Walldorf. (mm) Der FC-Astoria Walldorf hat seine Erfolgsserie in der Regionalliga Südwest mit einem beeindruckenden 5:0-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten SC Hessen Dreieich ausgebaut. Der FCA ist nunmehr seit vier Partien ohne Niederlage bei einer Ausbeute von satten zehn Punkten. Mann des Spiels war Walldorfs dreifacher Torschütze Erik Wekesser.

Trainer Matthias Born vertraute derselben Startelf, die vor zwei Wochen den SSV Ulm mit 2:1 geschlagen hatte. Und die Hausherren von der ersten Minute couragiert. Mit dem ersten Angriff gingen die Hausherren in Führung: Auf Zuspiel von Minos Gouras erzielte Wekesser die 1:0-Führung (11.). Bis zur Pause hatte Walldorf nur noch eine nennenswerte Strafraumszene, als Semih Sahin am langen Pfosten Maik Goß fand, der mit einer Direktabnahme aus spitzem Winkel an Torwart Pierre Kleinheider scheiterte (34.).

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Hessen. Die Truppe von Rudi Bommer schnürte Walldorf regelrecht in ihren Sechzehnmeterraum - allerdings ohne vor dem Tor gefährlich zu werden. Das sollte sich rächen. Nach gut einer Stunde konterte die Born-Elf eiskalt: Grupp schickte Wekesser mit einem Steilpass auf die Reise, der düpierte aus spitzem Winkel Kleinheider - 2:0 (61.).

Der abstiegsgefährdete Aufsteiger zerfiel nun in seine Einzelteile. Mit einem Doppelwechsel sorgte Born für frischen Schwung im Offensivspiel: Für Gouras und Tim Fahrenholz kamen Andras Schön und Nicolai Groß in die Partie. Beide trugen sich kurze Zeit später in die Torschützenliste ein: Erst köpfte Schön zum 3:0 ein (77.), dann überwand Groß nach einem langen Pass von Max Müller Kleinheider im zweiten Versuch (80.). Den Schlusspunkt markierte Wekesser per Foulelfmeter (88.).

FCA-Trainer Born zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war sehr gut." Damit hat seine Mannschaft drei weitere Punkte im Kampf um den Klassenverbleib eingefahren. Auf den ersten Abstiegsplatz hat der FCA nun zwei Punkte Vorsprung. Am Freitag, 5. April, 19 Uhr steht die nächste richtungsweisende Partie auf dem Programm: Am 28. Spieltag tritt die Mannschaft zum Sechs-Punkte-Spiel beim Tabellenelften FSV Frankfurt an.

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Hofmann, Nyenty, Müller, Goß - Grupp, Hillenbrand, Fahrenholz (64. Schön), Gouras (63. Groß), Sahin (78. Meyer) - Wekesser

SC Hessen Dreieich: Kleinheider - Djakpa, Rau, Streker, Alikhil (46. Klein) - Pezzoni, Hesse (63. Teklab), Opper, Lagator, Weiss - Amiri.

Zuschauer: 408, Schiedsrichter: Timo Klein (Wiebelskirchen); Tore: 1:0 (11.) Wekesser, 2:0 (61.) Wekesser, 3:0 (77.) Schön, 4:0 (80.) Groß, 5:0 (88./FE) Wekesser.