werden ihnen zugelost. Auch diese Idee stammt aus frühen Kriegszeiten: Der Militär sollte auch rasch das Ross des gefallenen Kameraden übernehmen können – eine sehr makabere Auslegung des olympischen Gedankens.

Das ärgert die richtigen Reiter jetzt besonders, die Intention ihres Sportes kommt beim Fünfkampf gar nicht vor: Das Zusammenwachsen mit dem Sportpartner Pferd, die Gewissheit, dass man nur gemeinsam Leistung bringen kann, dass die sportliche Steigerung des einen von jener des anderen abhängt. Die Reaktionen waren und sind daher eindeutig und beleidigt: "Der Reitsport lebt von der Partnerschaft zwischen Reiter und Pferd", beschreibt Dressur-Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim, "das ist eine Freundschaft, ein wirklich individuelles, intimes Verhältnis". Ihre Teamkollegin Isabell Werth, die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, spitzt es nochmal zu: Die Pferde seien beim Fünfkampf nur Mittel zum Zweck. Sie empfahl, das nächste Mal "doch einen Elektroroller statt eines Pferdes" einzusetzen. Deswegen sollte Reiten schleunigst aus dem Modernen Fünfkampf verschwinden. Das sehen aktuell alle Pferdesportler so. Sönke Lauterbach, Generalsekretär der FN, beschreibt es so: "Was uns am Reiten fasziniert, ist ja eben, dass das Pferd kein Sportgerät ist, sondern ein lebendiger Sport- und Freizeitpartner."

Klar wird aber auch: Die organisierten Reiter in den pferdegerechten Disziplinen sind bei Kritik dünnhäutig geworden, um nicht zu sagen: anfällig, weil es in den vergangenen 30 Jahren auch immer wieder "schwarze Schafe" in ihren Reihen gegeben hat. Angefangen bei der "Barr-Affäre" um Paul Schockemöhle Anfang der 90er, ominöse Medikationen bei den Olympischen Spielen in Peking 2008, bis hin zu dem machtgierigen Geschacher um den Millionenhengst Totilas, der schließlich wegen Lahmheit aus der Prüfung zurückgezogen werden musste. Auch bei Olympia 2020 gab es einen Springreiter, dessen Pferd aus den Nüstern blutete, ohne dass die Jury den Ritt beendete.

Wer solche Bilder abliefert und dann mit dem Finger auf andere zeigt, wirkt nicht gerade glaubwürdig. "Es ist klar, dass wir uns immer wieder auch selbst überprüfen müssen", fordert Christoph Niemann. Ihn und andere ärgert, dass bei diesen Themen selbst ernannte Tierschutzorganisationen wie Peta Oberwasser bekommen. Auch jetzt wieder erklären Peta-Sprecher, jede Art, auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen sei Tierquälerei und zu verbieten. "Wenn das geschehen würde", schimpft Niemann, "gäbe es Pferde nur noch zur Arterhaltung im Zoo".

Dennoch, die FN ist wachsam geworden. Noch vor der olympischen Abschlussfeier wurde eine Kommission gegründet, die bis Ende 2021 strittige Trainingsmethoden überprüft und Vorschläge für Verbesserungen machen soll. Auch damit das richtige Reiten in Zukunft olympisch bleibt.